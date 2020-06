Von Anton Ottmann

Dielheim. Mit der Transsibirischen Eisenbahn erreichten Bastian Rössler und seine Lebensgefährtin Tanja Geuder den Baikalsee, eine der zahlreichen Stationen auf ihrer Weltreise. Von 330 Flüssen gespeist, ist er der größte, tiefste und älteste Süßwassersee der Erde. Nachdem sie mehr als eine Stunde lang einigen Männern zugeschaut hatten, die genussvoll in dem eiskalten Wasser badeten, wurden sie von einem kleinen Bus zu einer Fähre gebracht, die sie auf die Insel Olchon übersetzte. Dort leben rund 1000 Menschen, die dem Schamanenglauben anhängen. Bastian und Tanja wurden Zeugen, wie Familien von einem "Schamanenfelsen" Speisen und Getränke als Opfergaben in den See hinunterwarfen – allerdings wurden die Wodkaflaschen vorher geleert.

Dies war nur eines der nicht spektakulären, aber doch eindrücklichen Erlebnisse von der Reise rund um die Welt, bei der die beiden von August 2017 bis September 2018 immerhin 110.000 Kilometer zurückgelegt haben. In Hongkong besuchten sie ein "typisch britisches Pferderennen". Im Himalaya-Gebirge machten sie eine zwölftägige Wanderung um den 8000er-Gipfel Manaslu und trafen dort einen Australier, der den Treck mit zwei nagelneuen künstlichen Kniegelenken bewältigt hat.

In Australien durften Begegnungen mit Kängurus natürlich nicht fehlen. Foto: privat

In Malaysia stellten sie verblüfft fest, dass in dem mehrheitlich muslimischen Land die großen Städte weihnachtlich geschmückt sind und kopftuchtragende Frauen mit dem Weihnachtsmann "Selfies" machen. Auf der autofreien australischen Insel "Rottnest" schmusten sie mit Quokkas, kleinen Verwandten der Kängurus, und in Neuseeland besichtigten sie Hobbiton, Drehort der bekannten "Herr der Ringe"-Filme.

Bastian Rössler, selbstständiger Softwareentwickler, und Tanja Geuder, Gymnasiallehrerin für Biologie und Chemie, verbindet die Sehnsucht nach fernen Ländern, der Wunsch, fremde Völker und deren Leben kennenzulernen, und vor allem der Drang, abgelegene Landschaften zu erkunden, sei es mit dem Jeep, per Bahn, per Anhalter oder zu Fuß mit Wanderstiefeln und Rucksack. Beide Mitte dreißig, nahmen sich für ein Jahr eine Auszeit vom Beruf und machten sich von ihrem Wohnort Dielheim aus auf die Reise – alles Notwendige, von der Unterwäsche bis zum Zelt, in den jeweils 18 Kilogramm fassenden Rucksäcken verstaut.

Gestartet wurde in Moskau, laut Rössler "die Stadt des aus Sowjetzeiten erhaltenen Pomps, der wunderschönen U-Bahn-Stationen und des besten Kuchens der Welt". Von dort aus führte sie die Transsibirische Eisenbahn nach Bischkek, der Hauptstadt Kirgistans, auch die Stadt "der Hochzeiten und der Vergnügungsparks". So richtig abenteuerlich wurde es, nachdem sie sich mit einem klapprigen Ford in ein abgelegenes Dorf bringen ließen, um zu Fuß 1000 Höhenmeter zu einem kleinen Nomadencamp zu überwinden, wo sie von Einheimischen verköstigt wurden und in deren Jurte, einer Art Zelt, übernachteten. Verblüfft stellten sie fest, dass in diesem Land jedes Auto ein Taxi ist, das Fremde mitnimmt, und man in jedem Haus gegen ein kleines Entgelt übernachten kann.

Spektakuläre Gebirgsansichten boten sich den Weltreisenden in Argentinien, darunter der Granitberg „Cerro Fitzroy“ in den Anden. Foto: privat

Insgesamt bereisten die beiden Abenteurer 20 Länder, nach Russland und Kirgistan waren dies auf ihrem Weg Richtung Osten Kasachstan, die Mongolei, China, Hongkong, Malaysia, Nepal, Australien, Neuseeland, die Cook-Inseln, Französisch-Polynesien, Chile, Argentinien, Uruguay, Brasilien, Bolivien, Peru, die USA und Kanada. Der Aufenthalt in den einzelnen Ländern war so geplant, dass sie nördlich und südlich des Äquators durchgehend im Sommerhalbjahr unterwegs waren.

Auf ihrer Reise durften sie erfahren, dass sie als Deutsche auf der ganzen Welt freundlich empfangen wurden. So wurden sie an einem Grenzübergang nach Kasachstan, der als "besonders penibel" galt, freundlich durchgewinkt, als Rössler nach "seinem Bundesligaverein" befragt mit "Borussia Dortmund" antwortete. Selbst in China, wo die einheimische Bevölkerung sichtbar ständig und überall kontrolliert und fotografiert wurde, wurden sie von der "Staatsmacht" nicht belästigt und die Menschen auf der Straße zeigten sich überaus hilfsbereit. Rössler berichtet: "Schauten wir in der U-Bahn nur für ein paar Sekunden orientierungslos auf ein Schild, bot auch schon der nächste Passant seine Hilfe auf Englisch an und bestand nicht selten darauf, dass wir seine Telefonnummer abspeichern, um ihn auf unserer Weiterreise jederzeit zum Übersetzen kontaktieren zu können."

Nach den Highlights befragt, nannten die beiden Weltenbummler: mit der Transmongolischen Eisenbahn den schrittweisen Übergang von Europa nach Asien zu erleben, das Tauchen mit Hunderten von Haien in der Südsee, der Übergang vom Regenwald Chiles in die Atacama-Wüste und in Kanada in einem Jeep mehrere Tage über den Polarkreis hinaus bis zum arktischen Ozean zu fahren. Ein ganz besonderes Erlebnis war die dreitägige 53 Kilometer lange Wanderung am südlichsten Zipfel von Südamerika, auf der kaum bewohnten chilenischen Insel Navarino, bei der sie völlig auf sich gestellt waren. Es ging buchstäblich über "Stock und Stein" und durch unerschlossene Wälder. Sie erlebten Wind in nicht gekannter Stärke, einen Hagelsturm und nach einer vor Kälte schlaflosen Nacht ein zugefrorenes Zelt. Überlebt haben sie dank GPS, dem digitalen Positionsbestimmungssystem.

Das Paar ist nach Deutschland zurückgekehrt mit einer Fülle von Bildern, im Kopf und in der Kamera, der Erinnerung an berührende Begegnungen, beeindruckenden Landschaften und Naturgewalten, die die Menschen klein erscheinen lassen. Dabei haben sie immer wieder eine für sie nicht vorstellbare Gastfreundschaft von ganz einfachen Leuten erlebt und mussten auch feststellen, dass die im Westen häufig an die Wand gemalte Gefahr einer Islamisierung Unsinn ist und die Menschen überall das "westliche Leben" als erstrebenswert ansehen. Überrascht waren sie, dass manches Entwicklungsland in Sachen Internet weiter ist als Deutschland, so sei beispielsweise die Partnersuche für die Nomaden in Zentralasien auf diesem Weg eine Selbstverständlichkeit.

"Besonders spannend war für uns, sich ohne konkret vorgeplante Route, völlig frei über die Erdkugel bewegen zu können und so den Reichtum der Natur und Kultur erleben zu können", kommentierte Rössler die Reise. "Dieses Freiheitsgefühl, das ich so nie zuvor erlebt hatte, würde mich sofort wieder losziehen lassen, wenn die äußeren Umstände es erlauben würden." Die Reise habe sie verändert, erklärt Geuder gegenüber der RNZ. Sie wisse jetzt, dass es nicht viel brauche, um glücklich zu sein.