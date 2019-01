Eine "städtebaulich nicht so schöne Ecke" in Walldorf soll neu geordnet werden, dafür müssen die Häuser Heidelberger Straße 24 (das zweite Gebäude von rechts im Bild) und 26 (links) abgerissen werden. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Eigentlich, so Michael Jöllenbeck, handelt es sich bei der Planung von zwei Wohnhäusern um eine "Schwarzbrot-Aufgabe", also um nichts Besonderes. Umso bemerkenswerter findet der Architekt das Vorgehen der Stadt Walldorf: Die hat für eine städtebauliche Neuordnung von Grundstücken im Bereich Heidelberger-/Hebelstraße eine Mehrfachbeauftragung mit vier lokalen Büros ausgeschrieben.

"Das würden wir uns auch in anderen Städten wünschen", sagt Jöllenbeck, sein Kollege Armin Wolf bescheinigt den Verantwortlichen in Verwaltung und Gemeinderat "Herzblut und Idealismus". Schließlich prägten auch diese Häuser "über Jahrzehnte die Qualität des Stadtbilds".

Stadtbaumeister Andreas Tisch, die Architekten Armin Wolf und Michael Jöllenbeck sowie Bürgermeisterin Christiane Staab (v.li.) mit dem Modell des bei der Mehrfachbeauftragung zum Sieger gekürzten Entwurfs.. Foto: Pfeifer

Für das neunköpfige Beurteilungsgremium unter der Leitung von Johannes Klauser (Stadtbaudirektor Freiburg) hat das Walldorfer Büro Jöllenbeck & Wolf "die beste unter den guten Lösungen" vorgelegt, wie es Stadtbaumeister Andreas Tisch bei der öffentlichen Präsentation der Pläne vor einigen interessierten Bürgern formulierte. Hintergrund des kleinen Wettbewerbs, dem sich auch die Walldorfer Büros Herrmann und Bernhard-Schöpp sowie "energie raum architektur" aus Sinsheim stellten: Die "städtebaulich nicht sehr schöne Ecke" (Bürgermeisterin Christiane Staab) soll durch eine Neubebauung aufgewertet werden, zwei bestehende ältere Gebäude (Heidelberger Straße 24 und 26), deren energetische Sanierung sich nicht mehr lohnen würde, sollen abgerissen werden.

Auf Grundstücken im Bereich Heidelberger-/Hebelstraße sollen zwei Häuser mit zusammen 20 Wohnungen entstehen. Foto: Pfeifer

Die Stadt als Eigentümer der Grundstücke will auf die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum mit einer Mischung aus sozial gebundenem und frei finanziertem Wohnungsbau reagieren, wobei sich die Größen innerhalb der Grenzen der Wohnraumförderung bewegen sollen. "Das sind keine Luxusapartments", machte Tisch deutlich.

Die Vorgaben der Stadt an die Büros verlangten auf der Grundstücksfläche von insgesamt 1680 Quadratmetern unter anderem den Bau von 20 Wohnungen, den Erhalt von zumindest zehn der aktuell 19 öffentlichen Stellplätze sowie öffentliche Aufenthalts- und Grünbereiche. Bürgermeisterin Staab bescheinigte allen Entwürfen "hohe Qualitäten", wobei die Büros laut Stadtbaumeister Tisch die "knifflige Aufgabe" ganz unterschiedlich angegangen sind.

Für den Entwurf von Jöllenbeck & Wolf spricht laut Tisch unter anderem, dass sich die beiden strukturell gleichen Wohngebäude gut in die Umgebung einpassen, die Differenzierung entlang der Hebelstraße mit teils zurückgesetzter Bebauung habe "Charme", auch das Freiraumangebot sei "angemessen und differenziert".

Besonders überzeugt habe die "sehr spezifische Art der Organisation der Wohnungen": Der Balkon wird mit dem Erschließungsflur zu einer Art Loggia kombiniert, sodass ein mehrfach nutzbarer Zugangsbereich entsteht, der sich beispielsweise auch zum Abstellen von Kinderwagen oder Rollatoren eignet. "Das ist ein sehr ungewöhnliches Konzept, sehr interessant", sagte Tisch.

Nach der besten Lösung hatte die Stadt mit einem kleinen Wettbewerb gesucht, die Jury kürte den Entwurf des Büros Jöllenbeck & Wolf mit zwei strukturell gleichen Wohngebäuden, genug Freiflächen und ausreichend Parkplätzen zum Sieger. Foto: Pfeifer

Trotzdem sei auch der Siegerentwurf nicht frei von Schwächen: So werde es "nicht einfach", die energetischen Standards zu erfüllen, die Parkierung sei "kritisch" und die Fenster erinnerten an "öffentliche Bauten". Zudem gebe es zwei Wohnungen weniger als die gewünschten 20. "Das muss man sicher noch ausarbeiten", sagte Tisch. Ohnehin stehen jetzt erst einmal weitere Planungsschritte an, wie der Stadtbaumeister auf die Frage eines Anwohners erläuterte, ob denn jetzt auch sofort gebaut werde.

Zunächst ist noch eine Entscheidung des Gemeinderats notwendig, danach brauchen Verwaltung und Büro "mindestens ein Jahr für die konkrete Planung", ehe es ans Genehmigungsverfahren und den Bau selbst gehen kann. Auch die Frage, ob die Stadt als Bauherr auftritt oder ob sich dafür eventuell ein privater Investor findet, ist noch nicht geklärt. Sozialer Wohnungsbau sei "kein Geschäft, das kostet Geld", erklärte Tisch.

Angesichts der fürs nicht einfache Quartier im Wettbewerb präsentierten Lösungen zeigte sich der Stadtbaumeister sehr zufrieden: "Wir sind sehr froh, dass wir das gemacht haben."