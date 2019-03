Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Michael Kögel wohnt in Walldorf und freut sich über die vielen Störche, die sich dort schon seit Wochen beobachten lassen. "Das ist toll, wie die sich in den blauen Himmel schrauben", freut er sich. Das Wetter ist herrlich, allerdings hatte es noch am Vortag gestürmt. Der 49-Jährige ist Wetterreporter und für den SWR in ganz Baden-Württemberg unterwegs.

Am Dienstagfrüh traf er sich auf der Walldorfer Storchenwiese mit Günter Keim und Peter Weiser vom Naturschutzbund (Nabu) Walldorf-Sandhausen, um mehr über die Störche und ihr Verhalten bezüglich Wetter und Klima zu erfahren. Für Kögel, der waschechter Walldorfer ist und dessen Großvater Werner Kögel 40 Jahre den Walldorfer Tierpark leitete, ein Heimspiel. Nachdem er 16 Jahre in Stuttgart gewohnt hatte, lebt er seit vier Jahren wieder in seiner Heimatstadt.

Das Kamerateam ist noch mit der Technik beschäftigt. Eine Drohne soll nahe der Nisttürme die Wiese überfliegen und Nahaufnahmen der Störche liefern. Derweil bespricht Kögel mit den Naturschützern den Ablauf und holt ihren Rat ein bei dem gemeinsamen Bestreben, die Störche bei der Aktion möglichst wenig zu stören. Schließlich werden verschiedene Szenen gedreht: Ins Gespräch vertieft kommen die drei auf die Kamera zu.

In der nächsten Einstellung entfernen sie sich Richtung Schranke, wobei der Blick auf die Informationstafel und die dahinterliegende Wiese mit den Nisttürmen gelenkt wird. Weil mit nur einer Kamera gedreht wird, nimmt der Kameramann die Fragen des Wetterreporters noch mal gesondert auf, jeweils mit genügend Platz zum Schneiden. So will der Reporter wissen, warum die Störche inzwischen so früh aus ihren Winterquartieren zurückkehren und wie sie mit dem noch sehr wechselhaften Wetter zurechtkommen.

Ende Januar waren bereits die ersten Störche da, erzählt der Biologe Peter Weiser. Viele der Vögel überwinterten gar nicht mehr in Afrika, sondern beispielsweise in Spanien, wo sie auf wilden Deponien Nahrung fänden. Die fünf vorhandenen Nester auf und bei der Storchenwiese seien bereits jeweils von einem Paar belegt. Zusätzlich zehn bis 15 Störche kämen aus der Umgebung und auch viele andere Vögel machten auf ihrem Zug gen Norden Rast auf der Storchenwiese.

Für die frühe Rückkehr nennt Vogelwart Günter Keim aber noch einen anderen Grund: Der Leitvogel will den Horst wiederhaben und verteidigt die Wiese gegen alle, die er nicht zu seiner Nachkommenschaft zählt. Das stürmische Wetter der letzten Tage mache den großen Vögeln durchaus zu schaffen. "Die klammern sich so an ihr Nest, dass man glauben könnte, sie würden schon brüten", sagt Weiser und zeigt auf einen der Türme: "Schauen Sie dort, die zwei paaren sich gerade." Der Kameramann reagiert sofort, doch der Akt ist schon wieder vorbei.

Kögel mit seiner lockeren, humorvollen und bodenständigen Art ist bei den Zuschauern im ganzen Land bekannt und beliebt. Seit 17 Jahren verbindet er als SWR-Wetterreporter die Wettervorhersage mit regionalen Geschichten. Er arbeitet fünf Tage die Woche 12 bis 15 Stunden am Tag und fährt dabei bis zu 2000 Kilometer kreuz und quer durchs Ländle. "Ich bin draußen, komme mit vielen Leuten zusammen - für mich ist das der Traumjob", sagt er.

Gearbeitet wird im Team. Der Planer sitzt in der Redaktion, der Wetterreporter geht raus. Und beide wechseln sich ab. "Wir drehen morgens, schneiden mittags und senden abends", sagt Kögel. Viele Jahre bestand das Team der Wetterreporter nur aus Männern, "zwei Kurpfälzern und zwei Schwaben".

Er streicht sich mit der Hand über den Schädel und erzählt, zu den "Männern ohne Haar" sei vor einem Jahr Nathalie Akbari vom Studio Mannheim dazu gestoßen. "Jetzt sieht man, woher der Wind weht", sagt Kögel grinsend und schickt hinterher: "Sie hat lange Locken."