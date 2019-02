Wiesloch. (zlb) Ab Freitag, 1. September, liegt das Programmheft der Volkshochschule Südliche Bergstraße für das kommende Herbst-/Wintersemester zum kostenlosen Mitnehmen in vielen öffentlichen Einrichtungen aus. Wer die mehr als 1000 Bildungsangebote durchforstet, wird bald feststellen, dass die gängige Meinung, die Volkshochschule sei ein Ort, wo man töpfert, gesundheitsfördernde Gymnastik betreibt und Kunstexperten lauscht, nur die halbe Wahrheit ist. Kreativität, Entspannung, Fitness und sinnvolle Freizeitgestaltung spielen nach wie vor eine wichtige Rolle. Aber mehr und mehr trägt gerade die Volkshochschule Südliche Bergstraße mit ihren Kursen und Seminaren auch der Tatsache Rechnung, dass alle Angebote, die der beruflichen Qualifikation und Weiterbildung dienen, in Zeiten unsicherer Beschäftigungslage dringend gebraucht werden.

Im Gespräch mit Dr. Annette Feuchter, der Leiterin der VHS, erfuhr die RNZ, dass sich hier schon seit geraumer Zeit eine Menge tut. Nicht nur im Bereich der EDV, wo nach wie vor die gängigen Anwenderschulungen von Outlook über Word und Excel bis hin zu Powerpoint angeboten werden, sondern auch, was die Qualifizierung in Betriebswirtschaft angeht, bietet die VHS ein umfassendes, modular aufgebautes Lehrsystem.

Dazu kommen unter anderem Kurse in Kommunikation, Business-Knigge, Arbeitsrecht sowie im Führen schwieriger Personalgespräche. "Unsere zertifizierten Lehrgänge, deren Angebotspalette wir ständig erweitern, ermöglichen den Teilnehmern, bessere berufliche Chancen auszuloten oder sich die Abschlüsse gar für ein Hochschulstudium anrechnen zu lassen", betonte Dr. Feuchter. Sie selbst bemüht sich zurzeit intensiv um den Kontakt zu den Inhabern mittelständischer Betriebe in der Region, mit der Empfehlung, das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule für die Mitarbeiter und sich selbst zu nutzen.

Unter dem Aspekt der beruflichen Förderung können auch die Kurse der Sprachabteilung gesehen werden, und hier vor allem die Deutschkurse für Ausländer, aber auch Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und seltener gelernte Sprachen. Dies gilt auch für das vielseitige Angebot zur Unterstützung von Gesundheit und Wohlbefinden.

Interessante und aufschlussreiche Vorträge und Lesungen, die Kinder und Jugendkunstschule "Kikusch" mit ihren Ganzjahreskursen, die Elternschule zur Entwicklungsförderung der Kleinen, eine von qualifizierten Fachkräften geleitete Vorbereitung auf den Realschulabschluss in Mathematik und das Abitur nehmen auch im kommenden Herbst-/Wintersemester einen breiten Raum im Programm der VHS Südliche Bergstraße ein. Auch Kunst und Kultur werden nicht vergessen, vor allem in Kooperation mit den städtischen Einrichtungen. Malen, Werken, plastisches Gestalten und vieles andere lässt sich an allen Standorten rund um Wiesloch erlernen. Nicht vergessen sei die "VHS ab 60", die in mehreren Fachbereichen ein auf die ältere Generation zugeschnittenes Kursangebot bereit hält, das jedoch auch Jüngere nutzen können. Die RNZ wird in den kommenden Tagen auf die Kurse und Seminare der einzelnen Fachbereiche noch einmal gesondert eingehen.

Das Titelblatt des Kursheftes für das Herbst-/Wintersemester schmückt diesmal ein farbenfroher Leuchtturm. Annette Feuchter dazu: "Als Leuchtturmeinrichtung in der Bildungslandschaft steht unsere VHS für Beständigkeit und Qualität. Sie bietet Interessierten Orientierung und weist ihnen die Richtung zu neuen Ufern."

Info: Nähere Auskünfte und Einzelheiten über das Gesamtangebot sowie Kontaktadressen für die Beratung finden sich im neuen Kursheft, das kostenlos in Rathäusern, Büchereien, Banken und bei der VHS, Ringstraße 1 in Wiesloch, erhältlich ist.