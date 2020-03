Die Walldorfer Hausärzte haben in der Schillerschule eine „Infekt-Sprechstunde“ eingerichtet, da sich aktuell viele ihrer Patienten aus Angst vor Ansteckungen nicht in die Praxen trauen. An den ersten beiden Tagen wurde das Angebot stark genutzt. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Nach dem gestrigen Bericht über das neue Angebot der Walldorfer "Infekt-Sprechstunde" ist es Hausarzt Dr. Günter Willinger wichtig, Folgendes zu präzisieren: Alle Patienten mit grippalen Beschwerden (Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten oder Fieber) sollten derzeit die spezielle Infekt-Sprechstunde in der Walldorfer Schillerschule besuchen. Alle älteren und chronisch kranken Patienten sollen dagegen auch weiterhin in die Hausarztpraxen kommen und müssen keine Angst haben, dort mit dem Corona-Virus oder anderweitig angesteckt zu werden. Ohnehin sollte man sich bei seinem Hausarzt anmelden und kann im Zweifelsfall dort auch noch einmal nachfragen.

Geändert werden musste am Mittwoch aufgrund der hohen Patientenzahlen der Zugang zur Sprechstunde: Damit die Feuerwehr nicht behindert wird, geht er jetzt südlich an der Turnhalle vorbei, der Weg ist aber vom Parkplatz am Kreisverkehr aus gut ausgeschildert. Die Infekt-Sprechstunde wird in dieser Woche noch am heutigen Donnerstag von 8 bis 11 Uhr (Team Hausarzt-Zentrum) sowie 15 bis 18 Uhr (Team Dr. Willinger-Dr. Seitz) und am morgigen Freitag von 8 bis 11 Uhr (Team Dr. Willinger-Dr. Seitz) sowie von 15 bis 18 Uhr (Team Hausarzt-Zentrum) angeboten und soll auch in der kommenden Woche weitergehen. Telefonisch ist sie nur über die bekannten Nummern der Hausarztpraxen zu erreichen. Foto: Pfeifer

Update: Mittwoch, 25. März 2020, 17.10 Uhr

Von Armin Rößler

Walldorf. Der Anblick bleibt auch in den ohnehin ungewöhnlichen Zeiten einer Pandemie verstörend: Frauen und Männer in Schutzanzügen, versehen mit Mundschutz und Plastikhandschuhen – daran möchte man sich beim besten Willen nicht gewöhnen. "Bitte hier noch die Hände desinfizieren", lautet die freundliche Begrüßung am Eingang des Gebäudes C der Walldorfer Schillerschule, des alten Gymnasiums, ehe auch der RNZ-Reporter noch entsprechend mit Maske und Handschuhen ausstaffiert wird, zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz der anderen.

Die "Infekt-Sprechstunde" ist im Wohnzimmer des Walldorfer Hausarztes Dr. Günter Willinger geboren worden. "Bei uns rufen viele ältere Menschen an", berichtet er. Viele fragten dann an, ob sie überhaupt in die Praxis kommen dürfen – teils aus Selbstschutz, weil sie Angst vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus haben, teils aber auch, weil sie denken, dass die Kapazitäten derzeit anderweitig gebraucht würden. Damit sie sich sicher fühlen, gibt es nun zusätzlich zum regulären Praxisbetrieb für alle Patienten mit grippalen Beschwerden (Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten oder Fieber) die spezielle Infekt-Sprechstunde in der Schillerschule. Alle älteren und chronisch kranken Patienten sollen dagegen auch weiterhin in die Hausarztpraxen kommen und müssen keine Angst haben, dort mit dem Corona-Virus oder anderweitig angesteckt zu werden. "Es können alle ohne Angst kommen", sagt Willinger, der die Infekt-Sprechstunde zusammen mit seinem Kollegen Dr. Volker Seitz aus der gemeinsamen Praxis und mit Dr. Rita Bangert-Semb vom Walldorfer Hausarzt-Zentrum anbietet.

Die Ärzte machen sich vor allem Sorgen, um ihre ganz "normalen", oft älteren oder auch chronisch kranken Patienten, die sich derzeit scheuen, die Arztpraxen aufzusuchen. "Um eine Verschlechterung ihrer Erkrankungen zu verhindern, müssen sie weiter zu uns kommen", sagt Rita Bangert-Semb. Regelmäßige Arztbesuche seien für diese Menschen, ob wegen beispielsweise Diabetes, Asthma oder einer Herzerkrankung, schlicht lebenswichtig. Patienten mit grippalen Beschwerden sollen die Infekt-Sprechstunde nutzen, sich dafür aber ganz normal telefonisch in den Praxen anmelden. Man sollte an die Krankenversicherungskarte denken und bitte einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Die drei Ärzte werden beim neuen Angebot vor Ort von ihren Mitarbeiterinnen Sabrina Schuppe und Christiane Wilke unterstützt, Günter Willingers Sohn Arvid, ein Medizinstudent hilft in seinen Semesterferien aus, vom DRK sind Carmen Häberle und Matthias Weiffen unterstützend dabei. "Gerade das Rote Kreuz ist sehr hilfreich. Wir hatten schon einige Menschen da, die sehr erregt waren, da wirkt das DRK ausgleichend", sagt Dr. Bangert-Semb. Und als am Montag, dem ersten Tag des neuen Angebots, die Menschen – alle selbstverständlich in gebührendem Abstand voneinander – teilweise bis zu eine Stunde lang und das bei ziemlich niedrigen Temperaturen auf Einlass warten mussten, bauten die Rotkreuzler kurzerhand ein schützendes Zelt vor der Tür auf. Der Zugang ist übrigens ausgeschildert und nur vom Schlossweg zwischen Feuerwehrhaus und Turnhalle möglich.

"Ein typischer Montag", sagt Dr. Willinger über den Andrang zum Start des Angebots – morgens zählte man stolze 45 Patienten, am Nachmittag noch einmal 30, und das obwohl beide Praxen zwar die Teams für die Infekt-Sprechstunde abstellen, ihren Betrieb in der eigentlichen Praxis aber auch ganz normal weiterlaufen lassen. Am Dienstag ging es dann etwas ruhiger zu, jetzt will man erst einmal "auf Sicht fahren" und sehen, wie an den nächsten Tagen der Andrang ist – üblicherweise sei zum Wochenende hin wieder ein Anstieg der Zahlen zu beobachten.

Wichtig ist den Ärzten die Sicherheit ihrer Patienten, aber auch der Mitarbeiter. "Das Angebot findet nicht in den eigentlichen Schulräumen statt, sondern im Betreuungstrakt", sagt Rita Bangert-Semb. "Alle Zugänge ins Treppenhaus und in die anderen Räume wurden luftdicht abgehängt", ergänzt Günter Willinger. Lehrer, Schüler und Eltern müssen sich also keine Sorgen machen, wenn sie nach der derzeit verordneten Zwangspause wieder zurück in die Schillerschule kommen. Man sorgt mit separaten Ein- und Ausgängen dafür, dass sich die Patientenströme nicht kreuzen, es wird darauf geachtet, dass sich immer nur jeweils ein Patient im Raum befindet, für die Ärzte und ihr Personal gibt es eigene Sanitär- und Aufenthaltsräume und zweimal am Tag wird der gesamte Gebäudetrakt von einer professionellen Firma nach den Hygienevorschriften desinfiziert.

Die Stadt Walldorf hat neben den Räumen die Schutzkleidung zur Verfügung gestellt – in ihren Praxen müssen sich die Ärzte bislang selbst versorgen, weder von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBW) noch vom Land sei in dieser Hinsicht bisher etwas gekommen. "Wir haben Schutzmasken aus China für fünf Euro das Stück, die müssen wir alle selber kaufen", berichtet Dr. Bangert-Semb. Dabei ist für Dr. Willinger klar: "Wenn wir keine Schutzkleidung mehr haben, machen wir zu." Das müsse man, gerade auch um die Mitarbeiter zu schützen. Denn, so Rita Bangert-Semb: "Zehn Prozent der Infizierten in Italien sind medizinisches Personal."

Immerhin, so Günter Willinger, sei die "Außenstelle auf Zeit" in dieser "Katastrophensituation" unbürokratisch schnell von der Kassenärztlichen Vereinigung genehmigt worden. "Wir sind die Ersten, die so etwas machen", sagt er. Ob man das Angebot, wie von der KVBW gewünscht, über die Bereitschaftsnummer 116.117 auch über Walldorf hinaus zur Verfügung stellen kann, sollen die Besucherzahlen der nächsten Tage zeigen – schließlich muss es für die Ärzte auch machbar bleiben.

Natürlich spielt auch das Corona-Virus bei der Infekt-Sprechstunde eine Rolle: "Wir gehen nach den Regeln des Robert-Koch-Instituts vor", sagt Willinger. Wenn jemand hustet oder Fieber hat und zusätzlich in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, wird ein Abstrich veranlasst. Auch hier geht die Sicherheit aller vor: "Die höchste Virus-Last ist beim Abstrich", weiß Rita Bangert-Semb. Deshalb sind alle, ähnlich wie im "Drive-in" für Corona-Virus-Tests, angehalten, das selbst durchzuführen. Auf einem Bildschirm läuft ein Video mit vielen Informationen dazu in Dauerschleife, dann "darf sich jeder selbst im Rachen rumfummeln", so die Ärztin. Am Montag wurde das immerhin in 13 Fällen notwendig.

"Wir lernen jeden Tag dazu" sagt Günter Willinger nach den ersten Erfahrungen mit dem neuen Angebot.

Die Infekt-Sprechstunde wird in dieser Woche noch am heutigen Mittwoch von 8 bis 11 Uhr (Team Hausarzt-Zentrum) sowie 15 bis 18 Uhr (Team Dr. Willinger-Dr. Seitz), am Donnerstag von 8 bis 11 Uhr (Team Hausarzt-Zentrum) sowie 15 bis 18 Uhr (Team Dr. Willinger-Dr. Seitz) und am Freitag von 8 bis 11 Uhr (Team Dr. Willinger-Dr. Seitz) sowie von 15 bis 18 Uhr (Team Hausarzt-Zentrum) angeboten. Telefonisch ist sie nur über die bekannten Nummern der Hausarztpraxen zu erreichen.