Walldorf. (rö) Die Stadt Walldorf lässt sich die Fortführung ihrer sozialen Angebote in diesem Jahr 162.300 Euro kosten. Das hat der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen. Dabei handelt es sich im Einzelnen um die Erziehungs- und Kurzberatung durch den Verein "Erziehungsberatung und Frühhilfe für das Kind" (79.000 Euro) zuzüglich einer Ausdehnung auf die kommunale Betreuung und Sprachförderung (1300 Euro), um die Angebote der Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk (15.000 Euro), um die Tagesstätte Plattform und die Kooperationen mit der Wiedereingliederungshilfe und der Stadt Wiesloch (16.000 Euro), um die Unterstützung der Frauenhäuser Heidelberg und Mannheim (je 7000 Euro) und um die Drogenberatung und Präventionsarbeit an den Schulen durch den Baden-Württembergischen Landesverband (37.500 Euro). "Das ist gut angelegtes Geld", sagte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann.

Zum Angebot der Erziehungsberatungsstelle zählen unter anderem Einzelfallberatungen für Bürger und pädagogische Fachkräfte sowie die Kurzberatung in Kindergärten und Schulen. Hier wird laut Verwaltung eine Erhöhung des Beratungsumfangs dringend notwendig. Schon zum Ende des Schuljahrs 2017/2018 habe sich gezeigt, dass die Probleme an beiden Grundschulen deutlich gestiegen sind. Sichtbar seien an beiden Schulen gestiegene Auffälligkeiten der Kinder mit ausländischen Wurzeln. Bereits zu Beginn der Flüchtlingswelle sei prognostiziert worden, dass sich Traumata erst nach zwei bis drei Jahren des Einlebens zeigen könnten.

Die Schuldnerberatung hätten 2018 bis August 73 Klienten wahrgenommen. Nach wie vor werde auch die Möglichkeit genutzt, die Beratungstermine nicht in Walldorf, sondern in Schwetzingen zu besuchen. 2018 hätten auch die ersten Flüchtlinge die Schuldnerberatung in Anspruch genommen. Geplant sei, Informationsveranstaltungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit anzubieten, damit das Angebot schneller betroffenen Flüchtlingen bekannt wird.

Die Plattform ist seit Juni 2018 in der Interimslösung im Schlossweg 17 untergebracht. Für einige Besucher sei diese räumliche Veränderung problematisch, die Besucherzahl sei leicht rückläufig und liege bei durchschnittlich zehn bis zwölf Personen täglich; einigen Besuchern fehle die nahe Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und das Nahversorgungszentrum. Das Angebot der Übernachtungsstation in Wiesloch werde in der Winterzeit gut angenommen, obwohl die Zahl der tatsächlich Wohnsitzlosen in den letzten Jahren deutlich gesunken ist. Ein zentrales Thema der Fachberatung sei aber weiterhin die Suche nach geeignetem Wohnraum.

Die Anonymität der Frauenhäuser bietet Opfern häuslicher Gewalt die Gelegenheit, sicher vor Repressalien das Leben für sich und die Kinder neu zu ordnen. Zwar, so die Verwaltung, würden Frauen aus Walldorf eher selten in den Frauenhäusern der Umgebung untergebracht. Die Unterstützung der Einrichtung sei deshalb eher symbolisch als Anerkennung ihrer Arbeit zu sehen.

Zum Angebot der Fachstelle Sucht gehört eine Streetworker-Stelle, mit der der Baden-Württembergische Landesverband (bwlv) in Kooperation mit der mobilen Jugendarbeit und dem Jump auch wieder aufsuchende Jugendarbeit anbietet. 2018 hätten bis Ende Juli 89 Walldorfer das Beratungs- und Behandlungsangebot in Anspruch genommen, darunter 14 Angehörige, 2017 seien es 93 Menschen gewesen. An den Schulen bietet der bwlv seit 2017 ein verändertes Präventionsprogramm an, die Rückmeldungen sind laut dem Verband "durchweg positiv". Ebenso positiv aufgenommen wurde laut dem Bericht ein Modellprojekt im Rahmen der Prävention für exzessive Mediennutzung.

Aus dem Gemeinderat kam einhellige Zustimmung. "Das sind alles freiwillige Leistungen der Stadt", die ein breites Klientel umfassten, sagte Hannelore Blattmann (CDU). Für Petra Wahl (SPD) kommt die "überaus notwendige Unterstützung bewährter Projekte" den "Schwachen der Gesellschaft" zugute, "die nicht auf der Sonnenseite stehen". Über die Fortführung "müssen wir nicht diskutieren", stellte Dagmar Criegee (FDP) fest, auch für Wilfried Weisbrod (Grüne) sind "diese ganzen Maßnahmen dringend notwendig".