Walldorf. (rö) "Drei Jahre lang hat es gedauert, nun legen wir hoffentlich endlich los", sagte Manfred Wolf (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Walldorfer Gemeinderats, der vorerst letzten vor der Corona-Pause, als es um die Umsetzung der Ergebnisse des Solarkatasters ging. Dessen Erstellung war schon im November 2016 in einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen gefordert worden, im Dezember 2019 wurde es im Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr vorgestellt, nun lag ein Grünen-Antrag vor, ein Konzept zum Ausbau der Fotovoltaik auf öffentlichen Gebäuden zu erstellen. Das wurde vom Gemeinderat dann auch einstimmig so beschlossen.

"Solarstrom ist für das Klima unbezahlbar, als Stadt sollen wir ein Vorbild sein", begründete Manfred Wolf den Antrag seiner Fraktion. Insgesamt 16 Gebäude der Stadt, der Astor-Stiftung und des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft seien "wahrscheinlich" für Fotovoltaikanlagen geeignet. Sie sind im Solarkataster mit den Eigenschaften "Dachfläche für Solar geeignet" und "statisch zu überprüfen" vermerkt. Nun soll die Verwaltung ein Konzept mit konkreten Maßnahmen samt Zeit- und Umsetzungsplan erstellen. Neben dem ökologischen Aspekt verwiesen die Grünen in ihrem Antrag auch auf die finanzielle Seite: Gesunkene Kosten für Solaranlagen und damit sehr niedrige Produktionskosten für Solarstrom machten die Nutzung der Fotovoltaik auch wirtschaftlich attraktiv. Gerade in Zeiten, in denen für die Finanzanlagen der Stadt ein Negativzins drohe, sei das auch ein Beitrag zur langfristigen Sicherung des Vermögens der Stadt.

Uwe Lindner konnte für die CDU zustimmen und wies darauf hin, dass die Stadt über die Stadtwerke versuche, auch die Bürger für das Thema Fotovoltaik zu sensibilisieren. Seine Fraktion könne sich ergänzend vorstellen, auch geeignete Privatgebäude zu erfassen und die Eigentümer dann bei der Umsetzung zu unterstützen. Laut Dr. Andrea Schröder-Ritzrau sieht die SPD einen "großen Bedarf", die Fotovoltaik in der Astorstadt weiter auszubauen. "Wir müssen noch mehr Energie aus regenerativen Quellen gewinnen", sagte sie, nannte aber auch positive Beispiele: So habe man in Windanlagen investiert, der Solarpark (2008 auf einem 40.000 Quadratmeter großen Gelände in Betrieb genommen) sei eine Erfolgsgeschichte.

"Wir unterstützen diesen Antrag", erklärte Bürgermeisterin Christiane Staab für die Verwaltung. "Wir tun mit unseren Kräften, was wir können, aber wir können nicht hexen", ergänzte sie. Bereits geplant seien im laufenden Jahr Fotovoltaikanlagen auf der alten Sporthalle der Schillerschule und auf dem Kunst- und Musikpavillon am Schulzentrum.