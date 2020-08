Die Kreisstraße 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg ist am Samstagmittag wieder frei, die umfangreichen Bauarbeiten sind termingerecht fertig. Foto: ViA6West/Endres

Dielheim/Rauenberg. (RNZ/rl) Die Verbindungsstraße zwischen Dielheim und Rauenberg wird am Samstagmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte ViA6West-Pressesprecher Michael Endres am heutigen Freitag mit. Damit seien die Bauarbeiten an Brücke und Kreisstraße zwei Tage früher als geplant beendet worden.

Zweimal musste die Verbindung wegen Brücken- und Straßenarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung beim Neubau der ersten Brückenhälfte hatte sich durch "unvorhersehbare technische Schwierigkeiten" deutlich verlängert, sagte Pressesprecher Endres. "Wir hatten im Bestand etwas anderes vorgefunden als auf den Plänen vermerkt war." Der Bau der zweiten Brückenhälfte auf der Südseite der Kreisstraße sei jedoch problemlos verlaufen und habe im Zeitplan gelegen.

Neben dem Brücken-Neubau wurden auf beiden Seiten der Kreisstraße noch "großzügige Rad- und Fußwege" angelegt. Die Unterführung wurde von bisher 9 auf 15 Meter verbreitert. Dadurch entstand eine insgesamt 8 Meter breite Fahrbahn mit zwei 3,50 Meter breiten Fahrstreifen und einem jeweils halben Meter breiten Randstreifen.

Die Kreisstraße K4170 war zwischen dem Kreisel auf der Nordseite in der Nähe des Penny-Markts bis zum Stockwiesen-Kreisel in Rauenberg auf knapp einem halben Kilometer saniert worden – einschließlich Erneuerung des Abwasserkanals.