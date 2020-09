Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Diese Einrichtungen werden gebraucht und darum machen wir es richtig": Das sagte Otto Steinmann, Walldorfs Erster Beigeordneter, am ersten Öffnungstag von Tafel und Kleiderstube im neuen "Haus am Kreisel".

Mit "richtig" meinte er die Räume und Arbeitsbedingungen, die das Gebäude in der Wieslocher Straße 2, nahe Edeka und Aldi, jetzt bietet. Kunden wie Mitarbeiter finden Steinmann zufolge jetzt "optimale Rahmenbedingungen". Mit Hannelore Blattmann (Kleiderstube), Hans Klemm (Tafel), Katja Jewski (Dietmar Hopp Stiftung) sowie Marco Schirmacher (Soziale Hilfen) und David Högerich (Wohnungswirtschaft) von der Stadtverwaltung verschaffte sich Steinmann einen umfassenden Eindruck.

Hannelore Blattmann und ihr Team von der Walldorfer Kleiderstube finden in den neuen Räumen nun „optimale Rahmenbedingungen“ vor. Foto: Pfeifer

Hie und da legten Handwerker im ersten Stock noch letzte Hand an, während im Erdgeschoss Tafel- und Kleiderstuben-Kunden anstanden. 1600 Quadratmeter bietet das dreigeschossige Haus, davon 290 Quadratmeter für die Kleiderstube und 320 für die Tafel, neben den jeweiligen Verkaufsräumen auch separate Küchen und Aufenthaltsräume.

Begeistert äußerten sich Hans Klemm und Hannelore Blattmann: Noch besser als erwartet, "schön und groß", seien die Räume, auch die Kunden hätten sich beeindruckt gezeigt. "Eine enorme Erleichterung" seien derart angenehme Arbeitsbedingungen, so Klemm. Zudem mache die Tafel mit dieser hochwertigen Einrichtung wie Backtheke, Obst- und Gemüseregalen, einen professionellen Eindruck "wie im Supermarkt". Jetzt könnten die Kunden ihre Artikel selbst wählen, "das hat viel mit Würde zu tun".

103 ehrenamtliche Mitarbeiter hat die Tafel insgesamt, sie bietet Lebensmittel, Tiernahrung und Drogeriemarktartikel: "Alles Spenden", betonte Klemm, "und auf die sind wir weiterhin angewiesen, auch wenn wir jetzt in einem wunderschönen neuen Gebäude sind."

Beeindruckt vom „Haus am Kreisel“: (v.li.) David Högerich, Hans Klemm, Marco Schirmacher, Otto Steinmann, Katja Jewski und Hannelore Blattmann. Foto: Pfeifer

"Von Anfang an waren wir bei den Planungen dabei", erklärte Hannelore Blattmann, dass man Anregungen einbringen und bei der Einrichtung mitreden konnte: Das sei nicht selbstverständlich. 25 ehrenamtliche Kräfte sind aktiv, Bettwäsche, Kleider, Schuhe, Spielzeug und Haushaltsartikel werden angeboten: für Geringverdiener mit Berechtigungsschein kostenlos, andere Bürger können Blattmann zufolge auch einkaufen, die Erlöse werden für soziale Zwecke gespendet. Tafel und Kleiderstube zahlen im "Haus am Kreisel" übrigens keine Miete, sie tragen nur die Kosten für Strom, Wasser und Heizung.

"So manches Restaurant wird die Plattform um ihre Küche beneiden", kam Klemm auf die dritte gemeinnützige Einrichtung im "Haus am Kreisel" zu sprechen: Der "Plattform", Beratungs- und Begegnungsstätte für Obdachlose, stehen im ersten Stock 230 Quadratmeter zur Verfügung. "Coronabedingt ist sie aber noch nicht geöffnet", erklärte Steinmann. Nicht zu vergessen finden sich sieben Wohnungen im zweiten Obergeschoss. Sie werden Geringverdienern mit Wohnberechtigungsschein angeboten: "Die erste Familie wird am 1. Oktober einziehen", so Högerich.

"Großzügig und einladend", zeigte sich auch Katja Jewski beeindruckt. Die Hopp-Stiftung hatte gemeinsam mit der Stiftung von Sonja und Gerd Oswald die Fünf-Millionen-Euro-Investition gestemmt und der Stadt Walldorf geschenkt. Den Stiftern wolle man daher "von ganzem Herzen Danke sagen", so Steinmann. Inzwischen hat die Stadt auch ein Dankesbanner aufgehängt.

Info: Die Tafel ist mittwochs und samstags, 13 bis 15.30 Uhr, geöffnet; die Kleiderstube nimmt Waren mittwochs, 14 bis 17.30 Uhr, an und verkauft donnerstags, 9.30 bis 12.30 Uhr, sowie freitags, 14.30 bis 17.30 Uhr. Am Sonntag, 27. September, findet von 13 bis 17 Uhr ein "Tag der offenen Tür" im "Haus am Kreisel" statt.