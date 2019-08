Walldorf. (seb) Musik, statt vieler Worte: So hat die Völkerverständigung geklappt zwischen vier Ensembles aus drei Nationen, die den Besuchern am Samstagabend in der katholischen Kirche Walldorf ein überwältigendes Konzerterlebnis bescherten. Junge Philharmonie Rhein-Neckar, Kammarkör und Kammarorkester aus dem schwedischen Motala sowie Schüler des Conservatoire von Vichy traten im Rahmen des Projekts "Europa - Gemeinsam ohne Mauern" nach Konzerten in Vichy und Saint-Max in Frankreich zum dritten Mal innerhalb einer Woche auf.

"Musik war schon immer grenzenlos und komplett ohne Mauern": Schwedisch könne er nicht und sein Französisch sei "so lala", musste Dirigent Andreas Treibel zugeben, hauptsächlich habe er sich mit Englisch beholfen. "Aber sobald wir Musik gemacht haben, war alles klar." 14 Jahre sei der jüngste Musiker, Mitte 30 die Sänger aus Schweden, alles in allem "ein bunter Haufen" mit fast 100 Köpfen. Sie hätten eine "gigantische Erfahrung" gemacht und mit Freude der Bevölkerung in den drei Städten vermittelt. So sei das Europa-Orchester in Vichy sehr herzlich aufgenommen worden, so Treibel, mit den Menschen vor Ort hätten sich viele angeregte Gespräche entwickelt, auch spontan, bei zufälligen Treffen auf der Straße, "das ist das Schöne". In Frankreich und dann auch in Walldorf wurde deutlich, "dass es den Menschen Spaß macht", Musikern wie Zuhörern, "dass sich drei Nationen näher gekommen sind". Am letzten Montag erst konnten die gemeinsamen Proben beginnen, es sei eine "sehr aufregende, intensive Woche" gewesen, so Treibels Resümee: "Es war anstrengend, aber eine Bereicherung für uns alle. Wir sind alle bewegt von dieser Woche, ich hoffe, dass man das hört."

"Fantastisch" lautet das einhellige Urteil der schwedischen Musiker, so Kammarkör-Leiterin Anna Gullman, die freundlicherweise übersetzte. Sie hätten Freunde gefunden und eifrig Mailadressen oder Kontaktdaten in sozialen Netzwerken getauscht, erzählte Erik. "Wir sprechen dieselbe Sprache: Musik", sagte Christina. Proben und Auftritte seien "gar nicht schwierig" gewesen, ergänzte Linn, man habe aufeinander gehört, viel voneinander gelernt, fühle sich bereichert. In Frankreich und Deutschland sei man sehr herzlich empfangen worden, erklärte Anna Gullmann, freue sich, die neuen Freunde in Deutschland und Frankreich bald wieder besuchen zu können und hoffe, "sie kommen nach Schweden und wir können weiter musizieren". Maria und Erik verbinden angenehme Erinnerungen mit der Region, gerade Heidelberg, wo sie vor elf Jahren, frisch zum Kammarkör dazugestoßen, erstmals gemeinsam auftraten.

"Sehr viel Spaß gemacht" hat es auch Tobias Hohl, ursprünglich aus Nußloch, jetzt Heidelberger. Er spielt die erste Geige in der Jungen Philharmonie und hatte der RNZ und auch seinen hiesigen Freunden nur Gutes zu berichten. Er habe die anderen gut kennengelernt, die zwar räumlich vielleicht nicht "weit weg" leben, aber ganz andere Kulturen und eigene Persönlichkeiten hätten. Er freue sich darauf, mit den neuen Freunden in Kontakt zu bleiben. Gemeinsam für dieses Projekt das Konzert zu erarbeiten, sei "sehr spannend" gewesen, meinte Tobias. Über Grenzen oder Sprachbarrieren hinweg hätten sich alle gut verstanden und dass es Andreas Treibel gelungen war, alle auf einen Nenner zu bringen, verdiene höchsten Respekt.

Als Einstimmung bestens geeignet war natürlich das Prélude aus Charpentiers "Te Deum", bekannt als Eurovisionsmelodie. Dem folgte, wie Treibel augenzwinkernd erläuterte, ein "gewollter Schock", zwei Sätze aus "Pelimannit" (Die Fiedler) des finnischen Komponisten Rautavaara. Einer klang so "schräg und krumm", als würden es junge Musiker, gut gelaunt, "um nicht zu sagen betrunken", nicht mehr so genau mit den Noten nehmen. Der Motala Kammarkör überzeugte unter anderem mit einem Wanderlied und einem Volkslied aus Schweden, aber vor allem mit einem eindringlichen Plädoyer für Frieden, Martin Åsanders "Peace", mit passender, schlicht gehaltener Choreografie.

Nach Werken von Elgar, Bruckner und Mascagni, die eindrucksvoll Können und Vielseitigkeit aller Akteure unter Beweis stellten, folgte wuchtig, anrührend und erhebend Ola Gjeilos "Sunrise Mass". Hier treffen traditionelle sakrale auf moderne Elemente und "hämmernde Impulse", wie Treibel deutlich machte. Sphärische Klänge, die den Zuhörer in eine große Kathedrale versetzen, wechseln mit vor Lebensfreude berstenden Melodien. Das zauberhafte "Ave Verum" Mozarts bildete den Abschluss, nach dem das restlos begeisterte Publikum eine Zugabe verlangte und sich mit lang anhaltenden stehenden Ovationen bedankte.

Die musikalische Reise führte von Frankreich über Finnland, Schweden, England, Österreich und Italien nach Norwegen. Beim Publikum wurde das Ziel sicher erreicht, dass "Mauern im Kopf" fallen und der kulturellen Vielfalt Europas neue Wertschätzung entgegengebracht wird. Wie Treibel sich gewünscht hatte, wurde deutlich, dass die Musik "Grenzen überwindet" und vielleicht ebenso wie Europa als die Gemeinsamkeit verstanden wird, auf deren Basis man sich austauscht, voneinander lernt und sich Freundschaften entwickeln.