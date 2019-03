Walldorf. (RNZ) Beamte des Polizeireviers Wiesloch wollten am Donnerstag gegen 23.15 Uhr den Fahrer eines in der Philipp-Reis-Straße stehenden BMW kontrollieren, nachdem zuvor der Hinweis auf einen vermeintlichen Einbruch in unmittelbarer Nähe eingegangen war. Als die Beamten ihren Streifenwagen wendeten, fuhr das Auto an und bog in Richtung Altrottstraße ab. Der Fahrer sollte mit dem Signalschild „Stopp Polizei“, Blaulicht und mit Martinshorn zum Anhalten bewegt werden, reagierte aber nicht darauf.

Beim Abbiegen beschleunigte der BMW und fuhr in die Dietmar-Hopp-Allee ein. An der Einmündung Dietmar-Hopp-Allee/L 723 missachtete der Fahrer die rote Ampel und bog in Richtung Rauenberg ab. Der BMW beschleunigte erneut, jedoch konnte ihm der Streifenwagen folgen. Auch eine Baustellenampel auf einer Brücke der L 723 überfuhr der BMW bei Rotlicht. Ein entgegenkommender Lkw fuhr zu diesem Zeitpunkt schon an und blendete mehrfach auf. An der Einmündung zur B 3 überholte der BMW auf der Gegenfahrbahn vier oder fünf Autos, die an der gerade auf „Grün“ geschalteten Ampel standen. An der Abfahrt Alte Bruchsaler Straße bog der BMW rechts ab in Richtung Frauenweiler, kam links von der Fahrbahn in einen Grünstreifen und beschädigte sich Reifen und Felge. Trotzdem setzte er seine Flucht in Richtung Neues Sträßl fort, bog auf den Parkplatz einer Spielhalle ab und hielt erst dort an.

Die ihm folgende Streifenwagenbesatzung konnte den 31-jährigen Fahrer daraufhin vorläufig festnehmen. Im Fahrzeug wurden geringe Mengen an Cannabisprodukten aufgefunden und beschlagnahmt. Daher bestand der Verdacht, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein Zusammenhang mit dem Hinweis auf den vermeintlichen Einbruch ergab sich laut Polizei bis dato nicht. Ein Einbruch oder ein Einbruchsversuch konnten nicht festgestellt werden. Zeugen des Sachverhalts oder Personen, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 0 62 22/5 70 90 in Verbindung zu setzen.