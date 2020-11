Walldorf. (seb) Die Öffentlichkeitsbeteiligung machte "keine wesentlichen Änderungen" erforderlich, wie Walldorfs Bauamtsleiter Andreas Tisch darlegte. Und so beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung, den Entwurf des Einzelhandelskonzepts als städtisches Entwicklungskonzept fortzuschreiben und dabei die eingegangenen Anregungen aufzunehmen.

Nach der letzten Einzelhandelsuntersuchung 2002 hatte Walldorfs Rat ein neues Konzept von Fachleuten und unter enger Beteiligung der Einzelhändler entwickeln lassen und es im Mai dieses Jahres gebilligt. Es stellt Andreas Tisch zufolge "eine Orientierungshilfe" dar und ist nicht in Stein gemeißelt. Den Kern bildet die Reaktion auf aktuelle Entwicklungen mit dem Ziel, die Innenstadt lebendig zu erhalten und fortzuentwickeln. Herausforderungen bilden dabei die historisch gewachsene Bebauung mit ihren kleinteiligen Strukturen und mühsam restaurierten Fachwerkhäusern.

Weil man kurze Wege, die buchstäbliche Kundennähe, für die Walldorferinnen und Walldorfer ermöglichen will, wurde der "zentrale Versorgungsbereich" neu abgesteckt und die Absicht zur Wiederherstellung einer gewissen Balance formuliert: Momentan haben sich die Einzelhandelsstrukturen weg von der westlichen Hauptstraße (bei der Alten Apotheke, wo einst ein "Schlecker" war) nach Osten (gerade mit dem "Lidl" am Lindenplatz) verlagert.

Andreas Tisch hatte auch die Verhinderung eines "Leerstandsdominos" betont: Das vorliegende Gutachten bestätigt einen Rückgang der Einzelhandelsbetriebe, die Stadt will daher die Rahmenbedingungen schaffen, damit auch im kleinteiligen Ortskern räumliche Entwicklungsmöglichkeiten genutzt werden können, die Vielfalt des Einzelhandels bewahrt bleibt oder besser zunimmt und überdies die Menschen sich stärker mit ihrer Stadt und deren Kern identifizieren. Eine Aufstellung erlaubter Sortimente soll zudem gewährleisten, dass die Stadtmitte nicht durch konkurrierende Angebote von außerhalb geschwächt wird – was sich natürlich als schwierig darstellt, hier in der Metropolregion sind attraktive Angebote gleich welcher Art selten weit.

Um Leerstände zu vermeiden oder schnell zu beheben, brauchen mögliche Investoren Verlässlichkeit, heißt es weiterhin: Wo welche Sortimentsart zu finden ist, muss langfristig festgelegt sein, generell muss das Einzelhandelskonzept notwendigerweise langfristig angelegt sein – und reagiert beispielsweise nicht auf die aktuelle Coronakrise, selbst wenn sie sich wieder verschärft.

Vier inhaltliche Stellungnahmen waren eingegangen. So wurde im überarbeiteten Konzept auf Anregung der Industrie- und Handelskammer dargestellt, dass die absolute Verkaufsflächen-Obergrenze für Randsortimente, die dem Stadtzentrum Konkurrenz machen könnten, erst für große Einzelhandelsbetriebe ab 8000 Quadratmetern gilt. Ansonsten kann es auch außerhalb zentrumsrelevante Sortimente geben, allerdings höchstens auf zehn Prozent der Verkaufsfläche. Kritik am Gutachten gab es beispielsweise von großen Einkaufsmärkten, die ihre Position gerne noch weiter gestärkt wüssten und beispielsweise an ihre Erweiterungspläne erinnerten.

Info: Das Einzelhandelskonzept mit Gutachten ist hier zu finden.