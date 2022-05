Walldorf. (seb) "Das ist eine akute Krise, wir müssen sofort handeln." Das konstatierte Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in seinem Vortrag, den er auf Einladung der Stadt Walldorf bei der Firma Promega hielt.

Untermauert durch Studien, Grafiken, Fotos und Kurzfilme legte der Vortrag eingangs die Ursachen des Klimawandels dar – der "komplett menschgemacht" sei, daran ließ Rahmstorf keinen Zweifel. Er betonte zudem die vielfach bereits spürbaren katastrophalen Auswirkungen. Das hatte Rahmstorf auf Einladung der Stadt bereits 2003 und 2009 in Walldorf ausgeführt und an den alarmierenden Schlüssen habe sich nichts geändert, erklärte er: Vielmehr habe man inzwischen eine noch breitere, genauere und belastbarere Datenlage, die "in der Wissenschaft völlig unumstritten" sei.

Rekordsommer, Starkregen, Dürren, Waldbrände und Waldsterben sowie Meeresspiegelanstieg mit zunehmenden Überflutungen nannte er. Die Erderwärmung geschehe jetzt 100 Mal schneller als die nach der letzten Eiszeit. Apropos: Eigentlich sei die nächste Eiszeit in 50.000 Jahren zu erwarten. "Aber die haben wir schon verhindert": Das Kohlendioxid bleibe mitsamt seinen Auswirkungen über Jahrtausende in der Atmosphäre.

Eis an den Polen und in Grönland, Permafrostboden oder Wälder der Taiga und der Tropen: Der Forscher nannte einige "Kipppunkte", auf die man besonders achten müsse. Ebenso die Nordatlantikströmung, zu der der Golfstrom gehört, der uns in Europa wärmt. Einige im Raum mussten an den Film "Day after Tomorrow" denken. Auf Nachfrage erzählte Rahmstorf, dass er Regisseur Roland Emmerich beraten habe, der Film sei trotzdem hollywoodmäßig übertrieben. Aber ganz ernsthaft: Ein Nachlassen des Golfstroms "wäre katastrophal". An jedem der genannten Kipppunkte könnte eine Kettenreaktion verheerender Auswirkungen ausgelöst werden.

"Nein, der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik ist nicht groß genug", erwiderte Rahmstorf, der acht Jahre die Bundesregierung beriet, auf eine spätere Frage. Mehrfach erwähnte er, wie lange zumindest die Kernaussage, dass Eingriffe des Menschen wie Waldrodungen und Industrialisierung das Klima verändern, bekannt sei: So warnte Forscher Alexander von Humboldt 1843 davor. Vor 30 Jahren fand der Erdgipfel von Rio de Janeiro statt. Die Menschen müssten ihre Regierungen an ihre Verpflichtung erinnern, plädierte Rahmstorf.

Der Referent verdeutlichte, dass nur noch ein Abmildern, kein Verhindern des Klimawandels vorstellbar sei. Im Klimaabkommen von Paris sei das Ziel formuliert worden, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das bedeute nicht, dass Fluten, Dürren, Artensterben oder andere Folgen des Klimawandels nachlassen, "aber das ist das beste, auf das wir noch hoffen können". Und selbst dieses Ziel drohe die Menschheit zu verfehlen, liege die Erderwärmung doch schon bei 1,2 Grad: "Der Handlungsdruck steigt."

Der "European Green Deal", der Plan der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen, die Treibhausgasemissionen zu senken, sei ein Anfang, gehöre die EU doch mit USA und China zu den größten Treibhausgas-Emittenten, so der Referent. Es könnte damit vielleicht auch positive "Kipppunkte" geben, die die Lage bessern. Dass auch die Bundesregierung entscheidungsfreudig und handlungsfähig sein könne, habe man in der Coronakrise erlebt, zumindest anfangs: "Da haben wir Klimaforscher nur staunend zugeguckt."

In der anschließenden angeregten Diskussion plädierte Rahmstorf deshalb einmal mehr für weitreichende Weichenstellungen durch die Politik auf Bundes- und EU-Ebene, weil der einzelne mit der aktuellen Infrastruktur schlicht nicht auf Nullemissionen komme: Deutschlands Infrastruktur und öffentliche Verwaltung seien eben noch großteils fossil. "Wir brauchen den Systemwandel: Verkehrswende, Agrarwende, Energiewende."

Der Staat müsse "falsche Subventionen" in klimaschädliches Verhalten abstellen, Stichwort "Tankrabatte". Rahmstorf verurteilte die "unsinnige und letzten Endes klimaschädliche" Beimischung von Bioethanol ins Benzin, Lebensmittel gehörten nicht in den Tank. Er war bezüglich der Mobilität kritisch gegenüber "ineffizienter und teurer" Wasserstofftechnologie, fand aber Batterien "erstaunlich gut", zumal die Entwicklung fortschreite. Wind- und Sonnenenergie, Nahwärme, Recycling oder Tempolimit wurden diskutiert, Rahmstorf erteilte dabei der Atomenergie eine klare Absage: Die als nachhaltig zu bezeichnen sei "völlig abwegig", sie sei kein Weg aus der Klimakrise.

Gastgeberin Anette Leue hatte die Anwesenden begrüßt und das US-Biotechnologie-Unternehmen Promega kurz vorgestellt. Als "gewaltige Herausforderung", zu der man einen Beitrag leisten wolle, hatte Bürgermeister Matthias Renschler den Klimawandel bezeichnet. Er zeigte sich etwa angesichts des auch in Walldorf spürbaren Waldsterbens besorgt. Renschler warb für die 18 Umweltförderprogramme der Stadt und die geplante Fotovoltaik-Offensive: "Auf lokaler Ebene kann man einiges tun."