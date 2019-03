Im Walldorfer Gemeinderat wurde am Dienstagabend lange um die Verabschiedung des Haushaltsplans fürs laufende Jahr gerungen. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Sage und schreibe drei Stunden und 19 Minuten benötigte Walldorfs Gemeinderat am Dienstagabend, um zwei Punkte seiner eigentlich noch umfangreicheren Tagesordnung zu behandeln: die Feststellung der Jahresrechnung 2015 und die Verabschiedung des Haushaltsplans fürs laufende Jahr.

In beiden Fällen kam es zu langen Diskussionen samt Angriffen auf die Verwaltung und zu keineswegs eindeutigen Abstimmungsergebnissen. Zudem wurden zwei Anträge zur Geschäftsordnung auf Vertagung gestellt, die aber beide knapp abgelehnt wurden. Das eigentliche Hauptthema des Abends, ein Etat mit über 243 Millionen Euro im Ergebnis- und 203 Millionen im Finanzhaushalt, den Bürgermeisterin Christiane Staab als "sauber und solide finanziert" bezeichnete, rückte angesichts dieser Turbulenzen fast in den Hintergrund.

Am Ende erfolgte die Haushaltsverabschiedung mit zehn Ja-Stimmen (von Bürgermeisterin, CDU-Fraktion und SPD-Rat Lorenz Kachler), bei viermal Nein (Grüne) und neun Enthaltungen (FDP und Mehrheit der SPD-Fraktion).

Zunächst hatte Manfred Zuber für die SPD-Fraktion den Antrag auf Vertagung der Jahresrechnung 2015 gestellt. Diese habe man "lange erwartet", sei dann aber von der schieren Masse an Daten "erschlagen" worden, über 400 Seiten an Unterlagen habe man nicht in einer Woche durcharbeiten können. Der Antrag, für den SPD und Grüne stimmten, wurde bei zehn zu elf Stimmen abgelehnt, die FDP-Räte Dr. Günter Willinger und Günter Lukey hatten sich enthalten.

Der von Kämmerer Boris Maier vorgelegte Jahresabschluss präsentierte dann einen weitgehend planmäßigen Verlauf. Abweichungen hatte es vor allem bei der Gewerbesteuer mit höheren Einnahmen, aber auch höheren Ausgaben gegeben, da nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs stattliche Rückzahlungen samt hohen Zinsen geleistet werden mussten. Die Jahresrechnung wurde mit neun Ja- (CDU und Bürgermeisterin) zu sieben Nein-Stimmen (Grüne und Teile der SPD) bei sieben Enthaltungen festgestellt. Beim Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft waren es zehn zu vier Stimmen, bei neun Enthaltungen.

Hintergrund Haushalt Nach der abgelehnten Vertagung (vier zu zehn Stimmen, neun Enthaltungen) konnte Kämmerer Boris Maier den Haushaltsplan fürs laufende Jahr präsentieren, dessen Zahlen weitestgehend der Einbringung entsprechen. Erstmals rechnet man mit Gewerbesteuereinnahmen von 160 Millionen (im Vorjahr waren noch 120 veranschlagt), an Umlagen sind fast 140 Millionen zu [+] Lesen Sie mehr Haushalt Nach der abgelehnten Vertagung (vier zu zehn Stimmen, neun Enthaltungen) konnte Kämmerer Boris Maier den Haushaltsplan fürs laufende Jahr präsentieren, dessen Zahlen weitestgehend der Einbringung entsprechen. Erstmals rechnet man mit Gewerbesteuereinnahmen von 160 Millionen (im Vorjahr waren noch 120 veranschlagt), an Umlagen sind fast 140 Millionen zu stemmen. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 18,4 Millionen. Da aber den Investitionen (44,8 Millionen, davon über 28 Millionen für Baumaßnahmen) nur Einnahmen von 7,8 Millionen durch Zuschüsse, Darlehensrückflüsse oder Grundstücksverkäufe gegenüberstehen, bleibt unter dem Strich ein Minus von 18,7 Millionen. Das wird aus der Liquiditätsreserve gedeckt, die zum Jahresende 2019 von 448 auf 430 Millionen Euro sinkt - den planmäßigen Haushaltsverlauf vorausgesetzt. Der Kämmerer kündigte allerdings bereits an: "Die Liquidität wird steigen, es geht steil bergauf." Sein Schaubild zeigt für 2022 die stolze Summe von über einer halben Milliarde Euro im Stadtsäckel. (rö)

Schon in den Stellungnahmen zur Jahresrechnung wurde das grundlegende Problem deutlich, das den Walldorfer Gemeinderat seit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, der sogenannten "Doppik", beschäftigt. Die "doppelte Buchführung in Konten" hatte zum 1. Januar 2014 die Kameralistik abgelöst, bis die Eröffnungsbilanz vorgelegt werden konnte, dauerte es aber ungewöhnlich lange, nämlich fast fünf Jahre. Obwohl vom Gemeinderat mehrfach angemahnt, folgten auf die Eröffnungsbilanz (6. November 2018) die Jahresrechnung 2014 erst am 27. November und jetzt diejenige für 2015 - die Abschlüsse 2016 bis 2018 stehen noch aus. Deshalb, so Manfred Zuber, fehlten seiner Fraktion für die Aufstellung des Haushaltsplans "Vergleichszahlen", "wir wollen den Haushalt ja steuern".

Zudem habe man zu einigen der vorliegenden Zahlen Fragen, die man "in der Kürze der Zeit" nicht habe prüfen können. Wilfried Weisbrod (Grüne) kündigte an, man werde einen Antrag stellen, dass künftig drei bis vier Wochen Zeit zur Vorbereitung seien. Für Günter Willinger gehören "die Abschlüsse zur Haushaltsführung dazu", die Argumente der Verwaltung für die Verspätung (Personalwechsel und Krankheitsfälle) seien "dünn". Werner Sauer (CDU) dagegen meinte, "wegen der Verzögerung ist kein Euro verloren gegangen", viel wichtiger seien die "äußerst erfreulichen Zahlen".

Bürgermeisterin Christiane Staab verwahrte sich entschieden gegen die Vorwürfe. Die personelle Situation in der Kämmerei sei dem Gemeinderat bekannt gewesen, ebenso habe man immer wieder über die Schwierigkeiten mit der Eröffnungsbilanz informiert. Auch neues Personal sei kein Allheilmittel: Jeder neue Mitarbeiter brauche richtig lange, bis er die Abläufe gerade in der Kämmerei intus habe, so die Bürgermeisterin.

Die Jahresrechnung diene zudem lediglich der Überprüfung, "ob die Planung funktioniert hat", es habe zu keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte für Schwierigkeiten mit der Liquidität oder den Rücklagen gegeben. Es sei "beschämend", sagte Christiane Staab, wenn es in der Öffentlichkeit so dargestellt werde, dass die Verwaltung mit falschen Zahlen arbeite. Damit "wird ein Eindruck erweckt, der dieser Stadt schadet". Zudem habe auch die Rechtsaufsicht "keinerlei Beanstandungen" wegen der Verzögerungen geäußert, dem habe sich das Regierungspräsidium angeschlossen. Die Bürgermeisterin stellte sich auch klar vor ihre Mitarbeiter: "Hier wird am Wochenende durchgearbeitet", ließ sie auf das Rathauspersonal nichts kommen.

Das erntete wiederum Widerspruch aus dem Rat: "Es wurde keiner in die Pfanne gehauen" (Weisbrod), man habe "niemanden des Falsch-Zahlen-Schreibens bezichtigt" (Dr. Andrea Schröder-Ritzrau, SPD). Fredy Kempf (FDP) verwahrte sich auch gegen den von Werner Sauer geäußerten Vorwurf der "Machtspiele": "Da geht mir das Messer in der Tasche auf", sagte er.

Ähnlich diskutiert wurde dann auch beim von Wilfried Weisbrod gestellten Vertagungsantrag zum Haushalt. Weisbrod, seit 1984 im Gemeinderat, hatte "noch nie eine so chaotische Haushaltsvorberatung erlebt wie im Januar" und wollte "die ganzen Zahlen klären, um nicht den Haushalt ablehnen zu müssen". Die Bürgermeisterin dagegen erklärte: "Dieser Plan enthält alles, um das Jahr 2019 bestreiten zu können", die Verwaltung sei jetzt schon "in der Interimszeit und eigentlich handlungsunfähig".

Werner Sauer befürchtete "amerikanische Zustände" und wollte den Etat "verabschieden, der uns vorliegt". Die FDP störte sich laut Fredy Kempf daran, "dass die Zahlen für 2017 nicht vorliegen". Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann sah als Konsequenz einer möglichen Vertagung die Notwendigkeit einer neuen Klausur samt Vorbereitung darauf und so eine Verzögerung von zwei bis drei Monaten. Er musste sich allerdings von Weisbrod darauf hinweisen lassen, dass er nach der Geschäftsordnung bei diesem Antrag "nicht reden" dürfe.

Nach der Haushaltspräsentation des Kämmerers (siehe Kasten) und den Haushaltsreden der Fraktionen meldete sich Lorenz Kachler zu Wort, der entgegen dem Rest der SPD-Fraktion dem Haushalt zustimmte: Er sehe den Gemeinderat "in der Verantwortung, diesen Haushalt zu verabschieden", man müsse in Zukunft darauf achten, "dass es nicht mehr so weit kommt".