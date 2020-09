Walldorf. (seb) Drei Demonstrationen fanden am Montagabend in Walldorfs Stadtmitte statt: eine der sogenannten "Querdenker" auf der Drehscheibe, eine Gegendemonstration neben der evangelischen Kirche, bei der auch der evangelische Posaunenchor aufspielte, und ein spontaner Protest der Antifa-Jugend Walldorf.

"Genmanipulierende Zwangsimpfung: Nein", "Gib Gates keine Chance" und "DDR 2.0" stand auf Schildern und T-Shirts der rund 40 Demonstranten auf der Drehscheibe. Auf die Abstandsregel und die Notwendigkeit, sich in die Anwesenheitslisten einzutragen, wies Versammlungsleiter Ralph Bühler aus Nußloch eingangs hin.

"Jedes Leben zählt", erklärte Bühler: Seine Kritik gelte der Politik. "Wir stehen alle auf dem Boden des Grundgesetzes", jetzt fordere er, dass die Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden. "Wir sind keine Corona-Leugner, auch keine Impfgegner", ergänzte Bühler, "wir wollen selbst entscheiden und sind gegen Genmanipulation." Für die jetzigen politischen Entscheidungen "büßt die nächste und übernächste Generation", so Bühler, "es wird Geld gedruckt ohne Ende, man redet von Billionen". Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik kritisierte er alle, die sagten "Wir haben Platz", das seien Worte "ohne Inhalt", wer sei denn dabei, wenn sie verteilt würden?

Auch die Wende zur Elektromobilität, zu Fahrzeugen "mit geringer Reichweite", interpretierte Bühler als Einschränkung von Freiheitsrechten. Die Coronakrise werde für "die Abschaffung des Bargelds" vorgeschoben, meinte er, bald habe jeder einen "Chip unter der Haut wie in Schweden" und stehe "unter Vollkontrolle nach dem China-Modell".

Auf der Drehscheibe in Walldorf demonstrierten „Querdenker“ gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Pfeifer

Weitere Redebeiträge der "Querdenker" drehten sich um Kritik an der Politik, die in "unbegründeter Panik" aufs Virus reagiert habe: Die Gefährdung sei "nicht höher als bei der Grippe". Auch die Maskenpflicht wurde ebenso wie Bewertungen durchs Robert-Koch-Institut in Zweifel gezogen. Medienkritik schloss sich an: "Da wird massiv gelogen." Das Glockenläuten – das die evangelische Kirche täglich um 7 und 19 Uhr erklingen lässt – fassten die "Querdenker" als böswillige Unterbrechung der Reden auf, Ralph Bühler beschimpfte die "Kinderschänder" der Kirche.

Die Antifa-Jugend skandierte "Verschwörungsmythen raus aus den Köpfen", auch "Ihr hängt mit Nazis rum" sang die 15-köpfige Gruppe lautstark. "Überlegt doch, mit wem ihr gemeinsame Sache macht": Die Sprecher auf der von der Walldorfer SPD-Gemeinderätin Elisabeth Krämer angemeldeten Gegendemonstration wollten diejenigen mit berechtigten Sorgen wegen der Corona-Einschränkungen getrennt wissen von denen, die solche Sorgen nur vorschieben. Vor gut 40 Personen kritisierte Andy Herrmann von der "Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes/Bund der AntifaschistInnen" Ralph Bühler als "rechten Aktivisten" und "Anhänger der AfD", der nur vorgebe, für demokratische Werte einzutreten.

Die Forderungen der "Querdenker" hätten zwar "halbwegs nachvollziehbare Aspekte wie die Kritik an der Einschränkung der Versammlungsfreiheit", seien aber durchmischt mit "antisemitischen Weltverschwörungstheorien und Geschichtsfälschung". Das "eigentliche Problem" sei "die vollkommene Distanzlosigkeit zu Reichsbürgern, Neonazis, Antisemiten, Rassisten und anderen Menschenfeinden".

"Weitgehend unproblematisch" verlief der Abend laut Peter Albrecht, Leiter des Wieslocher Polizeireviers. Bis auf eine Beleidigung, die Konsequenzen habe: Im "Überschwang der Gefühle" habe einer der Antifa-Jugendlichen Ralph Bühler als Nazi bezeichnet. Albrecht kritisierte, dass bei den "Querdenkern" bis auf die Ordner niemand Mund-Nasen-Bedeckungen trug. Die Polizei hatte anfangs die drei Demonstrationsgruppen voneinander getrennt. Eine gewisse Distanz hielt man für wichtig, andererseits sehe das Versammlungsrecht ausdrücklich "Sicht- und Hörweite" vor.