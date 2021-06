Waghäusel. (pol/rl) Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es auf der Landesstraße L555 zwischen Kirrlach und der A5-Abfahrt Kronau am Samstagabend. Das teilte die Polizei mit.

Der 32-jährige VW-Golf-Fahrer war bei Starkregen auf der L555 in Richtung Kronau unterwegs gewesen. Als er einen anderen Wagen überholte, kam sein Golf bei nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und blieb in einem Feld liegen.

Der nicht angegurtete 32-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in seinem demolierten Golf eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wagen befreien. Danach brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo der 32-Jährige noch in der Nacht seinen Verletzungen erlag.

Der Golf wurde abgeschleppt. Die L555 war während der Unfallaufnahme bis etwa 23.30 Uhr voll gesperrt.