Die Stadt Walldorf unterstützt die Plattform mit 17 000 Euro im Jahr. In der zweiten Jahreshälfte soll die Begegnungsstätte ihr neues Domizil im „Haus am Kreisel“ (gemeinsam mit Tafel und Kleiderstube) beziehen. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann sprach von einem "wesentlichen Teil unseres sozialen Angebots, ohne dass Walldorf nicht mehr vorstellbar wäre" und nannte die rund 170.000 Euro im laufenden Jahr "gut angelegtes Geld". Das sah der Gemeinderat ganz ähnlich und gab einstimmig grünes Licht für die Fortführung der sozialen Angebote: Erziehungsberatung (82.000 Euro), Suchtberatung und Präventionsarbeit an den Schulen (39.000), Schuldnerberatung (17.000), Plattform (17.000) sowie die Frauenhäuser in Heidelberg und Mannheim (14.000).

Der Verein "Erziehungsberatung und Frühhilfe für das Kind" bietet in Walldorf vier Beratungstage in der Scheune Hillesheim an (Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 15 Uhr), ein Angebot, das laut Verwaltung immer gefragt und gut ausgelastet ist. Dazu kommen Kurzberatungen an den Kindergärten und Schulen. Der Verein führt für 2018 insgesamt 136 Fälle in Walldorf an, in denen er tätig geworden ist: 42 Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, an Erziehungsberatungen 22 vorrangig mit der Familie, 55 vorrangig mit den Eltern und sieben vorrangig mit jungen Menschen; außerdem zehn Hilfen für junge Erwachsene.

Suchtberatung und Präventionsarbeit an den Schulen macht in Walldorf seit 2015 der Baden-Württembergische Landesverband (bwlv). Nach dessen Angaben haben 2018 insgesamt 107 Menschen aus Walldorf das Angebot angenommen, 82 wegen einer eigenen Suchtproblematik, 25 als Angehörige. Beim Großteil der Klientel gehe es um Alkoholsucht, gefolgt von der Abhängigkeit von Opioiden. Es wird auch die gezielte Prävention an den Schulen und die mobile Jugendarbeit durchgeführt.

In der Schuldnerberatung gibt es laut Otto Steinmann "keine Wartezeiten" mehr – 2012 hatte der Gemeinderat mit einer Erhöhung des Beratungsangebots auf die damals sehr langen Wartezeiten reagiert, seit 2015 konnte die Beratung wieder von sechs auf vier Wochenstunden reduziert werden. Für den Zeitraum von Januar bis August 2019 berichtet das Diakonische Werk von 25 Neuanfragen von Walldorfer Bürgern und insgesamt 31 Klienten in der Beratung. Zu den Problemen gehört laut dem Bericht insbesondere die Schwierigkeit für überschuldete Menschen, geeigneten und bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Die Plattform, Begegnungsstätte und Fachberatungsstelle für Menschen in Notsituationen, wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte ihr neues Domizil im "Haus am Kreisel" beziehen können. Sie zählte im Jahr 2019 bis Ende Juli 2746 Gäste in der Tagesstätte, von denen 2583 auch zu Mittag gegessen haben – im Durchschnitt 16 Besucher täglich, aber im gesamten Zeitraum nur 28 unterschiedliche Personen. Die Fachberatung wurde von 269 Klienten aufgesucht.

Seit 1998 unterstützt die Stadt die Frauenhäuser in Heidelberg und Mannheim mit derzeit jeweils 7000 Euro und stellvertretend für die Einrichtungen, in die Frauen aus Walldorf vor der "Gewalt im sozialen Nahraum" flüchten. In Mannheim wurden laut dem Bericht des Trägers, des Vereins Mannheimer Frauenhaus, 2018 im ambulanten Bereich 364 Frauen beraten, in den fünf Schutzwohnungen des Vereins wurden zwölf Frauen und 16 Kinder unterstützt und begleitet, darunter auch eine Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis. In Heidelberg konnten laut dem Trägerverein "Frauen helfen Frauen" 39 Frauen und 33 Kinder aufgenommen werden, die zwischen einem Tag und zwölf Monaten im Frauenhaus blieben. Kritisiert wird vom Verein der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der dazu führe, dass Zimmer länger als eigentlich nötig belegt seien. Das wird – neben der fehlenden Kostenübernahme durch Jobcenter oder Sozialamt – auch als wichtigster Grund dafür aufgeführt, dass 149 Frauen und 193 Kinder nicht aufgenommen werden konnten.

Aus dem Gemeinderat kam einhellige Zustimmung zur Fortführung der Angebote. Das Geld sei "sinnvoll investiert", aber "wir wären froh, wenn wir manches nicht bezuschussen müssten", sagte Dr. Joachim Ullmann (CDU). "Jeder Euro ist hier richtig und wichtig", erklärte Elisabeth Krämer (SPD). "Das sind alles notwendige, relevante Dinge", erteilte Wilfried Weisbrod ebenso die Zustimmung der Grünen wie Dagmar Criegee die der FDP.