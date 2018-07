Walldorf. (heb) Wir müssen etwas tun, war den Mitarbeitern der SAP klar, als das Kind einer Kollegin vor Ostern an Blutkrebs erkrankte. Insgesamt 2320 Firmenangehörige ließen sich typisieren. Sie wussten: Nur eine passende Stammzellspende kann dem dreijährigen Mädchen helfen. Und je mehr Menschen in den Stammzelldateien registriert sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein "genetischer Zwilling" mit verträglichen Gewebemerkmalen findet, der als Spender in Frage kommt.

"Das ist die größte Firmenaktion der letzten 15 Jahre", freute sich Iris Theisen von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Sie war aus Köln angereist, um für das große Engagement Danke zu sagen. Vom Softwarehersteller, der die Kosten von 35 Euro pro Typisierung übernommen hatte, nahm sie einen Scheck über 81.100 Euro in Empfang.

Gegründet wurde die DKMS als gemeinnützige GmbH 1991 von einem Manager, der sich - als seine Frau an Blutkrebs erkrankte - vergeblich mühte, einen passenden Spender zu finden. Das Engagement der SAP bezeichnete Theisen als Vorbild auch für andere Unternehmen. "So viele waren hilfsbereit und sofort dabei, es war wunderbar", lobte Cawa Younosi, Personalleiter von SAP Deutschland, die Mitarbeiter. Eine ganze Woche seien an allen Standorten freiwillige Helfer auf ihre Kollegen zugegangen, hätten in den Kantinen die Leute angesprochen und informiert. "Die Aktion hat gezeigt: Wir gehören zusammen und stehen füreinander ein", sagte er.

Tatsächlich ist die Registrierung einfach: Der Teilnehmer bekommt ein Set mit Wattestäbchen, macht damit einen Wangenabstrich und schickt diesen mit den ausgefüllten Unterlagen an die DKMS zurück. Im Labor werden die Gewebemerkmale bestimmt, in die Stammzelldatei aufgenommen und stehen dann für die Suche von Patienten auf der ganzen Welt zur Verfügung.

Die Projektverantwortliche Saskia Hahn präsentierte ein Video, das eigens gedreht wurde, um die Kollegen zu informieren und ihnen die Angst vor der eigentlichen Spende zu nehmen. Darin erzählt eine Spenderin, dass sie sich vor zehn Jahren habe typisieren lassen. Als vor zweieinhalb Jahren die DKMS dann auf sie zukam, habe sie nicht lange nachgedacht: "Ich kann da jemandem das Leben retten, dann mache ich das einfach."

In 80 Prozent der Fälle werde kein Knochenmark mehr entnommen, sondern einige Tage ein Hormon injiziert, damit die Stammzellen ins Blut wandern. Bei der anschließenden Prozedur, die einer Blutspende ähnlich sei, würden innerhalb von vier bis fünf Stunden die Stammzellen aus dem Blut herausgefiltert. Die medizinische Betreuung rund um die Spende sei perfekt gewesen, versichert die junge Frau. Ein weiterer Spender sagt: "Ich kann euch nur ermuntern, lasst euch typisieren!"

Unternehmen wollen sich sozial engagieren, weiß Eva-Maria Jährling vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Entsprechend habe man auch bei anderen Unternehmen für die Sache geworben. Sie wollten wissen, wie wir das gemacht haben, berichtete sie und gab die Antwort selbst: "Wir haben intern kommuniziert und die Betroffenen nicht in den Vordergrund gestellt." Sie sprach auch von der organisatorischen Herausforderung, an elf Standorten die Mitarbeiter zur Teilnahme zu motivieren. Per Video-Telefonie seien alle Verantwortlichen in die Aktion einbezogen worden und es habe sich zwischen den Standorten ein regelrechter Wettbewerb um die meisten Teilnehmer entwickelt. Auch bei der globalen Mitarbeiterversammlung habe man auf die Aktion aufmerksam gemacht und so für weitere Verbreitung gesorgt.

Bernd Welz, Chief Knowledge Officer der SAP, sagte abschließend: "Es war großartig zu sehen, wie die SAP-Familie hier zusammensteht, um zu helfen - sowohl bei der Organisation der Typisierungsaktion als auch persönlich als potenzielle Stammzellenspender. Es macht mich stolz und glücklich, ein Teil dieser Familie zu sein."