Walldorf. (rö) Der Walldorfer Gemeinderat wird sich die Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Bruchsal–Walldorf–Heidelberg vorstellen lassen. Das wurde in der jüngsten Sitzung auf Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen einstimmig beschlossen. Weitere Punkte des Antrags, darunter konkrete Schritte zur Planung und Umsetzung des Radschnellwegs zwischen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis und den betroffenen Kommunen, wurden von Grünen-Sprecher Wilfried Weisbrod zunächst zurückgezogen. Sie sollen dann nach der Vorstellung der Studie behandelt werden.

Weisbrod hatte vor allem mit Bezug zum Mobilitätspakt für den Radschnellweg plädiert. Man sehe darin eine wichtige Maßnahme, "um den Verkehr zu verlagern", gerade angesichts der 25.000 Arbeitsplätze in Walldorf. Da die in der Studie vorgeschlagene Trasse hauptsächlich entlang der Bahnlinie führt, wäre sie auch vergleichsweise kostengünstig zu realisieren: Der Grünen-Antrag nannte Baukosten von 6,2 Millionen Euro und eine Verlagerung von 15.900 pro Tag gefahrenen Pkw-Kilometern.

Weisbrod ging auch auf eine mögliche Förderung ein, nachdem die Verwaltungsvorlage diese beim Land erst ab 2500 Radfahrern pro Tag, beim Bund ab 2000 genannt, während nach der Studie derzeit nur mit 1700 Radfahrern gerechnet wird (und sogar nur 500 in Richtung Bruchsal). Man habe, so Weisbrod, vom Bundesverkehrsministerium die schriftliche Auskunft erhalten, dass der Radschnellweg auch unter 2000 Nutzern gefördert werden könnte.

"Geringfügige Unterschreitungen" seien kein Problem. Die Bundesförderung für Radschnellverbindungen liegt bei 70 Prozent, die des Landes bei 15 Prozent.

Skeptisch zeigte sich Dr. Joachim Ullmann (CDU). Eine "Rad-Autobahn" sei ein wirklicher Aufwand, "teuer in Bau, Unterhaltung und Winterdienst". Auch für die Fördermittel "hängen die Trauben sehr hoch". Zudem habe man bereits ein gutes Radwegenetz, das man zunächst einmal an die aktuellen Bedingungen anpassen sollte. Einer Vorstellung der Studie im Gemeinderat oder Technik-Ausschuss konnte aber auch Ullmann zustimmen.

Ähnlich argumentierte Matthias Renschler für die FDP: Man stehe dem Thema offen gegenüber, aber nach derzeitigem Stand liege keine Förderwürdigkeit vor. Deshalb sollte man erst einmal die Radwege auf Walldorfer Gemarkung ertüchtigen. Renschler wies auch auf die "erhebliche Bodenversieglung" durch einen voll asphaltierten Radweg hin.

Deutlich positiver sah Manfred Zuber (SPD) den Antrag: Zwar sei es fraglich, wie die Route vom Land gefördert werde, aber man sehe trotzdem die Erfordernis, die Sache gemeinsam mit dem Kreis und den anderen Kommunen "selbst in die Hand zu nehmen". Zuber bat darum, die Studie "ziemlich bald" in öffentlicher Sitzung vorzustellen, dann auch mit Zahlen unterfüttert.

Diese Zahlen will man "möglichst schnell" vorlegen, so Bürgermeisterin Christiane Staab. Es werde dann aber auch um weitere Details gehen: So müsse man unter anderem klären, wer nach dem Bau die Straßenlast trage, aber auch, wer für den Flächenausgleich zuständig sein wird.