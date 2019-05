Waghäusel. (of) "Mit diesen Künstlern sind wir gut aufgestellt und haben für jeden Musikgeschmack das passende Angebot", freut sich Jürgen Vogel. Der Unternehmer aus Waghäusel, durch das Walldorfer Zeltspektakel und "Leos Bühne" in Philippsburg bekannt, hatte im Vorjahr mit seinem Geschäftspartner Stefan Buck das Projekt "Zucker, Wag & Häusel" aus der Taufe gehoben. Beide hatten sich schon lange für Waghäusel ein langfristig ausgerichtetes Event gewünscht, das die Menschen im Großraum Karlsruhe bis in die Rhein-Neckar-Region hinein mit kulturellen Highlights versorgen soll.

Jetzt geht vom 29. Mai bis 2. Juni im Eremitage-Garten ein fünftägiges Festival über die Bühne, das von Waghäusels OB und Schirmherr Walter Heiler eröffnet wird. Nachdem der ursprünglich für Mittwoch, 29. Mai, geplante Auftritt von Singer/Songwriter Adel Tawil abgesagt werden musste, spielt zur Eröffnung jetzt ab 19 Uhr bei freiem Eintritt "Me and the Heat". Am Donnerstag, 30. Mai, gibt sich im Palastzelt um 20 Uhr Rock-, Pop- und Schlagersänger Matthias Reim (größter Hit: "Verdammt ich lieb dich") die Ehre. Der 61-Jährige hat sein neues Album "Meteor" im Gepäck. Am Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, gastiert an gleicher Stelle die urige Formation "La Brass Banda", die seit über zehn Jahren mit einer erfrischenden Mixtur aus Hip-Hop, Funk, Jazz, Ska-Punk, Reggae und Volksmusik für Furore sorgt. Mit der "Queen Real Tribute"-Band aus Zagreb, die am Samstag, 1. Juni aufschlägt, konnten die Veranstalter eine der weltweit besten Queen-Coverbands nach Waghäusel holen. Schließlich gastiert am Sonntag, 2. Juni, um 19 Uhr die "Erste Allgemeine Verunsicherung", deren Auftritt im Rahmen ihrer (ersten) Abschiedstour zum 40-jährigen Bandbestehen allerdings bereits ausverkauft ist.

Was das neue Kulturfestival so besonders macht, ist sicherlich die außergewöhnliche Kombination aus kulturellen Acts und dem weitläufigen Angebot von Gartenmarkt, Kunst und Handwerk. Eine Kleinmesse mit über 100 Ausstellern wird ein weiteres Klientel bedienen, daneben stehen Museumsführungen, Kunstausstellung und Oldtimer-Präsentationen rund um das Schloss auf dem Programm. Auf der Piazza des Ermitagegartens gibt es eine zusätzliche Open-Air-Bühne mit ausgewähltem Tagesprogramm sowie diversen Food-Trucks, die Leckereien aus aller Herren Länder anbieten.

Info: Tickets für das erste "Zucker, Wag & Häusel"-Festival gibt es im Vorverkauf an allen bekannten Stellen, unter www.reservix.de und www.z-w-h.de sowie unter Telefon 0 72 54/4 06 86 30.