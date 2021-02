Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Der anschmiegsame Lenny freut sich sichtlich, denn so wie es aussieht, hat der sechsjährige Beagle-Rüde bald ein neues Zuhause. "Die Vermittlung der Tiere lief im Jahr 2020 gut", sagt Volker Stutz, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Walldorf/Wiesloch. Das Tom-Tatze-Tierheim war aufgrund der Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie vergangenes Jahr zwar oftmals für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, geschlossen war es dennoch nicht: Tieraufnahme und -vermittlung fanden nach Absprache statt.

"Wir hatten vergangenes Jahr weniger Tiere als sonst im Heim", berichtet Volker Stutz. Für wahrscheinlich hält er, dass durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – etwa das Arbeiten im Homeoffice, die im Lockdown geschlossenen Geschäfte und kulturellen Einrichtungen sowie die Ausgangsbeschränkungen – die Menschen mehr Zeit mit ihren Tieren verbracht und besser auf sie aufgepasst haben.

Rund 30 Prozent weniger Tiere als das Jahr zuvor wurden 2020 im Tierheim abgegeben. Allerdings hatte man mit den abgegebenen Tieren im medizinischen Bereich mehr Aufwand als das Jahr zuvor. Die Tiere hatten gesundheitliche Probleme und mussten intensiver betreut werden. Vermittelt wurden 2020 rund 250 Tiere, überwiegend waren es Katzen, gefolgt von Kleintieren wie Vögeln und zum Schluss Hunde. Das Tierheim befürchtet nach wie vor, dass die Zahl der hier abgegebenen Tiere stark steigt, sobald die Corona-Maßnahmen, etwa das Arbeiten von zu Hause aus, aufgehoben werden.

Mit Sorge betrachtet Volker Stutz eine weitere Entwicklung in der Krise: Zugenommen haben in Deutschland Tiertransporte aus dem Ausland, die vor allem Welpen quer durch Europa fahren und an verschiedenen Stellen zum Verkauf anbieten, berichtet er.

Die Zunahme zeigt seiner Ansicht nach, dass der Bedarf in Deutschland aufgrund des Lockdowns groß ist – und Anbieter, die wenig Rücksicht auf das Wohl der Tiere nehmen, das ausnutzen, während nicht alle Käufer genau hinschauen, woher beispielsweise der Welpe stammt. Diese Tiere werden Stutz zufolge oftmals für sehr viel Geld angeboten, sind aber nicht gesund oder artgerecht gehalten worden. Beispielsweise seien die Welpen nicht entwurmt.

Momentan ist die finanzielle Situation des Tom-Tatze-Tierheims stabil: Zu verdanken ist das der hohen Spendenbereitschaft der Menschen im vergangenen Jahr. "Wir haben rund 185.000 Euro an Spenden erhalten", sagt Stutz dankbar, in den vergangenen Jahren seien es im Schnitt rund 58.000 Euro gewesen. Das Tierheim ist von der Hilfe überwältigt.

Das Geld könne man gut brauchen, denn auch dieses Jahr werden viele Feste aufgrund der Corona-Beschränkungen wohl ausfallen und somit fehlen Einnahmen. Der befürchtete Rückgang der Mitgliederzahl blieb dankenswerterweise aus, im Laufe des Corona-Jahres kamen sogar neue Anmeldungen hinzu.

Ins Leben gerufen hat das Tierschutz-Team indes einen Online-Verkauf namens "Kreativ für Tiere", angeboten werden beispielsweise selbst gebastelte Kuschelkissen für Hunde. Das Kreativ-Team hatte diese Dinge in den vergangenen Jahren immer bei der Tierweihnacht zum ersten Advent angeboten. Nachdem das und andere Veranstaltungen ausfallen, hat man nun diese Alternative gefunden.