Walldorf. (RNZ) Wegen eines technischen Defekts geriet am Mittwochabend ein Auto in Brand. Der Autofahrer fuhr ersten Informationen zufolge wegen eines technischen Defekts auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf den Parkplatz Weißer Stock bei Walldorf. Dort fing das Fahrzeug an zu brennen.

Die Feuerwehr Walldorf konnte das Feuer schnell löschen. Trotz der schnellen Hilfe ist das Auto komplett ausgebrannt. Es wurde niemand verletzt. Während den Löscharbeiten war der Parkplatz gesperrt.