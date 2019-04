Walldorf. (pol/rl) Eine Busreise ins italienische Rimini endete für 46 Personen am Sonntagmorgen zunächst an einem Kreisel in Walldorf. Der 61-jährige Reisebusfahrer hatte gegen 4.25 Uhr so starke gesundheitliche Probleme bekommen, dass er zunächst orientierungslos in die Sackgasse "Am Friedhof" gefahren war. Im dortigen Kreisel geriet der Bus nach links in den Grünbereich und verursachte Flurschaden. Als der Fahrer dann mehrfach versuchte den Bus durch Vor- und Zurücksetzen wieder auf die Straße zu bringen, brach er über dem Lenkrad zusammen.

Der 61-Jährige wurde von einem Notarzt und einem Sanitäter der nahe gelegenen DRK-Rettungswache erstversorgt und kam danach ins Krankenhaus. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. Am Reisebus entstand 5000 Euro Sachschaden.

Das DRK brachte die 46 Reisenden danach in einem beheizten Raum unter und organisierte warme Getränke und Brezeln. Die zur Verfügung stehenden Rettungskräften betreute die Reisenden. Das Frankfurter Reiseunternehmen schickte einen Ersatzbus, der gegen 9.10 Uhr in Walldorf eintraf. Von den 46 Fahrgästen aus dem Großraum Frankfurt/Darmstadt/Mannheim/Heidelberg fuhren dann 38 mit dem neuen Bus nach Rimini. 8 Reisende sagten den Urlaub ab.