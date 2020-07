Walldorf. (tt) Ein neues Einsatzfahrzeug für den Notarztstandort Walldorf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben Rettungsdienstleiter Ralf Dussinger und sein Stellvertreter Ramon Hoeft vergangene Woche an Standortleiter Hugo Groß übergeben. Das neue Fahrzeug ist deutlich größer als das Vorgängermodell, damit die Rettungskräfte einfacher an das Material kommen, das im Fahrzeug verstaut ist.

"Wir haben uns für ein größeres Auto entschieden, weil die Anforderungen an die Platzverhältnisse immer größer werden", berichtet Hoeft. So ist neben der normalen Ausstattung – zu der ein EKG, ein Defibrillator, ein Beatmungsgerät sowie verschiedene Notfallrucksäcke gehören – auch ein mechanisches Reanimationsgerät mit an Bord. "Um Patienten noch besser versorgen zu können, investieren wir ständig in neue Technik, die wir dann aber auch transportiert werden muss", sagt Hoeft.

Deshalb habe man sich im DRK-Kreisverband für das größere Fahrzeug, ein SUV, entschieden. Zusammen mit dem weiteren Fahrzeug sorgt der "Neue" dafür, dass die Notärzte an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zu ihren Patienten gebracht werden können. Dafür stehen Ärzte aus der Uniklinik Heidelberg und den GRN-Kliniken bereit. 2019 rückten die Retter zu insgesamt 4083 Einsätzen aus, bis Mittwoch letzter Woche waren es 1937 in diesem Jahr.

Der Notarztstandort in Walldorf hat eine rasante Entwicklung hinter sich: Er wurde am 3. November 2008 eröffnet, damals noch mit einem Fahrzeug. Im November 2013 wurde die – heute schon wieder zu kleine – Unterkunft bezogen, am 1. Januar 2015 kam im Tagbetrieb der zweite Notarzt hinzu. Schon am 1. September 2015 wurden die Einsatzzeiten des zusätzlichen Wagens auch auf die Nacht erweitert.

"Unser Standort hier ist ideal. Er liegt zentral zur Autobahn und zu den Bundesstraßen", so Dussinger. Weil in Walldorf Notärzte und Rettungsassistenten in einem Gebäude untergebracht sind, haben die zwei Fahrzeuge sehr kurze Ausrückzeiten. Die Walldorfer Notarztwache deckt ein relativ großes Gebiet ab – es reicht von Leimen bis in den nördlichen Landkreis Karlsruhe. Offiziell erstreckt sich der Rettungsdienstbereich zwar nicht in den Nachbarlandkreis, doch für diesen Bereich sind die Fahrzeuge in Walldorf taktisch besser platziert als das Einsatzfahrzeug, das aus Bruchsal einen viel weiteren Anfahrtsweg hätte.

Und das Walldorfer Kreuz, an dem mit der A 5 und der A 6 die wichtigen Nord-Süd- und Ost-Westen-Achsen aufeinandertreffen, liegt vor der Haustür. "Durch die vielen Baustellen sind die stark frequentierten Autobahnen natürlich einer unserer Einsatzschwerpunkte", berichtet Groß. Insgesamt 320 Mal wurden die beiden Notarztfahrzeuge 2019 mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall" alarmiert. Bei vielen Lastwagenunfällen sind die Patienten oft sehr schwer verletzt, Einsätze dauern durch die Bergung entsprechend lange.

Und auch die Anfahrt ist eine Herausforderung: "Wenn die Autobahn normal zu befahren ist, kommen wir gut zum Patienten. Ich habe den Eindruck, mit der Rettungsgasse ist es etwas besser geworden, lässt aber insgesamt immer noch zu wünschen übrig. In den Baustellen wird es aber extrem schwierig", berichtet Groß. Denn durch die Betonabsperrungen, die die provisorischen Fahrspuren begrenzen, ist sehr wenig Raum: "Wenn alles steht, kann da keiner Platz machen", so Groß. Man versucht dann anders zum Patienten zu kommen, etwa aus der Gegenrichtung, wo die Einsatzkräfte ebenfalls alarmiert werden.

Doch auch für die vielen alltäglichen Einsätze bergen die Baustellen Schwierigkeiten: "Zu Einsätzen in Kirrlach, Waghäusel, Wiesental, Kronau oder Reilingen fahren wir nur noch über die Landstraße. Da sind wir viel schneller als auf der Autobahn", so Groß.