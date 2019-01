Walldorf. (pol/mün) Eine 25 Jahre alte Frau wurde am Donnerstagabend in Walldorf auf dem Nachhauseweg begrapscht. Das teilt die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Sie war gegen 19.20 Uhr zu Fuß in der Karlstraße unterwegs, als sich ihr von hinten zwei Fahrradfahrer näherten. Einer der Radler griff ihr ans Gesäß, forderte sie sodann auf, stehenzubleiben und schnitt ihr den Weg ab, heißt es im Polizeibericht.

Als sein Begleiter die Frau zudem noch von hinten leicht angefahren und am Arm habe packen wollen, habe sie es mit der Angst zu tun bekommen. Sie klingelte am nächsten Hauseingang und versuchte einen der Täter am Rucksack festzuhalten. Sodann sollen die beiden Unbekannten gemeinsam auf die 25-Jährige losgegangen sein, sodass sie schließlich loslassen musste und das Duo Richtung Karlstraße geflüchtet sei.

Die beiden Täter werden folgendermaßen beschrieben: Der Grapscher soll 15 bis 18 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sowie dunkelhäutig sein. Er habe unauffällig dunkle Kleidung getragen, habe gekräuselte helle Haare (seitlich kurz und oben horizontal gerade geschnitten) und akzentfreies Deutsch gesprochen. Der Begleiter habe ein Trekkingrad gefahren und sei 15 bis 20 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß und dunkelhäutig. Er habe eine Jacke getragen und einen schwarzen Rucksack getragen. Er habe während des gesamten Geschehens kein Wort gesprochen.

Die wegen des Verdachts einer Sexualstraftat und Körperverletzung ermittelnde Kriminalpolizei bittet Zeugen um telefonische Meldung unter der Rufnummer 0621/174-4444.