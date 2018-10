Wiesloch. (BeSt) Nach dem großen Erfolg der Typisierungsaktion am 14. Januar in der Rauenberger Kulturhalle mit fast 2000 Registrierungen fand nun eine zweite Typisierungsaktion zugunsten der kleinen Stella aus Rauenberg und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) im Wieslocher Berufsschulzentrum statt.

Hierzu waren insbesondere Schüler und Lehrer der Johann-Philipp-Bronner-Schule, Hubert-Sternberg-Schule und Louise-Otto-Peters-Schule aufgerufen, sich registrieren zu lassen. Die gute Nachricht vorweg: Ein passender Stammzellenspender für die vierjährige Stella wurde inzwischen gefunden.

In Wiesloch wurden nun alle Interessierten zunächst in mehreren Informationsvorträgen der DKMS in der Aula über den Vorgang der Typisierung informiert. Dann erfolgten unter den wachsamen Blicken von Beate Mayer, der DKMS-Aktionsleiterin, insgesamt 463 Typisierungen in der alten Cafeteria des Berufsschulzentrums.

Dabei wurde die Registrierung von den Religions- und Ethik-Kursen des Wirtschaftsgymnasiums durchgeführt. Die beiden Fachlehrer Christian Siefert und Benjamin Starke waren gemeinsam mit rund 200 Schülern für den reibungslosen Ablauf und die korrekte Dokumentation verantwortlich. Die Auszubildenden des Einzelhandels im dritten Lehrjahr an der Johann-Philipp-Bronner-Schule hatten gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Cornelia Geider-Starke für alle Spender und Helfer einen Imbiss organisiert.

Für den persönlichen Austausch hatte die DKMS eine Spenderin nach Wiesloch gebracht, um die Fragen der Schüler direkt besprechen zu können. Die 26-jährige Frau konnte erfolgreich Knochenmark für eine gleichaltrige Niederländerin spenden. Vor Ort hoffte auch der 18-jährige Niklas Gierse auf einen "DNS-Treffer". Er würde sich sehr freuen, wenn er jemandem zur Genesung verhelfen könne, erklärte der Schüler.

Sowohl der Schulleiter der Hubert-Sternberg-Schule, Jürgen Becker, als auch die Aktionsleiterin, Beate Mayer, waren am Ende der fünfstündigen Typisierung vom Erfolg der Aktion begeistert. "So reibungslos klappt das nicht immer", freute sich Beate Mayer und Schulleiter Becker war von der großen Spendenbereitschaft der Schüler angetan.