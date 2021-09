Von Timo Teufert

Malsch. Wie kann man die Situation für Fußgänger in Malsch verbessern? Darum geht es beim Fußverkehrs-Check des Landesverkehrsministeriums, für den eine Fachjury Malsch neben neun anderen Kommunen im Land im Oktober 2020 ausgewählt hatte. Nach dem digitalen Auftaktworkshop im Februar und einer Begehung mit zwei dritten Klassen der Grundschule im April fand vor Kurzem die zweite Begehung mit interessierten Malschern statt, die das Büro "Planersocietät" organisiert hatte. Mit dabei waren auch Bürgermeisterin Sibylle Würfel und die Staatssekretärin im Verkehrsministerium, Elke Zimmer.

Startpunkt der Tour war vor dem evangelischen Gemeindehaus, wo Staatssekretärin Elke Zimmer und Bürgermeisterin Sibylle Würfel (vorne) die Teilnehmer begrüßten. Foto: Pfeifer

"Gerade beim Fußverkehr kennen sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Kommune bestens aus. Zusammen mit Planungsexperten nutzen das Land und die Kommunen dieses Wissen bei den Fußverkehrs-Checks schon seit Jahren – und zwar mit großem Erfolg", sagte Zimmer bei ihrer Begrüßung. Bislang sei der Fußverkehr gar nicht als Verkehr eingeordnet und entsprechend vernachlässigt worden. "Schmale Gehwege, Umwege, Hindernisse, ja sogar rechtswidriges Autoparken gelten vielerorts als normal. Zu Unrecht: Der Fußverkehr ist für Wege innerhalb eines Ortes und für die Erreichbarkeit mindestens ebenso wichtig wie der PKW-Verkehr", sagte Zimmer.

Für die Begehung hatte das Planungsbüro die neuralgischen Punkte in Malsch ausgewählt, die nacheinander abgegangen wurden. Start war beim evangelischen Gemeindehaus in der Rotenberger Straße. "Das Gemeindehaus war ganz wichtig für die Schüler", berichtete Annika Worch von der "Planersocietät". Hier quere der Schulweg die Rotenberger Straße und es fehlten entsprechende Querungshilfen. Die Straße, die vom Land unterhalten wird, werde als gefährlich angesehen, weil dort Tempo 50 gilt. Die Teilnehmer der Begehung unterstrichen die Problematik: "Dass Tempo 30 für Landesstraßen ausgeschlossen ist, entspricht nicht mehr den Erwartungen der Bürger", so ein Teilnehmer. Ein weiterer Punkt war der neue Fahrradweg zwischen Mühlhausen und Malsch: Er endet am Ortseingang und findet in Malsch keine Fortführung.

Weiter ging es in den Oberen Mühlweg: Am dortigen Spielplatz fehlt nicht nur eine Querungshilfe, sondern den Kindern auch eine bessere Abgrenzung zur Straße. Außerdem versperren die parkenden Autos die Sicht der Kinder. Vorgeschlagen wird an dieser Stelle, eine Fahrbahnmarkierung aufzubringen, um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. "Ich habe das Gefühl, Schilder werden oft nicht wahrgenommen. So ein Piktogramm schafft aber mehr Einprägung", sagte die Staatssekretärin.

Auf dem Weg zur nächsten Station machten die Teilnehmer auf die oft zugeparkten Gehwege aufmerksam. Ein Durchkommen für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen sei kaum möglich. "Man sollte das verbotene Gehwegparken verstärkt kontrollieren und die Parkflächen einzeichnen, um es dem Bürger verständlich zu machen", sagte eine Teilnehmerin.

Auf dem Weg zur nächsten Station ging es um die schlechten Sichtbeziehungen am Zebrastreifen an der Kreuzung von Hauptstraße, Rotenberger Straße und Friedhofstraße. "Kinder werden dort nicht gesehen und das wissen die Kinder auch", sagte Worch. Das Problem sei allerdings, dass man den Überweg unattraktiver mache, wenn man ihn von der Kreuzung weiter abrücke.

Nur wenige Meter entfernt vom Zebrastreifen befand sich die nächste Station der Tour: Die Engstelle vor dem Kindernest. Die Straße ist dort so schmal, dass es noch nicht einmal einen ausreichend breiten Fußweg gibt. Für diese brisante Stelle sollte ein Vorschlag formuliert werden, wie der Platz neu verteilt werden kann – mit weniger Raum für den Autoverkehr, aber mehr für Fußgänger, schlug Zimmer vor.

Allerdings handelt es sich auch bei der Hauptstraße um eine Route, die dem Land untersteht: "Als Gemeinde mit 3500 Einwohnern haben wir keine Straßenverkehrsbehörde. Wir können hier nicht die Geschwindigkeit kontrollieren, sondern können nur darum bitten, dass kontrolliert wird", schilderte Würfel ein Dilemma. Kritisiert wurde von den Teilnehmern, dass die Busse in der Kurve auch oft über den Gehweg fahren würden. Plastikpoller könnten dort gegen das Überfahren helfen, meinte Zimmer.

Aber auch der Stichweg zum Parkplatz des Kindernests sei ein Problem: Immer wieder entstünden dort durch rangierende Eltern gefährliche Situationen, selbst das nebenstehende Haus werde öfters touchiert. "Das ist ein Teufelskreis: Wenn die Eltern den Fußweg zum Kindergarten als unsicher erkennen, bringen mehr Leute die Kinder mit dem Auto, was die Situation für die Fußgänger noch schlimmer macht", resümierte eine Teilnehmerin. Zimmer schlug vor, die Parkplätze im Stichweg nur noch für das Kindergartenpersonal auszuweisen, um die Situation zu entschärfen.

Thema in der Schulstraße war der fehlende Gehweg und der Hol- und Bringverkehr zur Schule. Foto: Teufert

Der Hol- und Bringverkehr spiele auch in der Schulstraße – wo es nur einen aufgezeichneten Fußweg gibt – eine Rolle. Hier fühlten sich die meisten Schüler nicht wohl. Nur ein paar Meter entfernt sei die Querung für den Schulweg in der Friedhofstraße vor dem katholischen Kindergarten ebenfalls ein Problem.

Eine Lösung müsse auch für die Einmündung der Ringstraße in die Hauptstraße gefunden werden: Sobald der Bus dort aus der Nebenstraße ausfahre, müsse er Gehweg und Gegenfahrbahn mit benutzen. "Eine Bedarfsampel würde dem Bus hier mehr Platz geben", sagte Worch. Und für Fußgänger sollte es mehr Querungen in der Hauptstraße geben, doch für weitere Zebrastreifen sei der Straßenverlauf zu kurvig.

Würfels Fazit nach dem Rundgang: "Wir müssen die Malscher Ortsdurchfahrt unattraktiv machen, denn zu viele, die hier durchfahren, könnten auch andere Wege nehmen", so die Bürgermeisterin. "Es gibt viel zu tun", resümierte auch Zimmer nach der Begehung. Sie nehme vor allem mit, wie wichtig die Sicherheit für Kinder in Malsch sei: "Die schmalen Fußwege sind gruselig." Nun brauche es die Initiative vor Ort, eine Prioritätenliste für die Probleme und schließlich Mehrheiten im Gemeinderat. So könnten die Ergebnisse des Fußverkehrs-Checks Stück für Stück umgesetzt werden. Das Land unterstütze dabei, beispielsweise durch Programme für lebendige Ortsmitten. "Ich freue mich über die große Beteiligung, auch vom Gemeinderat und hoffe, dass wir im Zusammenspiel spürbare Ergebnisse bekommen", so Zimmer.