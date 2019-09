Waghäusel/Wiesental. (RNZ/rl) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmittag im Kreuzungsbereich der L560 an der Ausfahrt Waghäusel-Wiesental, auf Höhe des DM-Drogeriemarktes. Eine Person wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein Mercedes auf der Ausleitung der L560 in Wiesental und wollte am Kreuzungsbereich zur Überleitung in die Mannheimer Straße in Richtung Wiesental abbiegen. Hierbei übersah er einen aus der Gegenrichtung heranfahrenden anderen Mercedes.

In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos blieben komplett beschädigt im Kreuzungsbereich stehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel, der Rettungsdienst, Notärzte, ein Rettungshubschrauber und die Polizei eilten daraufhin zur Unfallstelle. Während der Fahrer eines Mercedes schwer verletzt sein Fahrzeug selbst verlassen konnte, musste der andere Fahrer durch die Feuerwehr schonend gerettet werden.

Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein weiterer Mitfahrer wurde den ersten Erkenntnissen zu Folge eher leichter verletzt.

Die Mannheimer Straße/Abbiegung L560 war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Aus beiden Unfallfahrzeugen sind Betriebsstoffe ausgelaufen, die von der Feuerwehr beseitigt wurden.