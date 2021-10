Von Maria Stumpf

Walldorf. Eine tolle Sache, auch wenn es erst mal verrückt klingt: Tanzkurse nur für Beinamputierte. In Walldorf ist dieses in Deutschland einzigartige Angebot zu finden. Diana Schütz, Mitarbeiterin des Vereins "Anpfiff ins Leben", hat die Kurse in Zusammenarbeit mit der Tanzschule Kronenberger initiiert. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht: "Nach einer Amputation sollte man schnell wieder in Bewegung kommen."

Ein Leben als beinamputierter Mensch ist besonders, ungewöhnlich und auch anstrengend. Zum Glück gibt es aber Prothesen, die einem im wahrsten Sinn des Wortes wieder auf die Beine helfen. Und das gilt auch für das Tanzen als ein ganz spezielles Vergnügen. "Weil es Spaß macht und Kopf und Körper in Schwung hält", sagt Diana Schütz. Für die 48-Jährige steht fest: "Im Bereich Sport und Freizeit sind den Trägern von Beinprothesen kaum Grenzen gesetzt."

Samstag am Nachmittag im großen Saal der Tanzschule, Musik erfüllt den Raum. Und los geht es: "Die Dame links, der Herr rechts!" Tanzlehrer Felix Bauer gibt Kommandos. Drei Paare sind an diesem Tag gekommen, jeweils ein Tanzpartner von ihnen trägt eine Beinprothese.

Was braucht es zum Tanzen? Sich einigermaßen im Rhythmus bewegen können. Und sonst? Technik, Grundschritte, Variationen und Figurenfolgen bei Wiener Walzer, Langsamer Walzer, Tango, Foxtrott oder Jive passt der Tanzlehrer den Möglichkeiten der Teilnehmenden an. "Aber ich mache mit allen alle Tanzschritte, es gibt keine Ausnahmen." Bauers Motto: "Erstmal ausprobieren, was wie mit welcher Prothese geht. Und dann muss man vielleicht individuell bei der Geschwindigkeit und bei der Rotation etwas variieren. Aber grundsätzlich geht alles."

Der 36-jährige Tanzlehrer aus Bruchsal unterrichtet seit vier Jahren diesen Kurs und hat schon viel Routine. "Anfänglich dachte ich, das sei eine Herausforderung für uns Lehrer. Ist es aber nicht. Es ist nur anders." Mit ein bisschen Empathie könne sich jeder Tanzlehrer auf unterschiedliche Bewegungsmuster einstellen, meint er. "Dieser Anspruch gehört zu unserer Ausbildung." Gerade im therapeutischen Bereich gehe Tanzen weit über die reine Freude an der Bewegung hinaus, ist er überzeugt. "Das macht tatsächlich Mut und gibt Selbstvertrauen", ergänzt Diana Schütz. "Manche der Teilnehmer machen heute mehr Sport als früher."

Da lacht Sabine Thevier-Berger. Der 55-Jährigen wurde vor sieben Jahren ihr Bein amputiert, seit Jahren schon kommt sie nun mit ihrem Mann aus Bühl bei Baden-Baden in die Tanzschule nach Walldorf gefahren. "Früher hätte ich ihn nie zum Tanzen gebracht", erzählt sie. Heute freut sich das Paar auf die gemeinsamen Samstage. Die 64-jährige Monika Geider aus Malsch ist erst kurz vor dem Corona-Jahr zum Tanzkurs gekommen. "Es macht unglaublich viel Spaß", betont sie. Scheinbar schwerelos über das Parkett gleiten wie die Profitänzer sehe wohl anders aus, räumt sie grinsend ein: "Aber das ist doch völlig egal." Und: So ein Tanzkurs macht auch fit für Hochzeiten im Freundeskreis, Tanzabende, Fastnachtveranstaltungen oder Abschluss-Ball der Kinder. "Wir lernen ja schließlich auch mit einem Ziel."

Info: www.anpfiffinsleben.de