St. Leon-Rot. (RNZ) Neuer Ortsmeister im Beach-Handball ist der Tennisclub Rot: Das stellte sich beim traditionellen Sommerfest der Handballabteilung des TSV Rot heraus. Obwohl das Wetter nicht wirklich mitspielte, Gewitter, Regen und kühle Temperaturen manchen wohl eher abschreckten, konnte der Gastgeber dennoch einen guten Besucherzuspruch an allen Festtagen verzeichnen. Das Vereinsgelände war attraktiv gestaltet, das Beach-Feld mit Palmen umsäumt.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand natürlich der Handballsport. Zu den Ortsmeisterschaften im Beach-Handball, der spaßigen und teils "akrobatischen" Abwandlung des Handballspiels, hatten sich insgesamt 17 Teams gemeldet. Den Besuchern wurden unterhaltsame Spiele geboten, oftmals mit überraschenden Wendungen. Der Ausgang war fast immer unvorhersehbar, die vermeintlich schwächere Mannschaft hatte reelle Siegchancen, weil nicht nur Kraft und Stärke, sondern auch Geschicklichkeit und Ballsicherheit den Ausschlag geben. Selbst geübte Handballer hatten zudem mit den Tücken des sandig-holprigen Spielfelds zu kämpfen, oftmals "wollte" der Ball einfach nicht ins Tor.

Nach abwechslungsreichen und spannenden Spielen hatten sich "ImPoSande Badekappe", "Gummibärenbande", KJG Rot und Tennisclub Rot für die Halbfinalspiele qualifiziert. "ImPoSande Badekappe" gab sich erst im Penalty-Werfen gegen die KJG Rot geschlagen, während der TC Rot gegen die "Gummibärenbande" beide Spielhälften für sich entscheiden konnte. Im kleinen Finale konnten die "Gummibären" sich beim Penalty den dritten Platz sichern.

Für Hochstimmung sorgte bei der "Beach Handball Party" im Rahmen des Sommerfests des TSV Rot die Band "Art Donuts". Foto: Theo Vetter

Auch im Finale fiel die Entscheidung nicht in der regulären Spielzeit. Nachdem die KJG sich zunächst klar durchsetzen konnte, behielt der Tennisclub Rot im zweiten Durchgang die Oberhand, im entscheidenden Penalty-Werfen bewies er die besseren Nerven und das glücklichere Händchen. Somit gingen der Turniersieg und der begehrte "Henkelpott" an den Tennisclub Rot. Alle anderen Mannschaften erhielten Sachpreise. Bei der anschließenden "Players Party" wurde bis weit in die Nacht hinein gefeiert.

Neben der Ortsmeisterschaft fand auch ein Beach-Turnier für aktive Damenmannschaften statt. Sieben Teams waren dabei, HSG St. Leon/Reilingen und TSV Rot stellten je zwei, TSV Malsch, SG Nußloch und PSV Heidelberg ergänzten das Teilnehmerfeld. Auch bei diesem Turnier wurde spannender und attraktiver Beach-Handball geboten. Im Spiel um Platz drei behielt die HSG St. Leon/Reilingen 1 dann gegen Rot 2 die Oberhand, während im Finale Rot 1 beide Spielhälften gegen die HSG 2 gewinnen konnte. Auch bei diesem Turnier gab es für alle teilnehmenden Mannschaften Preise.

Bei der anschließenden "Beach Handball Party" sorgte die in der Region bestens bekannte Band "Art Donuts" mit ihrer Sängerin Indra Wahl wieder für Hochstimmung. Die vielen Gäste ließen sich mitreißen und gingen mit der Band kräftig mit. Die Gruppe hatte die richtige Mischung im Gepäck mit aktuellen Rock- und Pop-Songs sowie vielen Top-Hits der vergangenen Jahrzehnte. Tanzen und Mitsingen waren erwünscht, der Funke sprang schnell ins Publikum über und die Begeisterung war deutlich spürbar. Die Gruppe "Jagsthaufen" versorgte die Konzertbesucher mit Sangria und diversen Longdrinks.

Fest zum Programm gehört auch der ökumenische Feldgottesdienst, der sehr gut besucht war und von der Band "Spurensuche" und dem "evangelischen Kirchengebläse" musikalisch umrahmt wurde.

Die Handballabteilung des TSV Rot bedankte sich abschließend bei allen Sponsoren und Unterstützern, die das Sommerfest möglicht gemacht hatten, bei den teilnehmenden Mannschaften und allen Gästen.