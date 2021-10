Eric Wright, besser bekannt als „DJ Chilly E“, ist landesweit als Hip-Hop-DJ gefragt – und lebt der Liebe wegen in Waghäusel. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. "Als junger Kerl war meine Vorstellung, dass in Deutschland alles kalt und grau ist", sagt Eric Wright. Geboren und aufgewachsen in Brooklyn/New York kam der heute 55-Jährige an einem Frühlingstag des Jahres 1985 über die US-Army nach Mannheim und stellte fest, dass alle Klischees, die er zu Hause erzählt bekam, nicht stimmten.

Der Zweite Weltkrieg war lange vorbei und die Kurpfalz zeigte sich in den schönsten Farben. "Das gefiel mir", so der stets gut aufgelegte Mann, der sich mit 18 Jahren freiwillig bei der Armee gemeldet hatte und heute im US-Logistik-Center in Germersheim arbeitet.

Doch die große Leidenschaft von Eric Wright war, neben seiner Liebe zum American-Football, die Musik. "Als die Rap-Musik Ende der 70er-Jahre so richtig Fahrt aufnahm, war ich mit meinen Freunden von der Highschool mittendrin. Wir holten uns auf dem Schrottplatz entsprechende Teile aus alten Autos und schraubten eine Anlage mit Mikrofon und Lautsprecher zusammen", erzählt Wright.

Schnell waren Straßen- und House-Partys sowie eine eigene Rap-Szene im Gange, zumal es damals wenig Möglichkeiten für junge Schwarze gab. "Ich wollte stets auch ein Rapper wie Snoop Dogg, 50 Cent oder Jay-Z sein", erzählt Wright. Zwischen Queens und Brooklyn waren zu der Zeit Wettbewerbe und "Battles" nach dem Motto "Wer ist der Beste an den Turntables" im Gange. Zu dieser Zeit verpasste ihm seine Mama den Spitznamen "Chilly", den er auch heute als DJ benutzt. Sie hatte ihn stets ermahnt und gesagt: "Bau keinen Mist, sei relaxed (also gechillt, zu deutsch: entspannt)".

Auch in Deutschland ließ ihn die Musik nicht los und er legte nach Feierabend in diversen Clubs in der Kurpfalz als "DJ Chilly E" auf, machte sich nach und nach in der Szene einen Namen, baute Netzwerke auf.

1997 wurde Eric Wright der erste offizielle R&B HipHop-Diskjockey beim Radiosender "Sunshine Live" und etablierte zwei Jahre später seine eigene offizielle Radio-Sendung "The Groove Line-Show". Heute sagt er rückblickend: "Ein Traum hatte sich erfüllt." Im Jahre 2002 wechselte er zum Radiosender "Big FM", ging mit der "Groove Night Show" als erster Black-Radio DJ online, legt bis heute dort auf und ist längst Mitglied in der "Hall Of Fame", dem Ort der Legenden.

"Ich hatte immer meine eigene Vorstellung, Radio zu machen", sagt Wright, der in seiner bisherigen Laufbahn zahlreiche Bühnen in Europa bespielte, eigene Singles produzierte und diese vermarktete. Seine große Leidenschaft sind die legendären und zeitlosen Old-School-Hits der 70er-, der 80er- und der 90er-Jahre. Diese brachten ihn auch auf die Idee, seine eigene Online-Radio-Show zu etablieren und mit "Top Hat Radio" an den Start zu gehen. "Hier kann ich meine Vorstellungen verwirklichen", stellt er klar.

Der Liebe wegen hat es ihn vor drei Jahren nach Waghäusel verschlagen, wo er recht schnell aktives Mitglied beim dortigen Integrationsverein "Dialog, Integration und Freundschaft" (DIF) wurde und seine eigenen Songs bei offiziellen Anlässen wie dem Neujahrsempfang oder dem Integrationsfest zum Besten gibt.

Als Schwarzer weiß Eric Wright was es bedeutet, mit Rassismus und Diskriminierung aufzuwachsen. Allerdings sagt er auch, dass er in seiner Wahlheimat Deutschland weniger Rassismus verspüre, als in Amerika. Seine Eltern sind inzwischen verstorben, doch hin und wieder besucht er die weit verstreute Verwandtschaft in den Staaten. Auch ein Trip nach London zu einem Baseballspiel steht immer auf seiner Agenda. Mit den Aktiven des DIF in Waghäusel möchte er ein Zeichen setzen und dem Rassismus aktiv Einhalt gebieten.

Der leidenschaftliche Musiker und Weltbürger fühlt sich in der Region pudelwohl und sagt: "Ich hätte nie im Leben gedacht, wie sich alles entwickelt und welche Möglichkeiten man in der heutigen Zeit hat. Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen. Dafür bin ich froh und dankbar."