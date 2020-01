Rauenberg. (seb) Typisch unermüdlicher Forschergeist: Kaum war das Thema "Schutz von Gewässern, Grund- und Trinkwasser" abgearbeitet, ergab sich daraus die nächste Frage. Das Lego-League-Team "SAP Hero Brains" mit Luis Schäfer und Nicolas Pfeifer, beide elf Jahre und aus Rauenberg, Vivan Chandrasekhara (elf, aus Walldorf), Aaron Boegler (13, Wiesloch), Lasse Brunsch (zwölf, Rauenberg) und Chani Gonzalez (zwölf, Walldorf) widmet sich nun schmutzigen Häuserfassaden.

Ein alles andere als banales Thema, wie die beiden Team-Betreuer, Nicolas’ Vater Tobias Pfeifer und Luis’ Mutter Selma Schäfer bestätigen können: Jeder Eigenheimbesitzer hat früher oder später damit zu tun, dass sich Mikroorganismen wie Algen, Moose, Pilze oder Flechten an der Fassade festsetzen, was wirkt, als hätte man eimerweise Schmutzwasser darauf geschüttet. Die bisherige Lösung ist so aufwendig wie umweltschädlich: Biozide, also Chemikalien, die die Organismen abtöten. Diese Stoffe können aber in den Boden und ins Grundwasser gelangen. Und die Instandsetzung der Fassade kann richtig teuer werden, hat Tobias Pfeifer erfahren, "einige Tausend bis 10.000 Euro".

Foto: Fraunhofer-Institut IBP

Ihren Lösungsansatz präsentieren die sechs Jugendlichen am Sonntag, 19. Januar, beim Regional-Wettbewerb der First Lego League in Darmstadt. Die amerikanische Stiftung First will Kinder und Jugendliche für Mathe, Technik, Ingenieurwesen und Forschung begeistern und wählte den Weg über die allseits beliebten Kunststoff-Bausteine. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen ein programmierbarer Roboter aus Legosteinen, der diverse Aufgaben zu erfüllen hat, und die Forschungs-Präsentation. Diesmal lautet das Thema "City Shaper", gemeint ist das Gestalten des Heimatorts. "Wie offen und breitgefächert die Problemstellung ist, macht es so schwierig", erklärt Tobias Pfeifer. "Spannender wird es dadurch auch."

Seit Sommerferien-Ende arbeitet das Team an Roboter und Präsentation, immer noch gibt es Kleinigkeiten – Verdeutlichen der Problemlage, Zuverlässigkeit des Roboters –, an denen gefeilt werden muss. Aber, da herrscht Einigkeit: "Es macht Spaß." Chani Gonzalez meint: "Ich finde es sehr cool", sowohl das Legobauen, was alle sechs schon immer gern machen, als auch das Forschen.

"Man lernt einiges", so Luis Schäfer, mit guter Laune und Kreativität, anders als in der Schule, betont Vivan Chandrasekhara. Er und Nicolas Pfeifer haben sich zudem aufs Programmieren spezialisiert und erweitern hier allmählich ihren Horizont. Der Ehrgeiz spielt auch eine Rolle, ergänzt Aaron Boegler: Seit dem ersten Lego-League-Wettbewerb wollen sie sich immer weiter steigern.

Foto: Fraunhofer-Institut IBP

Über Nachbarn und Sachverständige, die sich mit Fassaden auskennen, kam das Team aufs Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Holzkirchen und fand "den perfekten Experten", wie es in der Präsentation heißt: Dr. Wolfgang Karl Hofbauer, der an verschiedenen Mikroorganismen forscht, die auch mit widrigsten Umständen zurechtkommen.

Hofbauer weiß genau, wie man sie wieder loswird, aber zwischenzeitlich haben die "SAP Hero Brains" sich anders besonnen: Könnte man aus der Not eine Tugend machen? Was, wenn beispielsweise Algen – die die Fassade nicht beschädigen, sondern nur auf ihr leben – dort belassen werden? Wenn sie kontrolliert aufgebracht und gepflegt werden? Das Mindeste wäre, dass das Grundwasser nicht mehr durch Biozide belastet und Geld gespart wird.

Und dass die Algen Kohlendioxid abbauen. Könnten sie außerdem durch Verdunstung das Gebäude im Sommer kühlen? Im Stadtviertel ein gesünderes Mikroklima erzeugen? Könnten sie das Haus zusätzlich vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen? Übrigens: Algen kommen nicht nur in Grün, sondern auch Rot oder sogar Schwarz, da gibt’s viele Möglichkeiten fürs Fassadendesign.

Hofbauer war von der Fragestellung begeistert und fing – mit nicht unbeträchtlichem Aufwand – an, diverse Algenarten auf verputzte Probestücke aufzubringen, erste Ergebnisse liegen bereits vor. Jetzt gilt es, Daumen zu drücken für das Team am Sonntag, auf dass sie es möglichst weit schaffen.