Walldorf. (rnz) Am Donnerstag, 17. Januar, ist die Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab zu Gast in der Fernsehsendung "Kaffee oder Tee" des SWR. Sie wurde laut einer Mitteilung der Stadt Walldorf als Gesprächspartnerin zu den Themen "100 Jahre Frauenwahlrecht und Frauen in der Politik" eingeladen. Die Sendung beginnt um 16.05 Uhr.