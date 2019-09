Wiesloch. (oé) Für den 73-jährigen Erfinder Uwe Stadter war es wie ein Marathonlauf. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass er seine bahnbrechende Erfindung machte: ein Material, das die "unschätzbare Eigenschaft" hat, nicht zu brennen, das "toxisch völlig unbedenklich" ist und das sich auch noch in praktisch jede gewünschte Form bringen lässt: in eine feste Spritzgussform ebenso wie in die biegsame Form einer Folie oder einer Verkleidung.

Darauf hat ihm nun auch das Europäische Patentamt ein Patent erteilt, nachdem zuvor bereits die Patentbehörden Australiens und der USA gleiches getan hatten. "Damit habe ich es jetzt mit Brief und Siegel, dass es sich um eine neue Erfindung handelt", sagt der Kunststoff-Ingenieur aus Wiesloch, der jahrzehntelang weltweit für namhafte Unternehmen als Schallschutzexperte tätig war.

Der Schallschutz stand ursprünglich auch Pate bei seiner jetzigen Erfindung. Die "erste Idee" war dem Ingenieur zufolge, für den Motorraum von Bussen eine Schalldämmung zu entwickeln, die zugleich verhindern sollte, dass bei einem Motorbrand das Feuer auf den Fahrgastraum übergreifen kann. Daraus wurde die jetzt patentierte "Brandschutzfolie mit schalldämmenden Eigenschaften". "Ich hätte fast nicht mehr daran geglaubt, dass ich das noch erlebe", meinte der Erfinder zu seinem jetzigen Erfolg. Bis zur Erteilung des europäischen Patents sei es ein "langwieriger Kampf" gewesen - und ein kostspieliger dazu. Eine sechsstellige Summe hat ihn das langjährige Patentverfahren seinen Worten nach gekostet.

Verzögert wurde es immer wieder durch Widersprüche, weil der verwendete Grundstoff eigentlich seit Jahrzehnten als Flammschutzmittel bekannt ist, wie der Erfinder selbst erläutert. Die Besonderheit liegt jedoch in der von Uwe Stadter entwickelten Mischung. 80 Prozent Aluminiumhydroxid ergeben zusammen mit 20 Prozent Polyolefinen den nun patentrechtlich geschützten Stoff. Dieser enthält in vier Kilogramm ein Liter chemisch gebundenes Wasser, das bei Temperaturen von mehr als 200 Grad in 1800 Liter Wasserdampf umgewandelt wird. Dadurch wird die gesamte Energie verzehrt und der Wasserdampf bildet zudem eine oberflächliche Isolation.

Oder wie es in der offiziellen Patentbeschreibung heißt: "Es wird ein brandhemmender Formkörper offenbart, welcher eine thermoplastische Kunststoffmasse und ein mit der thermoplastischen Kunststoffmasse vermischtes anorganisches Flammschutzmittel, das durch Abspaltung von Wasser wirkt, mit einem Anteil im Intervall von 10 Gewichts-% bis 90 Gewichts-% enthält." Vorteilhaft zum Einsatz gelange der brandhemmende Formkörper beispielsweise in oder an Landfahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Gebäuden.

Nun wird es darum gehen, die Erfindung, die bereits in kleineren Mengen seit Jahren in der Schweiz produziert wird, endgültig am Markt zu etablieren. Das möchte der 73-jährige Erfinder aber nicht mehr selbst bewerkstelligen. "Höchstwahrscheinlich" werde er das Patent verkaufen, sagt Uwe Stadter - und zwar an ein Unternehmen, das es dann für seine Produktion nutzen oder aber als Lizenz weitervergeben kann. Zehn Prozent seines Erlöses möchte der Erfinder dabei an die Bürgerstiftung Wiesloch für deren wohltätige Zwecke spenden.

An der quasi universellen Verwendbarkeit seiner Erfindung hat Uwe Stadter keinen Zweifel: egal, ob es sich um eine "nicht brennbare Blackbox" etwa für die Autoelektrik oder den Handy-Akku handelt oder aber um die Isolierung hitzeempfindlicher Stahlträger. Überall könnte sein Material zum Einsatz kommen. Vor allem aber könnte es den Brandschutz in Gebäuden revolutionieren. Etwa, indem mit seiner Folie beklebte Holzspanplatten in Decken eingezogen werden, sodass ein Feuer nicht mehr von einem Stockwerk aufs andere überspringen kann. Oder aber, indem Treppenhäuser damit ausgekleidet werden, um im Brandfall Fluchtwege offenzuhalten.

Wie so etwas funktionieren könnte, haben Versuche gezeigt, die auf der Homepage des Erfinders dokumentiert sind. Während die ungeschützte Holztreppe bereits nach wenigen Minuten lichterloh brennt und in sich zusammenstürzt (und schon davor wegen der Oberflächenhitze nicht mehr begehbar wäre), bleibt die mit Folie geschützte Treppe völlig intakt und ihre Oberflächentemperatur steigt nie über 55 Grad.

Oder ein anderes Beispiel: Brände springen Uwe Stadter zufolge oft allein durch die schiere Hitzeentwicklung über, Fensterglas platzt und ab 300 Grad Celsius entzünden sich Mobiliar und andere Gegenstände von selbst. "Dazu braucht es nicht mal eine offene Flamme", sagt der Erfinder. Beschichtete Klappläden vor den Fenstern könnten hier als Hitzeschutz dienen. Statt bei 600 oder 700 Grad läge die Temperatur dann nur noch bei 60 oder 70 Grad. "Nicht mehr, als wenn die Sonne drauf scheint", sagt der Erfinder. Und die Welt würde eine solche Brandschutz-Nachrüstung seinen Worten zufolge auch nicht kosten. Der Preis für seine Folie läge bei etwa 30 Euro pro Quadratmeter.

Allerdings genießen Gebäude nach dem deutschen Baugesetzbuch auch im Brandschutz Bestandsschutz. Eine Nachrüstpflicht wie bei der Heizung oder der Wärmedämmung gibt es nicht. Solange sich an dieser Gesetzeslage nichts ändert (bisherige Initiativen liefen ins Leere), ist jede Nachrüstung im Brandschutz freiwillig. "Ein gewisses Hemmnis" für die Markteinführung seiner Erfindung, wie Uwe Stadter freimütig einräumt. Dabei ist der Erfinder felsenfest davon überzeugt, dass seine Entdeckung Menschenleben retten könnte - und sieht sich darin auch von Brandexperten bestätigt. Als Beispiel nennt er die tragische Brandkatastrophe vor zehn Jahren in Ludwigshafen, als neun Menschen umkamen, weil sie nicht mehr aus dem brennenden Haus entkommen konnten. Der Fluchtweg über das Treppenhaus war durch das Feuer versperrt. Seine Brandschutzfolie hätte ihn wahrscheinlich offenhalten können.