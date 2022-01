Wiesloch. (hds) Die Volkshochschule (VHS) fährt zweigleisig: Denn mit dem neuen Trimester können viele Kurse der VHS Südliche Bergstraße hautnah, aber auch online besucht werden. "Hybridveranstaltungen sind eine charmante Lösung", findet VHS-Leiterin Anette Feuchter. Man wolle eben so viel Technik einsetzen wie nötig, um Interessenten auch außerhalb der Präsenz zu erreichen. Aus dem Fonds des Digitalpakts des Landes Baden-Württemberg habe die VHS laut Feuchter 80.000 Euro erhalten. "Diese zweckgebundenen Gelder haben wir in insgesamt zehn Digitalboards investiert", berichtet die VHS-Leiterin.

So komplett auf Präsenz zu verzichten, ist aus Feuchters Sicht indes schwierig. Dabei gehe es nicht nur darum, die Sehnsucht nach persönlichen Treffen zu erfüllen. Viele Menschen könnten aus Platzgründen nicht an Online-Kursen teilnehmen oder weil ihnen das technische Equipment dafür fehle. Dennoch sieht sie in der digitalen Variante eine Bereicherung. "Wir bieten als VHS damit einen Mehrwert", ist sie sich sicher.

Die VHS-Chefin hat aber auch die Erfahrung gemacht: "Der Personenkreis, der bereits über längere Zeit im Homeoffice tätig ist, sucht als Ausgleich die Begegnung, dafür haben wir die Präsenzkurse im Programm", so Feuchter. Bei all den Kursen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort dabei sind, gilt die "2G-plus-Regel". Es können somit nur all diejenigen mitmachen, die zweifach geimpft und zusätzlich einen aktuellen Schnelltest vorlegen können. Für den Personenkreis, der geboostert ist, entfällt dies. "Allerdings müssen wir bei eben diesen Präsenzveranstaltungen darauf achten, dass die Teilnehmerzahl eingeschränkt und der Abstand eingehalten wird", erläutert Anette Feuchter.

In dem jetzt begonnen Trimester, das bis Ostern läuft, gibt es wieder eine Fülle von Angeboten. So gibt es Kurse, um sich in der digitalen Welt zurechtzufinden, Kommunikation und Konfliktmanagement ist ebenfalls Bestandteil des Programms und auch das Thema "Zeitmanagement" ist mit dabei. Im Gesundheitsbereich setze man als VHS – neben den klassischen Kursen – verstärkt auf "online, Outdoor und Workshops". Es gehe darum, in der Pandemie-Situation ein Höchstmaß an Flexibilität zu erhalten. Dazu würden sich eintägige Workshops anbieten, um neue Themenfelder kennenzulernen. Feuchter: "Aber wir möchten auch spezifische Gesundheitsinformationen in Verbindung mit praktischer Anwendung vermitteln." Wie die VHS-Leiterin betont, seien die Online- und Outdoor-Kurse eine sinnvolle Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen. Entscheidend sei es, Vielfalt zu bieten. So sei für Kinder und Jugendliche ebenso etwas dabei wie auch für Seniorinnen und Senioren.

Auf der Suche ist man derzeit nach weiteren Personen, die Kurse leiten können. "Da sind uns doch einige während der Pandemie abgesprungen", räumt Anette Feuchter ein. Weiterhin starkmachen möchte sich die VHS beim Thema Ehrenamt. Es gehe darum, speziell jüngere Menschen dafür zu gewinnen. "Damit leisten wir auch einen Beitrag für die Kommunen", ist sich Anette Feuchter sicher.

Aber auch logistisch und organisatorisch ist die Volkshochschule unterwegs. So wird das Förderprogramm "Rückenwind" des Landes mit angeboten. Dabei geht es um die Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die während der Pandemie aus unterschiedlichen Gründen Lernrückstände aufweisen. So bietet man Schulen Unterstützung bei der komplexen Abwicklung an. "Wir haben beispielsweise einen Kooperationsvertrag mit der Schillerschule abgeschlossen", berichtet Feuchter. "Wie übernehmen als VHS dabei die gesamte Abwicklung und können somit die Schule spürbar entlasten."