Wiesloch. Eine bessere Einstimmung auf die Handball-Weltmeisterschaft ist kaum denkbar: In der Wieslocher Stadionhalle zeigte der Nachwuchs sein Können und die Veranstalter um die Handballabteilung der TSG Wiesloch zogen ein zufriedenes Fazit.

Die beiden Jugendhandballturniere, der Ranko-Cup für männliche C-Jugend-Mannschaften und der Volksbank-Kraichgau-Pokal der weiblichen C-Jugend einen Tag später waren rege besucht, kurz bevor die Handball-WM ihren Lauf nimmt. Dort auch einmal mitzuspielen, ist sicher der Traum einiger Nachwuchstalente, die mit großen Ambitionen anreisten, um sich den Turniersieg in Wiesloch zu holen.

Beim RankoCup hatte die HG Konstanz zum dritten Mal den weiten Weg nach Wiesloch auf sich genommen und belohnte sich mit dem Einzug ins Halbfinale. Dort unterlag sie aber der SG Ottenheim/Altenheim aus Südbaden. Nicht unerwartet zogen die Rhein-Neckar-Löwen ohne Niederlage bis ins Finale, während Titelverteidiger HG Oftersheim/Schwetzingen in der Vorrunde zwei knappe Niederlagen einfuhr und im Spiel um Platz fünf etwas desillusioniert auch noch der TSG Friesenheim unterlag.

Unmittelbar vor der Handball-Weltmeisterschaft zeigten sich die jungen Handballspieler, im Bild die Teilnehmerinnen des Volksbank-Kraichgau-Pokals, hoch motiviert. Foto: Pfeifer

Weil die Ferien den Kader der Wieslocher Jungs schmälerten, wurden sie vom Kooperationspartner Rhein-Neckar-Löwen mit Spielern aus deren B-Mannschaft unterstützt. Eine Überraschung blieb jedoch aus und so blieb nach einer letzten Niederlage gegen die JSG Neckar Kocher nur der gastgeberfreundliche 8. Platz.

Gleich bei der Premiere gelang für die HSG Rodgau Nieder-Roden der große Coup: Das Nachwuchsteam des hessischen Drittligisten zeigte hoch motiviert im Finale eine tadellose Leistung und besiegte die Rhein-Neckar-Löwen mit 11:9 Toren. Rodgau genoss nicht nur den Turniersieg, sondern freute sich auch über ein gelungenes Wochenende mit Übernachtung in der Jugendherberge Heidelberg und einer entspannten Joggingeinheit entlang des Neckars - vielleicht lag darin das Geheimnis des überraschenden, aber verdienten Siegs. Ganz herzlich bedankte sich der Trainer der Hessen bei der Siegerehrung für die Einladung zum Ranko Cup schon mit der Vorfreude auf die Titelverteidigung 2020. Gratulationen kamen von Kai und Florian Baumgärtner von der Firma Draht Mayr, die den Mannschaften Urkunden und Preise überreichten, genauso wie dem Gewinner des Tippspiels, der die am Turniertag erzielten 433 Tore richtig schätzte.

352 Tore warfen die Mädchen am Sonntag beim Pokal der Volksbank Kraichgau. Joachim Reupert, Hallensprecher an beiden Turniertagen und Vertreter der Volksbank am Sonntag, beglückwünschte die Mannschaft der JSG Mundenheim/Rheingönnheim zum Turniersieg.

Das Teilnehmerfeld, bunt gemischt aus verschiedenen Landesverbänden, bot Bundesliganachwuchs aus Trier und Bensheim/Auerbach für die Handballfans. Sehr spannend wurde es, weil gleich dreimal bei den Platzierungsspielen die Entscheidungen im Sieben-Meter-Werfen fallen mussten, nachdem in der regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt werden konnte.

Ziel der Wieslocher Teilnehmerinnen war zumindest das Halbfinale; deshalb war man nach der Niederlage gegen die JSG Zego aus Südbaden mit dem damit verbundenen sechsten Platz nicht zufrieden. Im Halbfinale stand dagegen neben dem späteren Turniersieger auch der TV Wörth sowie die JSG Neckar Kocher und die HSG Weinheim/Oberflockenbach. Für die JSG Neckar Kocher reichte es am Ende trotz toller Leistung nicht ganz, am Ende fehlte im Endspiel in den letzten Minuten die Kraft und die Pfälzerinnen holten sich mit drei weiteren Toren nach dem 9:9 auch bei ihrer ersten Teilnahme den Titel.