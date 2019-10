Waghäusel. (pr/van) Aktuell ist die L560 bei Waghäusel nach einem schweren Unfall in beide Richtungen voll gesperrt. Ersten Informationen zufolge kam ein Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lkw zusammen. Dieser schleuderte dann offenbar nach links und landete im Grünstreifen. Dabei soll er ein weiteres Fahrzeug mitgerissen haben. Aktuell sind die Rettungskräfte im Einsatz. Zwei Personen sollen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und verletzt sein. Die Landesstraße bleibt in Höhe des Sendeturm noch mehrere Stunden voll gesperrt.

Weitere Informationen folgen ...