Walldorf. (seb) Von angestaubt oder staubtrocken kann keine Rede sein, auch wenn der Titel das vielleicht vermuten lässt und die Inspirationen der Künstler teils weit in die Geschichte zurückreichen. Die Eröffnung der Ausstellung „Feinstaub – Geschichten in zwei und drei Dimensionen“ des Vereins „Kunst für Walldorf“ in der gut besuchten Alten Apotheke war vielmehr ein erfrischendes Gesamtkunstwerk, geeignet, um den Alltagsstaub für eine Weile von Körper und Geist zu schütteln. Dazu trug der virtuose, wie entfesselt spielende Cellist Walter-Michael Vollhardt bei: Mit zeitgenössischen Stücken unter anderem aus Estland, China und der Türkei zupfte der studierte Vollblutmusiker, schlug, strich und sang, zog alle Register.

Das passte hervorragend zu den Bildern von Andrea Peter und den Skulpturen von Mohammad Sazesh. Dr. Gerhard Baldes, Vorsitzender von „Kunst für Walldorf“, stellte die beiden vor. Andrea Peter stamme aus der Kurpfalz und wohne im Stuttgarter Raum – von daher sei „Feinstaub“ als Titel für ihn „sehr passend und aktuell“. Nach ihrem Studium der Biologie in Heidelberg studierte Peter Grafik und Malerei an der Kunstschule in Bietigheim und an der Freien Kunstschule Stuttgart, wo sie zehn Jahre Dozentin war. Sie faszinierten Grenzen, Übergänge, Risse, so Baldes: alles Wandelbare und die dahinterliegenden Prozesse von Zerstörung und Wachstum.

Mohammad Sazesh wurde in Abadan im Iran geboren und hat seinen Lebensschwerpunkt in den 70ern nach Italien verlagert, so Baldes, der Sabine und Andreas Fritz sowie insbesondere Maria Schiller dankte, die den Kontakt herstellten. An der Akademie der schönen Künste in Bologna hat Sazesh Bildhauerei studiert und lebt heute in Carrara, der „Welt des Marmors“. Er beteiligte sich an zahlreichen Ausstellungen in ganz Europa, war Kurator der Biennale in Borgo di Montone, Umbrien, und der internationalen Ausstellung „Pitagora“ im kalabrischen Santa Severina. Moderne Einflüsse treffen auf Kultur und Formenwelt Mesopotamiens, so Baldes.

Das bekräftigte Hartmuth Schweizer, Künstler, Pädagoge und Walldorfer Kunstbeauftragter. Die Ausstellung sei von „reizvollen Kontrasten“ und „Wahrnehmungsspannungen“ geprägt. Sazeshs Werke kündeten von „großer bildhauerischer Qualität“. Deren Wurzeln verorte Sazesh selbst im antiken Persepolis. Schweizer verwies auf die dortigen Wächter-Stiere und die Säulen des Palasts „Tor aller Länder“. Dort lägen etwa die Ursprünge der aus Stein und Goldbronze gefertigten, kraftstrotzenden Tierskulpturen, die in Walldorf zu sehen sind. Die lassen aber ebenso eine Verwandtschaft zu den Arbeiten Constantin Brâncusis erkennen: Verdichtet aufs Wesentliche, hinterlassen sie umso tieferen Eindruck. Stärke hier, Schönheit da: Die Frauenfigur mit ihren Kanten und Rundungen sei „eine freche Komposition“, so Schweizer, die Sazesh als Meister auszeichne, der bewusst und genau arbeite. Sie erinnert an einen anderen Meister der klassischen Moderne, Henry Moore.

Ebenfalls konzentriert und um Unnötiges erleichtert erscheinen Andrea Peters Drucke. Ein Umspannwerk, eine wie zersplittert wirkende Passage, in den Fokus genommene Architekturelemente: All das wirkt auf den ersten Blick verwirrend, weil der Gesamtzusammenhang zu fehlen scheint – bis man sich auf die Muster mit ihren Rhythmen, ihrer eigenen Sinnhaftigkeit einlässt. Die Künstlerin balanciere „Gegenständliches und Formalästhetisches aus“, so Schweizer, ähnlich wie Sazesh.

Beim Eintreten in die Alte Apotheke fällt zuerst ihre große Komposition aus mehreren Bildern ins Auge: Für die war das Lichterspiel im abendlichen Stadtverkehr Inspiration, „der normale Wahnsinn“, wie Peter selbst sagt. „Überblendungen, Lichtreflexe: „Farbiges Licht wird Materie“, so Schweizer, der auch die Qualität der handwerklichen Umsetzung, die präzise eingesetzte Kraft – gerade beim Linolschnitt – lobte. Die Deutung, dass es sich um Leben in einer Petrischale handele, wollte Andrea Peter aber nicht ausschließen, an anderer Stelle habe sie sich bereits mit Strukturen beschäftigt, die auf kosmischer ebenso wie mikroskopischer Ebene wiederkehren.

Für Schweizer weisen ihre Werke in der Alten Apotheke vor allem auf die „Vergänglichkeit als das Wesen lebendiger Prozesse“ hin, ob in Natur oder menschlicher Kultur. Der Wandel gehöre einfach dazu, gab er auch Worte Andrea Peters wieder: Aber was, wenn niemand mehr die Verantwortung übernehme, um dem Verfall zuwider etwas Neues aufzubauen?

Info: Die Ausstellung läuft bis zum 12. Januar 2020 und ist sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.