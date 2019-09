Walldorf. (cab) Gesuchte Kriminelle, ein Fahrer mit gefälschtem Führerschein, Rauschgift, mutmaßliche Betrüger und ein Autofahrer unter Drogen: Die jüngste Fahndungskontrolle der Polizei längs der Autobahnen in der Region hat sich gelohnt. Hierbei kooperierten die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf mit ihren Kollegen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, des Polizeipräsidiums Südhessen und der Polizeidirektion Neustadt.

Bei den Kontrollen stellten die Beamten knapp 320 Gramm Marihuana sicher. Zudem wurden drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz fällig. Doch es kam noch heftiger. Ein Fahrer aus Albanien legte einen Führerschein vor, der sich als komplette Fälschung erwies. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Führerschein und Urkundenfälschung ermittelt. Auch vier andere Verkehrsteilnehmer wurden ohne Führerscheine erwischt, ein weiterer hatte es einem anderen erlaubt, ohne Führerschein am Steuer zu sitzen.

Dann die beiden Männer im Alter von 20 und 22 Jahren aus dem Raum Essen: Sie verhielten sich schon vor der Kontrolle durch die Fahndungsstreife verdächtig und versuchten, etwas in ihrem Fahrzeug zu verstecken, bevor sie anhielten. Die Polizei stellte Gerätschaften und Dokumente sicher, die darauf hinwiesen, dass das Duo für Betrügereien im Zusammenhang mit Schädlingsbekämpfung, Schlüsseldiensten und Rohreinigungsarbeiten verantwortlich sind. Die Beamten konnten Hinweise auf Straftaten in Rheinland-Pfalz zurückverfolgen und leiteten ihre Ermittlungserkenntnisse an die zuständigen Kollegen dort weiter.

Außerdem ließen die Polizisten noch eine unerlaubte Einreise samt unerlaubtem Aufenthalts in Deutschland auffliegen. Gegen einen weiteren Kontrollierten lagen zwei Haftbefehle vor. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht. Ein anderer wurde über einen Auslieferungshaftbefehl der Niederlande gesucht. Auch er wurde festgenommen, einem Ermittlungsrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Und schließlich war da noch der Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand.

Insgesamt stellten die Beamten 22 Verstöße gegen Rechtsvorschriften fest und zeigten diese an.