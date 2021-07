Walldorf. (kla) Wer sich kurzfristig vor den Sommerferien noch gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, kann das am Mittwoch, 28. Juli, und am Freitag, 20. August, bei SAP in Walldorf tun: Dann bietet der Softwarekonzern allen Interessierten ab 16 Jahren kostenfreie öffentliche Impftag an, wie ein Unternehmenssprecher mitgeteilt hat. Demnach können die Termine als Einzeltermine gebucht oder auch zur Erst- und Zweitimpfung wahrgenommen werden. Geimpft wird am 28. Juli und am 20. August jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Geimpft wird laut SAP der Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech. Auf Wunsch sei aber auch eine Einzelimpfung mit Johnson & Johnson möglich. Interessenten können den Angaben zufolge zuvor über das SAP Event Ticketing einen Termin buchen oder ohne Anmeldung vorbeikommen.

Geimpft wird bei der SAP SE (Dietmar-Hopp-Allee 16 in Walldorf; Zugang über Parkplatz vor Hauptgebäude). Das Unternehmen weist allerdings darauf hin, dass Interessenten Impfpass, Personalausweis und Impfticket (bei vorheriger Buchung) nicht vergessen sollten.

Seit Anfang Juni bietet der Softwarekonzern – ebenso wie viele anderen Unternehmen auch in der Region, darunter auch Heidelberger Druckmaschinen – seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Impfungen gegen Covid-19 im eigenen Impfzentrum an. SAP hatte dafür extra eine Cafeteria in einem Gebäudekomplex in der Dietmar-Hopp-Allee umfunktioniert, die nun über sechs Impfstraßen verfügt. Nach erfolgreichem Start der Impfkampagne weite SAP diese Angebot nun passend zu den Sommerferien aus, so der Sprecher.

Info: Die öffentliche Impfaktion findet in Anlehnung an die landesweite Impfaktionswoche #dranbleibenBW statt. Informationen und Anmeldung zum öffentlichen Impfen bei SAP und weiteren Impfaktionen im Internet unter www.dranbleiben-bw.de