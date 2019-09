Walldorf. (seb) "Bis(s) Transsilvanien" führte die abenteuerliche Reise. Aber es war nicht der blutdürstige Dracula, vor dem sich die Zuschauer bei der Gala des Mitmachzirkus Sorriso im Rahmen des Walldorfer Zeltspektakels gruselten. Vielmehr waren es die Kunststücke der Kinder, mit Feuer, Schwertern oder in luftiger Höhe, die sicher manchen Eltern Schauer über die Rücken jagten.

Die turbulente Show begann mit der perfekten Einstimmung: Alle 45 Artisten tanzten den "Time Warp" aus der "Rocky Horror Show" und gaben mit verschiedenen Kunststücken Einblick in das Kommende. Die Clowns um den Vampirfürsten, der es hasst, "süß" genannt zu werden - fast so sehr wie Knoblauch -, machten die Zuschauer mit der Handlung vertraut, die alle Darbietungen zusammenhielt, und mit den skurrilen Figuren, die Transsilvanien bevölkern, Vampire natürlich, Werwölfe, Hexen und Gauner. Mit Späßen und Zauberei lockerten sie das Ganze auf, erklärten beispielsweise, dass das mit den Silberkugeln nur für Werwölfe gilt, luden alle zu Mitmachaktionen ein und gaben den Zuschauern zwischendurch Zeit, Luft zu holen.

Angereichert mit Akrobatik tanzten die Zirkuskinder den "Time Warp" aus der "Rocky Horror Show". Fotos: Pfeifer

Denn schon die erste Nummer raubte ihnen den Atem: Die jungen Artisten erklommen Vertikaltücher, teils dicht unter der Zirkuskuppel zeigten sie ihre Kunststücke, aufrecht oder kopfüber, Spagat, Überschlag, vermeintlicher Sturz und müheloses Schweben gehörten dazu. Hoch hinaus wollten auch die Erbauer menschlicher Pyramiden, neben Kopf- und Handstand oder Flickflack erkletterten sie einander und errichteten scheinbar wacklige Türme. Akrobatik mit Hula-Hoop-Reifen teils in Übergröße folgte, an Hüfte, Hals, Fuß oder Hand ließen die Kinder sie rotieren, während ihre Kameraden einen Ring erklommen, der auf einem Metallpfahl drehbar montiert war, um dort oben allein oder zu zweit verschiedene Kunststücke zu zeigen.

Hörbares Einatmen quittierte auch die nächste Darbietung, nicht vor Schreck, sondern aus Faszination: Schillernde Seifenblasen, von schneeball- bis menschengroß, schwebten durch die Manege. Die Kinder formten fragile Gebilde mit quirligem Eigenleben. Ihren Besen gegen das Trapez tauschten die kleinen Hexen für einen wilden Ritt, sogar zu zweit und zu dritt stiegen sie empor, turnten und zeigten komplizierte Figuren.

Sie ließen aus schillernden Seifenblasen überraschend lebhafte Gebilde entstehen. Fotos: Pfeifer

Richtig schaurig wurde es, als die Unsterblichen ihre Unverwüstlichkeit unter Beweis stellten. Ein Vampir kauerte in einer Kiste, in die unzählige Schwerter gebohrt wurden, bis hin zum "Todesstoß" - doch er blieb unversehrt. Ebenso die Untoten, die durch Scherben liefen - echte übrigens, das zeigten die Artisten, indem sie damit einen Luftballon platzen ließen - und sich unters Nagelbrett legten, während ein Kamerad darauf herumtrampelte. Feuerfest sind Vampire offenbar auch, löschten sie doch Fackeln in ihrem Mund, warfen sie sich zu, ließen sie durch die Luft wirbeln. Kurz fingen ihre Hände sogar Feuer, das sie sich dann in einer beängstigenden Flammenkette weiterreichten.

Wahnsinn mit Methode stellte die wilde Akrobatiknummer dar, quer durch die ganze Manege schlugen die jungen Zirkuskünstler ihre Kapriolen, flogen geradezu über Sprungkästen und hochkant gestellte Matten, zeigten sogar Handstandüberschläge und Salti.

Die Zirkuskinder zeigten überdies mit Nagelbrett und Scherben ihre Unverwüstlichkeit. Fotos: Pfeifer

Die ganze Gala hatte etwas Magisches, zumal sie verschiedene bekannte und weniger bekannte Zirkusnummern auf originelle Art kombinierte. Und praktisch bei jeder Darbietung lief es gleich: Ein letztes Luftschnappen der Zuschauer, dann brandete kräftiger Applaus auf für Geschick, Körperbeherrschung, Kraft und Mut der jungen Artisten. Zum Abschluss noch ein "Time Warp"-Tanz, begleitet von Diabolo-Jonglage, Akrobatik, Pyramidenbau, Rollschuhfahren und anderen Kunststücken. Dann ließen sich die Kinder ausgiebig feiern und bejubeln.

Info: Die nächsten Galavorstellungen des Mitmachzirkus Sorriso finden am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, jeweils 15 Uhr, im Spektakelzelt auf dem Grillhüttengelände am Walldorfer Tierpark statt. Karten gibt es an der Tageskasse.