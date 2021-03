Von Timo Teufert

Walldorf. Bei der Verabschiedung des Walldorfer Haushaltes in der Gemeinderatssitzung am Dienstag hatte der Leiter des Fachbereichs Finanzen, Boris Maier, gute Nachrichten für die Gemeinderäte im Gepäck: Weil man den Ansatz für Zinsen auf mögliche Gewerbesteuerrückzahlungen aufgrund der aktuellen Lage reduzieren konnte, beträgt das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 33,6 Millionen Euro.

Das sind 12,9 Millionen Euro mehr als geplant. Einen großen Anteil an den Erträgen von 254,3 Millionen Euro macht die Gewerbesteuer mit allein 120 Millionen Euro aus. Durch Änderungen bei den Haushaltsberatungen – etwa für die Solaroffensive, die Erhöhung der Stadtbegrünung und den städtischen Anteil beim Digitalisierungspakt Schulen – will man 2021 mehr investieren: Der Mittelbedarf steigt von 12,3 auf 16,8 Millionen Euro. Statt der veranschlagten 70,7 Millionen Euro liegt der voraussichtliche Finanzierungsmittelbedarf bei 61,8 Millionen Euro. Zum Jahresende liegt die Liquidität der Stadt Walldorf dann voraussichtlich bei 446,9 Millionen Euro, der Stand der Geldanlagen wird auf 612 Millionen Euro beziffert. Der vorgeschlagene Haushalt wurde einstimmig verabschiedet.

Das sagen die Fraktionen

Die inhaltliche Schnittmenge der Fraktionen im Walldorfer Gemeinderat ist groß. Das zeigten die vielen thematischen Übereinstimmungen in den Haushaltsreden der vier Fraktionen.

> CDU: "Die globale wirtschaftliche Entwicklung verlief so schlecht, wie seit Langem nicht mehr", blickte Matthias Pütz zurück. Auch Deutschland sei betroffen gewesen, auch wenn die öffentlichen Haushalte in der Lage waren, konjunkturell gegenzusteuern. "In Walldorf sind wir nach anfänglicher Unsicherheit von allzu gravierenden Einnahmerückgängen verschont geblieben", sagte Pütz. Für die CDU sei daher weiterhin wichtig, für gute Standortbedingungen zu sorgen.

Er regte deshalb an, dass die Stadt stärker als bisher in den Ankauf gewerblicher Immobilien eintreten sollte, um so einen besseren Verhandlungsspielraum für sinnvolle Weiterentwicklungen zu schaffen. Dies gelte auch im Stadtkern: Die Stadt müsse zukünftig bereit sein, "Immobilien im Sinne eines Einzelhandelsangebots zu erwerben, zukunftsträchtig weiter zu veräußern oder als zuverlässiger Vermieter agieren", so Pütz. Weitere Schwerpunkte der CDU sind der Schutz des Waldes und der Klimaschutz: Wegen der großen finanziellen Spielräume habe Walldorf die Selbstverpflichtung, die nationalen Klimaziele überzuerfüllen und Vorreiter zu sein.

Eine wichtige Rolle spiele die Energiewende, für die die Stadtwerke ein wichtiger Schlüssel seien. "Die CDU strebt verstärkt den Einsatz von Brennstoffzellenheizungen an", so Pütz. Verkehrspolitisch räumt man den Initiativen Mobilitätspakt und Regio-Win Priorität ein. Man stehe aber auch für die Ertüchtigung des Autobahnanschlusses mittels Querspange wohlwollend gegenüber. "Gleichzeitig entbinden uns diese Überlegungen weder von einer sinnvollen Ertüchtigung unseres Radwegenetzes, noch davor, schienengebundene Lösungen in Zusammenarbeit mit unseren Nachbarkommunen weiter zu verfolgen." Primär räume man der Optimierung bestehender Strukturen aber den Vorrang ein.

> SPD: Die Corona-Pandemie war auch Thema von Andrea Schröder-Ritzrau. Sie schilderte die verschiedenen Aktivitäten der Walldorferinnen und Walldorfer und lobte die gelebte Solidarität in der Stadt. Der Haushaltsplan zeige, dass Walldorf "weiterhin eine wohlhabende und starke Stadt ist, die die Ressourcen und damit den Auftrag hat, in der Region zu gestalten". Gleichzeitig verteile man über die Umlage an Land (74 Millionen Euro) und Kreis (58 Millionen Euro) die Wertschöpfung der ansässigen Unternehmen solidarisch um. Wichtiges Thema für die SPD ist bezahlbarer Wohnraum. "Wir fordern erneut in den beiden letzten Bauabschnitten, Walldorf Süd II und III, entsprechende Geschosswohnungsbau-Projekte", so Schröder-Ritzrau.

Sie erinnerte aber auch an zahlreiche Beschlüsse, die von der Verwaltung noch nicht umgesetzt seien: Etwa der Bau eines neuen Pflegeheims. "Im Haushaltsplan finden sich 30.000 Euro Planungsrate. Wird mit dem Geld in diesem Jahr etwas passieren?"Auch sei der vor zwei Jahren beantragte Sanierungsmanager, der Privatleute bei Haussanierungen unterstützen soll, immer noch nicht eingestellt. "Kostenloses Busfahren in Walldorf wäre für uns ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Verkehrswende und könnte ein Baustein des Mobilitätspaktes werden", so Schröder-Ritzrau.

Beantragt habe den kostenfreien Nahverkehr die SPD bereits 2019, umgesetzt sei noch nichts. Da fast 90 Prozent der Arbeitnehmer nach Walldorf pendelten, wollte Schröder-Ritzrau auch den Stand der Verhandlungen für ein betriebliches Mobilitätsmanagement wissen. In Erinnerung rief sie auch die Ertüchtigungen am Astorhaus. "Wie steht es eigentlich damit?", fragte sie. Für 2020 seien 360.000 Euro und 2021.120. 000 Euro veranschlagt gewesen.

> Grüne: Walldorf sei eine Stadt der Zukunft. "Für uns bedeutet das, unsere Stadt effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten", sagte Wilfried Weisbrod. Ziel sei deshalb, bis spätestens 2030 eine klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Dabei dürfe man es auch nicht nur mit Appellen an die Bürger belassen: Weil Grundstückskäufern keine Pflicht auferlegt wurde, eine Fotovoltaik-Anlage auf ihren Dächern zu installieren, werden nur bei 17 von 50 Grundstücken in Walldorf-Süd solche Anlagen eingebaut, berichtete Weisbrod. Umso mehr freute er sich, dass der Gemeinderat eine Million Euro an Finanzmitteln für die Teilnahme an der Solaroffensive des Landes bereitgestellt habe.

Die Auswirkungen der Klimakrise bekomme man in Walldorf direkt zu spüren. Diesem Trend müsse man entgegenwirken: "Walldorf baucht keine neuen Wohngebiete mehr", so Weisbrod. Allerdings fordert seine Fraktion einen sozialen Wohnungsbau, der seinen Namen verdiene: Man will Wohnraum für extrem sozial Benachteiligte genauso schaffen wie für diejenigen, die finanziell nicht klamm sind. "Gute Wohnmöglichkeiten gehören zu einer sozial gerechten Stadt", so Weisbrod. Im Haushalt stehen deshalb 1,5 Millionen Euro bereit, um ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm zu erstellen.

Im Bereich Schule freuen sich die Grünen, dass der Weg frei für eine Eins-zu-eins-Ausstattung der Schüler mit digitalen Endgeräten ist. Für Weisbrod sollen in Zukunft außerdem alternative Fortbewegungsmöglichkeiten Vorfahrt in Walldorf haben: "Wer einen funktionierenden Mobilitätspakt will, darf den Fuß- und Radverkehr nicht länger wie ein Verkehrsmittel zweiter Klasse behandeln." Walldorf habe die finanziellen Mittel für eine Verkehrswende und müsse auch Kinder und Jugendliche weiter einbinden.

> FDP: Matthias Renschler hob in seiner Haushaltsrede hervor, dass es für alle Corona-Hilfsprogramme der Stadt – egal von welcher Fraktion sie auch beantragt wurden – immer einen fraktionsübergreifenden Konsens gab. Somit sei ein beeindruckendes Signal an die Gastronomen und Einzelhändler gesendet worden. "Wir haben erfreulicherweise durch das hohe Steueraufkommen sehr gute finanzielle Ressourcen, die wir gerne dafür einsetzen", so Renschler. Die Walldorfer bekämen dadurch einen "Walldorf-Bonus". Eine solche "Prämie" – in Form einer Daseinsvorsorge im Brand- oder Katastrophenfall – sieht Renschler für die Bürger auch durch die Unterstützung der Feuerwehr und der Rettungsorganisationen.

Er mahnte allerdings an: "Seit dem Standortbeschluss zum neuen Feuerwehrhaus ist nichts weiter passiert. Wir erwarten von der Verwaltung schnellstmöglich Informationen über das Genehmigungsverfahren und die Einleitung einer Bauplanung". Durch den Beschluss stünde auch der Erweiterungsmöglichkeit des Astorstifts nichts mehr im Wege und sollte geprüft und entwickelt werden. Die FDP fordert, dabei eine Station für Menschen mit Demenz zu planen.

Die größten Herausforderungen sieht die FDP in einer "klugen und ganzheitlichen" Verkehrsplanung: "Nur zusammen mit den großen Unternehmen wird es möglich sein, an gemeinsamen Ansätzen zu arbeiten." Alle seien gefordert, ihren Beitrag zur Verkehrsreduzierung zu leisten. "Dies kann nur gelingen, wenn nachhaltige, klimafreundliche Mobilitätslösungen für Pendler geschaffen werden." Am Herzen liegt der FDP zudem eine bessere Beschilderung der Parkmöglichkeiten im Stadtkern, bezahlbarer Wohnraum sowie der Wald und die Verbesserung des Mobilfunks und die kurzfristige Modernisierung des Tierparks.