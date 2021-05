Von Sophia Stoye

Gronau/Walldorf. Eigentlich sollte es eine normale Verkehrskontrolle werden, als zwei Polizeibeamte auf der Walldorfer Autobahnraststätte an der A5 zwischen Heidelberg und Karlsruhe auf zwei Männer und fast ein halbes Kilogramm Heroin und Kokain stießen. Am Montag mussten sich der 39-jährige G. und der 44-jährige K. aus Gronau in Westfalen vor dem Heidelberger Landgericht verantworten, angeklagt wegen des unerlaubten Besitzes und Handeltreibens mit Drogen sowie wegen Beihilfe.

Die beiden Männer waren am Abend des 3. Novembers vergangenen Jahres von Gronau auf dem Weg nach Ulm, als sie auf dem Walldorfer Parkplatz Rast machten. Dort wurden zwei Polizeibeamte auf sie aufmerksam, die kurz zuvor eine Autofahrerin routinemäßig kontrolliert hatten. Im Gespräch mit den beiden Männern fiel einem der beiden Polizeibeamten ein kleines Paket auf dem Boden unter der Beifahrertür auf der Seite von K. auf, "das wie ein typisches Drogenpäckchen aussah", wie sein Kollege vor Gericht aussagte – er sollte Recht behalten.

Knapp 460 Gramm Heroin und 15 Gramm Kokain fanden die Beamten in dem Briefumschlag, außerdem hatte der Beifahrer ein weiteres Päckchen mit 1,3 Gramm Heroin für den Eigenbedarf bei sich. Der chemischen Analyse des Landeskriminalamtes zufolge reicht diese Menge an Heroin für etwa 23.200 Anwendungen als Erstkonsument und das Kokain für 470 Anwendungen. Zudem sei der Wirkstoffgehalt beim Kokain knapp 85 Prozent, beim Heroin etwa 46 Prozent. Das sei ein Stoff mit Qualität, erklärte ein Beamter der Kriminalpolizei, auf der Straße seien bei Heroin beispielsweise 25 bis 35 Prozent Wirkstoffgehalt die Regel. Der Wert der Drogen ist laut dem Zeugen wegen der unterschiedlichen Preise schwierig zu bestimmen, geschätzt wurde der Preis auf etwa 35.000 Euro.

Laut Staatsanwalt Lars Jörgen Geburtig soll der 44-Jährige Initiator der Kurierfahrt gewesen sein. Da er selbst keinen Führerschein hat, soll er G. als Fahrer angeheuert und ihm im Gegenzug 300 Euro geboten haben. K. gab im Verfahren zwar zu, mit G. und den Drogen unterwegs gewesen zu sein, behauptete aber, dass der 39-Jährige ihm 200 Euro und etwas Heroin geboten habe, damit er ihn nach Ulm begleite. "Mein Mandant hat erst an diesem Tag erfahren, dass die Fahrt stattfinden soll, er wusste nicht, wohin es geht", so K.’s Verteidiger Jörg Becker.

"G. ist gerade entsetzt, was er sich hier anhören muss", entgegnete Iris Grohmann, Verteidigerin des 39-Jährigen. Über seinen Bruder habe ihr Mandant K. als Drogenhändler kennengelernt, einen Tag vor der Tat habe ihn der 44-Jährige gefragt, ob er ihn für 300 Euro nach Ulm fahren könne. Außerdem sollten G.’s Schulden in Höhe von etwa 150 Euro bei K. dadurch getilgt werden. Vor der Polizei gaben beide Angeklagten an, dass ihnen das Drogenpäckchen nicht gehöre. "Angesichts der Lebensumstände sind beide Angeklagten nicht in der Lage, eine solche Menge an Drogen zu bezahlen", sagte der Kriminalpolizist, weshalb er von einer Kurierfahrt ausgehe. Wegen einer Nachricht auf K.’s Handy, die bei Grenzübertritten versendet werde, sei eine Einfuhr der Drogen aus den Niederlanden denkbar, weitere Hinweise gebe es dafür aber nicht.

Weniger umstritten als das Tatgeschehen war die Vergangenheit der beiden Angeklagten, die stark von ihrem Drogenkonsum beeinflusst wurde. K. begann bereits als 14-Jähriger, Cannabis zu konsumieren, mit 19 Jahren folgte Heroin. Dann sei seine Ehe in die Brüche gegangen, "die Zeit danach war geprägt von seinem Drogenkonsum", erklärte Psychiater Kaweh Tabakhtory-Fard. Sein Tagesablauf habe sich nur noch um die Beschaffung des Stoffes gedreht, deshalb sei er auch bereits 22 Mal vorbestraft. "Fast alle Straftaten dienten dem Zweck, seine Drogensucht zu finanzieren", so der Psychiater.

Ähnlich zeichnete sich das Bild des 20-fach vorbestraften Angeklagten G. ab. Angefangen harte Drogen zu nehmen, habe der 39-Jährige mit 21 Jahren. "Die Suchterkrankung führte zum Scheitern der Ehe und Erwerbstätigkeit", berichtete Tabakhtory-Fard. Während sich der Angeklagte K. vor allem durch die Einfuhr von Drogen aus den Niederlanden seine Sucht finanzierte, stahl G. regelmäßig hartalkoholische Getränke. Dem Psychiater zufolge haben aber beide noch nie unter einer dauerhaften Psychose oder Schizophrenie gelitten. "Die Schuldfähigkeit der Angeklagten ist nicht eingeschränkt", so der Psychiater.

"Es scheint für mich genau wie in der Anklageschrift gewesen zu sein", erklärte Staatsanwalt Geburtig am Ende der Verhandlung. Die Indizien, wie beispielsweise das Drogenpäckchen auf der Seite von K., sprächen dafür, dass er die Fahrt initiiert habe, außerdem besitze er keine Fahrerlaubnis. K.’s Verteidiger Becker sah die Hinweise als nicht ausreichend an, um seinen Mandaten als Verantwortlichen der Fahrt zu verurteilen. "Das ist Quatsch, dass G. – wenn er Initiator der Fahrt gewesen wäre – als Fahrer jemand anderes mitnimmt und dann den Lohn teilt", sagte die Verteidigerin des 39-Jährigen Grohmann.

Das Gericht verurteilte K. zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und G. zu zwei Jahren und neun Monaten. Zudem sollen Beide in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. "Wir gehen von einer gemeinsamen Kurierfahrt aus", erklärte der vorsitzende Richter Jochen Herkle. K., der ursprünglich wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angeklagt war, wurde nun wegen Beihilfe verurteilt. "Angesichts seiner Verhältnisse schien es uns fernliegend, dass er die Drogen selbst erworben haben könnte."