Wer an der Haltestelle bei den Nahversorgungszentren in der Bahnhofstraße bei Regen trocken bleiben will, muss sein eigenes „Dach“ in Form eines Schirms mitbringen. Foto: Pfeifer

Von Anja Hammer

Walldorf. Die Walldorfer vom Auto in den Bus kriegen: Das ist das große Ziel der Stadt. Seit Jahresbeginn ist das Busfahren im Stadtgebiet daher kostenlos. Nur: Wer an der falschen Haltestelle einsteigt, der steigt pitschnass und durchgefroren ein. Denn längst nicht überall können die Fahrgäste im Trockenen warten. Deshalb wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung über einen SPD-Antrag diskutiert. Dieser hat überdachte Bushaltestellen überall zum Ziel. Denn kostenlose Tickets allein reichen nach Ansicht der Sozialdemokraten nicht. "Das Umfeld muss auch stimmen", führte SPD-Rätin Petra Wahl aus.

Als besonders wichtig erachte man die Haltestellen an den Schulen, bei den Supermärkten Aldi/Edeka und SBK sowie am Mühlwegkreisel, erläuterte Wahl. Doch auch die anderen Haltestellen sollte man überprüfen. Zudem wünsche man – wo möglich – begrünte Überdachungen für Bienen und Insekten. Wahl: "Die Einzelheiten überlassen wir aber der Verwaltung."

Bei den anderen Fraktionen fand der Antrag einstimmige Unterstützung. Zudem hatten sie weitere Vorschläge, wie der öffentliche Nahverkehr noch attraktiver wird. Fahrradabstellplätze führte etwa Nele Böhm (Grüne) ins Feld; Uwe Lindner (CDU) betonte, wie wichtig Barrierefreiheit sei. "Verbesserungsvorschläge direkt von den Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs wären sinnvoll", ergänzte Lindner seine Ausführungen.

Nur: Ganz so einfach ist das wohl alles nicht. In den schriftlichen Sitzungsunterlagen hatte die Stadtverwaltung ausführlich Stellung genommen und die Probleme bei der Umsetzung erläutert. Man sei im Rathaus auch der Meinung, dass der öffentliche Nahverkehr mit Fahrgastunterständen attraktiver sei. Deshalb gebe es diese bereits überall dort, wo es möglich sei. "Leider gibt es im Stadtgebiet durchaus Situationen, die das Aufstellen der üblichen Wartehallen nicht ermöglichen", heißt es in den Unterlagen.

Konkret sei der Platz das Problem. Denn die Wartehäuschen, die normalerweise aufgestellt sind, sind 1,50 Meter tief. Und sie müssten mindestens 70 Zentimeter hinter der Bordsteinkante stehen, damit der Bus mitsamt seinen großen Außenspiegeln gut ein- und ausfahren könne. Ganz davon abgesehen, brauche ein solcher Unterstand ein Fundament von 2,50 Metern Breite und idealerweise führt noch ein Gehweg hinter dem Wartehäuschen vorbei.

Das Fazit der Stadtverwaltung: "Bei Haltestellen, welche die Flächen aufweisen, sind entsprechende Unterstände umgesetzt." Natürlich könne man noch einmal die Haltestellen überprüfen, an denen es bislang keine Überdachung gebe. Dann müsste man aber wohl nach "spezifischen Sonderlösungen suchen" und damit rechnen, dass der Witterungsschutz vom üblichen Standard abweiche, so die Verwaltung.

Das nahm der Gemeinderat mit einstimmigem Beschluss in Kauf. Getreu dem Motto: Besser ein kleines Dach über dem Kopf als gar keines.