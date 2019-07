Wiesloch. Sein Ruhestand begann mit einem Paukenschlag: Andreas Böhler aus Wiesloch, bis 2017 Vorstandssprecher der Volksbank Kraichgau, stellte in einem Lichtbildervortrag mit Filmausschnitten seine Abenteuerreise durch Australien im Gemeindesaal St. Laurentius in Wiesloch vor. Der passionierte Fotograf besuchte 156 Tage die schönsten Ziele Australiens, die Naturschönheiten, die Tierwelt und die wichtigsten Städte, dabei knüpfte er auch Kontakte mit zahlreichen Menschen.

Der flächenmäßig sechstgrößte Staat der Erde wurde "erobert" durch 13 Flüge mit zirka 40.000 Kilometern, 24.000 Kilometer mit Allradbus, Pkw, Tram und Bus, 15 Bootsfahrten und mehr als 1000 Kilometer zu Fuß. Australien besitzt 19 Weltkulturerbestätten, zwölf davon konnte er besuchen, sie bildeten die Höhepunkte der Bildauswahl, die alle Zuhörer in Bann zog. Dazu kommentierte Andreas Böhler auf sehr persönliche Art.

Eine dreiwöchige Allradtour in Westaustralien führte mit einer 13-köpfigen Selbstversorgergruppe durch ein "rotes" Gebirge mit vier- bis sechsstündigen Wanderungen jeden Tag. Enge Schluchten und Flüsse mit bis zu 1,50 Metern Tiefe wurden bei Temperaturen bis 40 Grad gemeistert, das machte Böhler und seine Gefährten stolz.

Ein Hubschrauberrundflug über das Gebirge mit seinen bienenwabenförmigen Gesteinsstrukturen wurde für ihn zu einem spektakulären Erlebnis. Wilde Tiere wie Schlangen, Echsen und Spinnen ließen immer wieder kurz Ängste aufkommen, aber jeder Abend klang zufrieden am Lagerfeuer mit köstlichem australischem Wein aus.

Mit dem Pkw ging es an die Küste von Südwestaustralien, ein Highlight dort: die Elefantenfelsen. Sie ähneln je nach Blickwinkel einer Elefantenherde und brachten Andreas Böhler bei der Besteigung wohl zum Schwitzen, belohnten ihn aber mit einem herrlichen Rundblick. Traumhafte Küstenabschnitte und Kauri-Bäume als Naturwunder mit beeindruckenden Ausmaßen gab es zudem zu erleben.

Berichtete im Laurentiussaal in Wiesloch von einem Abenteuer: Andreas Böhler, früherer Vorstandssprecher der Volksbank. Foto: privat

In Zentralaustralien, der Wüste mit dem "Roten Zentrum" um den Ayers Rock, erlebte Böhler mit dem Allradbus, als zeltender Selbstversorger, neue Abenteuer. Der Ayers Rock ist ein Inselberg mit zirka 350 Metern Höhe, er ist den Ureinwohnern, den Aborigines, heilig und gilt als eines der bekanntesten Wahrzeichen Australiens.

Der Sonnenaufgang vor Ayers Rock war ebenso ein Höhepunkt der Reise wie die Wanderungen in diesem Wüstengebiet, gerade die auf den Graten des Kings Canyon mit majestätischen, senkrecht abfallenden Felswänden. Wegen der großen Hitze konnte man die Wanderungen nur am frühen Morgen unternehmen.

In Cairns schloss sich Ehefrau Anne der Reise an. Gemeinsam ging es entlang der Ostküste durch den Bundesstaat Queensland in Richtung Süden, durch subtropische Regenwälder mit ihrem großen Artenreichtum. Böhler zeigte imposante Nahaufnahmen von Papageien, Krokodilen und diversen Pflanzen.

Überwältigend für Böhler war der Rundumblick vom Wasserflugzeug über die Korallenriffe des Great Barrier Reef. Beim Schnorcheln im Ozean erkundete er diesen prachtvollen Lebensraum mit seinen üppigen Farben. Die Allradtour im Weltnaturerbe und Nationalpark Fraser Island erschloss ihnen ein "Paradies", wie es auch die Aborigines nennen. Die größte Sandinsel der Welt beeindruckte mit 200 Seen, paradiesischen Sandstränden, Sandformationen in Regenbogenfarben, all das inmitten von Mangroven-, Eukalyptus- und Regenwäldern.

Schon für sich allein eine Reise wert: die faszinierenden Großstädte Sydney und Melbourne. Für Böhler bildete zudem das Tennis-Turnier Australian Open in Melbourne mit einem Match des deutschen Spielers Alexander Zverev einen Glanzpunkt. Noch wertvoller aber waren für ihn und seine Frau das Treffen mit ihren Töchtern in Melbourne: Weihnachten und Neujahr wurden gemeinsam "am anderen Ende der Welt" gefeiert.

Eine der schönsten Küstenstraßen der Welt, die Great Ocean Road, führte die Böhlers zur Felsformation der Zwölf Apostel, durch Eukalyptuswälder, an spektakulären Felswänden und Wasserfällen vorbei - es folgte ein Highlight nach dem andern.

Den Abschluss der Abenteuertour bildete die Erkundung Tasmaniens mit dem Auto. Ein Drittel der Insel ist unbewohnt, die dichte Wildnis erlaubt keinen Zugang zum Innern. Eine Wanderung auf den Cradle Mountain mit 1500 Metern Höhe, der Weg an der zerklüfteten Küste entlang zu einsamen Stränden und das historische Gefängnis Port Arthur, das zum Weltkulturerbe ernannt wurde, bildeten den Abschluss von "156 Tagen Abenteuer auf Traumrouten".

Andreas Böhler begeisterte alle Zuhörer im Laurentiussaal durch grandiose Aufnahmen und seine persönlichen Eindrücke von Menschen und Kultur Australiens, die deutlich machten, wie sehr er dieses Land lieb gewonnen hatte.

Sein Fazit: "Ich wollte die Menschen kennenlernen, die Natur, Küsten, Gebirge, Schluchten und Regenwälder zu Fuß erkunden, Tiere hautnah erleben, Städte mit oft grandioser Architektur durchstreifen. Ich habe mir jetzt einen Lebenstraum erfüllt und begeistert kann ich sagen: Ich fühlte mich in Australien wohl und heimisch und ich könnte dort auch leben."