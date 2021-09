Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Immer mehr Leute finden das gut, sie wollen Müll vermeiden": Diese Erfahrung hat Barbara Mühle bei Freunden und Bekannten und zuletzt auch über soziale Medien gemacht. Sogar der neue Bürgermeister Matthias Renschler lobte ihre Initiative. Das bestärkt sie darin, dass es eine gute Idee ist, im Sambugaweg in Walldorf einen "Unverpackt"-Laden zu eröffnen.

Ähnlich wie Stefanie Meier in der ehemaligen Sparkassen-Filiale in St. Leon dreht sich alles um Waren, die ganz ohne oder in wiederverwertbaren Verpackungen verkauft werden können. Den Kontakt zu Meier pflegt Barbara Mühle ebenso wie den zu "Unverpackt"-Läden in Heidelberg oder Speyer, außerdem zum "Unverpackt-Verband" mit seinem Fachwissen und seinem Netzwerk an Gleichgesinnten.

Dank des Hinweises der Walldorfer Wirtschaftsförderung, die ihr ebenso wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) beratend zur Seite steht, erfuhr Mühle, dass der Schreibwarenladen im Sambugaweg schließen wird. "Der Standort ist gut", findet Barbara Mühle: "Gut erreichbar mit Auto, Rad oder Bus." Die Stadt begrüße, dass dort ein Nahversorger einziehe, der sich gut in die Umgebung und nicht zu vergessen in den "Fair Trade"- und Nachhaltigkeitsanspruch der Stadt einfüge, berichtete Mühle von den Rückmeldungen der Stadt.

Sie wird hier auch weiter einige Post-Dienstleistungen anbieten, wie es der Schreibwarenladen derzeit macht. Hauptsächlich will Barbara Mühle sich aber auf Backwaren, Süßes, Mehl, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Gewürze, Tee, Kaffee und andere Lebensmittel konzentrieren, überdies wenn möglich Molkereiprodukte, aber eher kein Obst oder Gemüse, das kühl gelagert werden muss: Dafür hat sie keine Kapazitäten. Des Weiteren will sie Reinigungsmittel und Drogerieartikel wie Shampoo, Seife oder Waschmittel in einer Form anbieten, die nicht eingeschweißt oder in Plastik gehüllt werden muss.

Sie hat Kontakte zu verschiedenen Lieferanten, legt Wert auf regionale Produkte, denn lange Transportwege würden ihre Idee von Müllvermeiden, Ressourcenschonen und Umweltschutz konterkarieren. Selbstverständlich will sie viele Bio-Waren oder solche mit vergleichbarem Anspruch, dazu will sie auch bei der hiesigen Landwirtschaft nachforschen, "ich will mit gutem Gewissen sagen: Das ist hochwertig produziert".

"Durch die passende Auswahl der Lebensmittel erhält man seine Gesundheit, also müssen sie hochwertig sein. Immer billig, billig, finde ich schwierig im Lebensmittelhandel", so Barbara Mühle. Im "Unverpackt"-Laden könne man dadurch sparen, dass man nur so viel kaufe, wie man benötige, und weniger hinterher wegwerfe. Ihr Laden sei auch ein Impuls hin zu weniger Lebensmittelverschwendung, so Mühle: "Es ist ein bewussteres Einkaufen."

Mit etwas Glück wird es eine schnelle, wenig aufwendige Renovierung, nach der der Laden "freundlich und hell" wird. Am Eingang wird die Waage stehen, auf der die Kundschaft mitgebrachte Gefäße leer wiegt, um später nur das Eingefüllte zu bezahlen. Auch Pfandgefäße wird sie anbieten. Barbara Mühle rät dabei, Tupperwaren, alte Marmeladengläser, Kaffeedosen, Drahtbügelgläser, Papier- oder Stofftüten für diesen Zweck aufzubewahren: "Jede Verpackung, die man reinigen kann, geht." Auch Plastikbehälter, die man eh schon besitzt, sind nicht plötzlich tabu, findet sie. Im Gegenteil: Je öfter man die wiederverwendet, desto mehr hat sich der Aufwand ihrer Herstellung gelohnt. Sie stattdessen wegzuwerfen, obwohl noch intakt, hält sie für Verschwendung. "Weiterverwenden, bis etwas kaputt geht, das ist nachhaltig."

"Das ist echt etwas Spannendes, das bräuchte es viel öfter." Was sie übers Internet vielfach mitbekommen hat, dachte sie selbst, als sie sich Anfang 2020 erstmals mit der Idee der Ladeneröffnung befasste. Damals war sie in Elternzeit, und während ihre Familie "immer schon auf wenig Müll und regionale Produkte" geachtet hat, wurde es ihr noch mal stärker bewusst, als ihre Tochter sie auf Stoffwindeln aufmerksam machte. "Da hat es ,Klick’ gemacht": Man müsse "seine Gewohnheiten ändern, sich auf Neues einlassen". Sie hoffe auf viele Interessierte, die dazu bereit seien – und wenn die den passenden Laden im Ort finden, funktioniere die Umstellung auch.

Barbara Mühle ist 39, hat einen Mann und drei Kinder. Lange Zeit lebte sie im Raum Hannover, studierte Betriebswirtschaftslehre in Dortmund und fand eine Anstellung im "Sea Life"-Aquarium Speyer, so kam sie in die Region. Seit zehn Jahren lebt sie in Walldorf, ist im Familienzentrum und der Generationenbrücke aktiv und zieht mit ihrer Familie ins Mehrgenerationenwohnprojekt "Gewowa" in der Willinger-Straße.

Vor der Ladeneröffnung gilt es, noch zahlreiche Details zu klären und genehmigen zu lassen. Dabei muss sich Barbara Mühle nicht nur mit der Stadt zusammensetzen oder mit Landes- und Bundesgesetzen beschäftigen, sondern sogar mit EU-Vorgaben: "Olivenöl darf ich offenbar nicht unverpackt anbieten, also beispielsweise in Gefäße der Kundschaft füllen", erklärt sie eine der für sie nicht ganz nachvollziehbaren Regeln.

Wer die Unverpackt-Idee kennenlernen will, hat ab dieser Woche auf dem Walldorfer Wochenmarkt donnerstagvormittags die Möglichkeit, wenn ein "Unverpackt-Mobil" vor Ort ist. Wann Barbara Mühles Laden eröffnen kann, ist noch offen. "Aber Ende November, also noch vor Weihnachten, wäre toll. Dann gibt es auch unverpackte Nikoläuse und Gebäck."