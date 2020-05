Walldorf. (RNZ) Nach den von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen darf nun auch der Walldorfer Tierpark ab Mittwoch, 6. Mai, wieder seine Pforten öffnen. Wie in allen Einrichtungen, die geöffnet sein dürfen, müssen auch im Tierpark strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Damit sich kommende und gehende Tierpark-Besucher nicht zu Nahe kommen, wird der Eingang beim Parkplatz an der Schwetzinger Straße zum Haupteingang umfunktioniert. Der bisherige Haupteingang wird ausschließlich zum Ausgang. Wie die Stadt Walldorf mitteilt, ist der Spielplatz im Tierpark geöffnet, wobei auch hier auf die Abstandsregeln geachtet werden muss. Der Kiosk der Tierpark-Gaststätte "Pagoni" bietet Getränke und kleine Speisen zum Mitnehmen an. Die Gaststätte selbst ist aber geschlossen.