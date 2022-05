Von Sophia Stoye

Walldorf. "Wenn morgen ein homosexuelles Paar in Ihrem Pfarrhaus steht, würden Sie es segnen?" In der Aula des Walldorfer Gymnasiums wird es still. Eineinhalb Stunden lang wurde gerade über das Thema Homosexualität und Kirche diskutiert, bis eben hat sich Pfarrer Michael Hettich noch nicht klar positioniert. "Ich würde niemandem den Segen verweigern", antwortet der Leiter der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot. Verhaltener Applaus ertönt.

Kirche, Welt und Homosexualität: Um über dieses Thema zu diskutieren, hat die Katholische junge Gemeinde Walldorf (KJG) an diesem Abend nicht nur Pfarrer Hettich eingeladen. Neben dem Geistlichen sitzen auch die beiden offen homosexuell lebenden Bundestagabgeordneten der Region: Jens Brandenburg (FDP) und Lars Castellucci (SPD), kirchenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. "Unser Ziel war es, nachhaltig auf das Thema aufmerksam zu machen", erklären die Moderatorinnen Teresa Förster und Hanna Schreckenberger von der KJG, die bereits mehrere Veranstaltungen zu dem Thema organisiert hat.

Angefangen hat alles vor einem Jahr mit der Entscheidung der Glaubenskongregation, erklären die Moderatorinnen. Darin betone die katholische Kirche, dass die Verbindung homosexueller Partner nicht gesegnet werden dürfte, da die gleichgeschlechtliche Liebe nicht der Natur entspreche. Kurz darauf veranstalten die Jugendlichen gemeinsam mit anderen Aktiven eine Protestaktion in der Walldorfer Innenstadt – auf einem großen Banner prangt der Spruch "Liebe ist keine Sünde", an der katholischen Kirche hängt eine Regenbogenfahne.

Doch kurz nach der KJG-Aktion im vergangenen Jahr wird das Banner geklaut und auch die Regenbogenfahne, die als Symbol für die LSBTI (lesbische, schwule, bi-, transsexuelle und intergeschlechtliche Menschen) gilt, wird abgehängt. Wie Schreckenberger erklärt, sei die Regenbogenfahne auch nach Bitte der KJG nicht erneut aufgehängt worden, als die Jugendlichen einen Gottesdienst zu dem Thema geplant hatten. "Es gibt nach wie vor andere kirchliche Feste, ich wollte mich nicht auf ein Thema fixieren", so Hettich. Er sei bereit, die Fahne künftig wieder zu hissen – ein konkretes Datum nennt er auf Nachfrage nicht.

Die Fahne sei ein Symbol für alle, nicht nur für eine Gruppe, betont Castellucci. "Dass man denkt, man muss jetzt die Fahne abhängen, weil es noch andere Themen gebe, das ist schlecht", so der SPDler. Er würde sich wünschen, dass die Kirche die Botschaft vermittle: Alle gemeinsam. "Ich sollte nicht derjenige sein, der diesen Satz sagt", so Castellucci in Richtung des Pfarrers. Hettich zufolge versuche man bereits, genau das im Religionsunterricht zu vermitteln. Vielleicht sei Homosexualität dabei nicht ausgiebig Thema, aber auf jeden Fall mitgemeint.

"Wir sind keine exklusive Betroffenheitsgruppe, der es explizit schlecht geht", stellt Castellucci klar. "Aber Kirche verletzt und diskriminiert." Gleichzeitig dürfe diese Institution nicht wegbrechen, weil dann eine Lücke entstehe, die nicht aufgefüllt werden könne. "Ich wünsche mir deshalb sehr, dass die Kirche die Kurve kriegt", so der Abgeordnete.

Die Diskussion ausschließlich auf einzelne Gruppen zu konzentrieren, sieht der SPDler aber kritisch, "weil es dann immer welche gibt, die sich übersehen fühlen". Brandenburg, der im Bundestag LSBTI-Sprecher war, sieht das anders: "Es lohnt sich, den Blick extra auf bestimmte Themen zu lenken." Denn viele homosexuelle Paare müssten sich noch immer Gedanken machen, was sie wo erzählen könnten – während der Großteil der Gesellschaft seine Sexualität offen vor sich her trage. "Allein durch Sätze wie ,Ich war am Wochenende mit meinem Freund weg’", sagt der Abgeordnete. Oder dass man sich als homosexuelles Paar überlegen müsse, in welchem Land man Urlaub mache, welches Hotel sicher sei: "Das sind alles Einschränkungen unserer Freiheit", so Brandenburg.

Der Abgeordnete sprach auch sogenannte Konversionstherapien an. Diese als "Therapie" getarnten psychischen und körperlichen Eingriffe zielen darauf ab, unter anderem homosexuellen Menschen ihre sexuelle Orientierung auszutreiben. Dabei werden religiöse Rituale wie Teufelsaustreibung oder körperliche Übergriffe in Form von Elektroschocks oder Vergewaltigungen ausgeübt. "Oft werden die Betroffenen dazu gezwungen", erklärt Brandenburg. Auch wenn diese Methoden in Deutschland mittlerweile verboten seien.

Während viele Fundamentalisten solche Straftaten mit der Bibel rechtfertigen, rissen sie Zitate der Heiligen Schrift immer wieder aus dem Kontext, erklärt Hettich. "Im Levitikus steht, Homosexualität sei ein Gräuel", zitiert der Pfarrer – allerdings genauso wie das Essen von Meeresfrüchten. "Soll also jemand sterben, weil er beim Italiener eine Pizza Frutti Di Mare isst?" Doch für Brandenburg ändert das nichts mehr. Der Abgeordnete ist inzwischen aus der Kirche ausgetreten: "Wenn mir eine Institution erklärt, dass ich später in die Hölle komme, weil ich meinen Partner liebe, schafft das einen großen Graben."