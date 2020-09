Walldorf. (seb) Den Umzug haben die Tafel und die Kleiderstube in Walldorf jetzt geschafft: Am Mittwoch, 16. September, öffnen sie ihre Tore im neu gebauten "Haus am Kreisel". Zusammen mit einer weiteren wichtigen gemeinnützigen Einrichtung, der "Plattform", Beratungs- und Begegnungsstätte für Obdachlose, können sie ihre segensreiche Arbeit unter einem Dach entfalten, so wie es sich Dietmar Hopp, dessen Stiftung die Baukosten von fünf Millionen Euro trägt, sowie Sonja und Gerd Oswald, Initiatoren dieser gemeinsamen Lösung, gewünscht hatten.

An der Ecke Bürgermeister-Willinger- und Wieslocher Straße, nahe dem Einkaufszentrum, steht das dreistöckige Gebäude mit einer Raumfläche von 1600 Quadratmetern: Hier stehen 290 Quadratmeter für die Kleiderstube, 320 für die Tafel und 230 für die Plattform zur Verfügung. Sehr zur Freude von Tafel und Kleiderstube hat eine ehrenamtliche Umzugstruppe der SAP, das "Experience Center Team", nicht nur zugepackt, um Waren sowie Einrichtungsgegenstände wie Tische oder Regale einzupacken, sondern auch einen 7,5-Tonner für den Transport mitgebracht. "Das ging ganz flott", freute sich Hannelore Blattmann von der Kleiderstube, die zudem von sieben Freiwilligen unterstützt wurde.

Foto: Tuengerthal

"Wunderschöne Räume" stehen der Kleiderstube nun im "Haus am Kreisel" zur Verfügung, berichtet sie: Viel Lagerfläche, dazu Büro, WC und sogar eine kleine Küche. Hannelore Blattmann bittet derweil dringend darum, keine Waren mehr am alten Standort in der Heidelberger Straße abzuladen – zumal es in letzter Zeit wieder viel Sperrmüll war. Froh, den "Umzugsstress" in immerhin zwei Etappen hinter sich gebracht zu haben, zeigte sich Hans Klemm von der Tafel. Vor gut zwei Wochen wurden ihm zufolge 80 Prozent der Einrichtung hinübertransportiert, ein 22-köpfiges Team stand ihm zur Seite.

Foto: Pfeifer

Am vergangenen Samstag, nach dem letzten Öffnungstag am alten Standort, packten noch mal 14 Helfer mit an und am Dienstag wurde zu acht letzte Hand in den neuen Räumen angelegt. Klemm ist begeistert vom vielen Platz im "Haus am Kreisel", ein Regallager und zwei weitere Vorratsräume stehen dort zur Verfügung, Personal- und Aufenthaltsräume mit Küche, ein Zimmer mit Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine sowie ein Büro. Die Arbeitsabläufe können laut Klemm nun besser organisiert werden und gestalten sich effizienter.