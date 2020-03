Walldorf. (RNZ) Bereits letzten Sonntag fanden sich bundesweit viele Musiker auf ihren Balkonen ein, um "Freude schöner Götterfunken" zu tönen. So auch einige von der Stadtkapelle Walldorf. Aufgrund der großen Resonanz hat sich der Blasmusikverband Niedersachsen überlegt, einen weiteren Aufruf für das Musizieren im eigenen Garten, auf dem Balkon oder aus dem offenen Fenster für kommenden Sonntag, 29. März, 18 Uhr, zu starten, an dem sich auch die Stadtkapelle Walldorf erneut beteiligen möchte.

Für die zweite Auflage wurde das in die Zeit passende Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen" von Dietrich Bonhoeffer ausgewählt. Alle Nachwuchs-, Gelegenheits- und Vereins-Musiker sind eingeladen, dem Aufruf zu folgen. Im Anschluss soll wieder "Freude schöner Götterfunken" erklingen und jede Woche in der Pandemiezeit soll ein weiteres neues Lied dazukommen. Noten in allen Stimmlagen und Schwierigkeitsgraden, auch für Blockflöte, gibt es zum Download unter www.nds-musikverband.de.

Info: Wer möchte, kann ein Bild oder den Beitrag vom Sonntagabend per E-Mail an info@stadtkapelle-walldorf.de oder per Direktnachricht an den Instragram-Account @stadtkapelle_walldorf schicken und damit auch online Teil des Flashmobs werden.